导语：法国奢侈老牌 Lanvin 周五发表官方声明，试图平息此前外界关于其陷入严重财务危机的传言。（转自：华丽志）

Lanvin 公司发表声明称 回应外界传言

在这份声明中，Lanvin 表示，将实施“全面管理”捍卫自己的品牌权益，同时承认公司目前正在“经历艰难时期，但没有债务负担”。

声明原文写道：“Lanvin对近期一些媒体的诋毁报道感到非常震惊。这些报道的内容属于炒作，并没有确凿事实，对 Lanvin及其员工造成了很深的伤害。公司一直坚持按时向员工和供应商支付工资和款项，始终积极主动应对公司未来的发展。”

路透社周五援引了Lanvin 董事总经理 Nicolas Druz的原话：“可持续的财务和业务解决方案（不涉及注资）将于明年3月底公布。”Lanvin发言人对此并未置评。

Lanvin 财务危机传言背景

据《华丽志》11月报道，深陷困境的 Lanvin 宣布今年年底前启动重组计划，拓展配饰和其他奢侈品品类。在品牌岌岌可危的形势下，Lanvin 控股股东——台湾媒体出版业大亨王效兰女士表示将为本次转型注入新的现金资本。但最新消息显示，Lanvin 迟迟未收到王效兰女士此前承诺的这笔注资款，未来数周内其财务状况十分堪忧。近期，Lanvin一位未透露身份的员工在接受海外媒体采访时表示，他没有得到任何关于公司注入新资金的消息 。

据悉，Lanvin 审计师已经向巴黎商业法庭提起了该品牌的盈利预警。一位知情人士向海外媒体透露，Lanvin 亟待注入现金流以获得喘息的机会，否则到明年一月可能难以支付员工的工资。自前任创意总监、以色列时装设计大师 Alber Elbaz 2015年与品牌分道扬镳后，Lanvin 去年的销售额同比下跌了23%至 1.62亿欧元，净亏损 1830万欧元，近十年来首次出现亏损。据知情人预测，2017年该品牌的亏损额可能进一步扩大到 2700万欧元。