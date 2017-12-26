导语：如果仅从今年各大奢侈品牌有关抵制动物皮毛的动作来看，皮毛产业似乎没什么生意可做了。

一周前，美国轻奢集团Michael Kors正式宣布今后将禁用动物皮毛材料，该集团是Gucci在今年十月也做出相同决定之后最新加入反皮草战队的一个，在经过和善待动物保护组织（PETA）多年的纠缠对峙后，Michael Kors首席执行官John Idol表示旗下同名品牌和Jimmy Choo都将在2018年12月之前彻底告别动物毛皮材料。同样是在今年，全球最大奢侈品电商集团Yoox-Net-a-Porter宣布将不再出售皮草商品，而在今年这些公司加入之前，反皮草阵营中已经包括Armani、Selfridges、Stella McCartney和Ralph Lauren等品牌。

公司做出这样的决定并非冒着影响业绩的风险，Kors曾在一份声明中表示：“凭借面料科技的创新，我们现在有能力开发出非动物皮毛的材料，这些材料的感官和触觉都和动物皮毛无异。”由于当下越来越多的消费者开始看重企业的社会道德责任，品牌自然不想冒着因为道德原因而流失客户的风险，仰仗科技，企业找到了禁用皮草的最佳时机。

中国消费者嘴上说着不要买皮草 身体还是很诚实的

在动物保护组织长时间的介入以及多个品牌的反皮草行动，西方皮草市场近期确有下滑，然而反观中国市场，这却仍是一个正在成长的市场。根据国际皮毛协会（IFF）可以提供的最新且最完整数据显示，2015年中国皮草零售总额为169亿美元，相比之下，德国、俄罗斯或美国的销售额都没有超过15亿美元，尽管这几个都是主要的皮草市场。

这样不平衡的状态不仅仅是由人口基数造成的，贝恩咨询公司数据显示，从长远来看，2015年美国个人奢侈品市场规模是中国和香港加起来的三倍，“在过去的十年里，中国皮草的数量一直在大幅度增长。”IFF首席执行官Mark Oaten在接受Quartz采访时表示。虽然在过去的两年里，中国皮草销量稍有下降，但主要原因是中国政府的反腐政策叫停了官员奢侈品送礼的行为，与此同时，经济大环境也相应地影响到了奢侈品消费。

中国消费者嘴上说着不要买皮草 身体还是很诚实的

虽然中国年轻人比老一辈更关心可持续发展和环境问题，并且也在逐渐远离皮草，但IFF的长期预期是，皮草将继续在中国和亚洲其他地区保持增长，在北京和上海一类的城市，奢侈品消费者仍抱有购买皮草作为身份象征的观念，Oaten表示中国奢侈品消费人群相较于欧洲更年轻，也更喜欢以偏休闲的方式穿皮草，比如搭配牛仔和高端品牌运动鞋。据《南华早报》最新报道，即使是在香港，消费者也有较强的意愿购买轻皮草。

当然，中国的皮草市场规模也要考虑到客观地理因素，特别是对于中国严寒地区的二三线城市居民来说，当地冬季气温一般会降至零下20摄氏度，哥本哈根皮草公司负责动物卫生和公共事务执行副总裁Sander Jacobsen就曾表示，在这些地区，无疑皮草是最实用的，它的温暖和耐用性深受消费者欢迎。

中国消费者嘴上说着不要买皮草 身体还是很诚实的

哥本哈根皮草公司是世界上最大的皮草拍卖行，像其他任何原材料一样，皮草也是一种商品，价格也会波动，包括农民和捕兽猎人在内的毛皮生产商通常通过拍卖行向买家和经纪人出售皮毛，再由他们提供给时尚品牌。“哥本哈根皮草出口的产品中，95%以上都是销往亚洲，特别是中国，中国是丹麦大部分大型毛皮工厂的主要客户。”Jacobsen说道。

中国有关皮毛的伦理争论并不像在西方那样激烈，尤其在农牧地区占比比较大的城市，动物组织的作用完全不一样，“你也不会经常看到西方那些‘迪士尼化’的动物。”Oaten表示，然而有关动物福利的担忧是确实存在的，中国的皮毛农场基本上不受监管，也会时常流出动物虐待的视频，据《环球时报》援引《南方周末》报道称，在随机采访中，超过一半的受访者表示看到过类似视频。

今年早些时候，哥本哈根大学发布的全球皮毛贸易分析报告指出，2015年中国生产了大约3200万个貂皮，大约是2010年的两倍，丹麦排名中国之后，大约生产了1780万个，比2010年产量大约增长24%。Oaten表示，Gucci等品牌的决定确实影响了中国的道德选择，因为像西方消费者一样，中国消费者同样对西方主要的几个时装屋的决策十分敏感。

Jacobsen对于中国皮草的持续增长抱有肯定态度，“在过去十年里，零售产业一直在增长，再考虑到目前社会经济的利好因素，我们没有理由不相信这种增长会继续下去。”