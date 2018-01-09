导语：虽然伦敦男装周于上周六如期而至，但是有很多业内知名品牌缺席了本次时装周。1月6号~8号，伦敦时装周共举办了约50场传统时装秀，与此同时，另有80位设计师通过其他形式（包括数字化渠道）展示新一季产品。（转自：华丽志）

许多业内的知名品牌都开始通过新的方式与消费者建立联系。“朋克之母”时尚设计师 Vivienne Westwood 就在上个月表示，她将在通过数字（照片和影片）形式呈现2018秋冬系列新品，以便更好体现品牌的环保意识。其他大品牌，包括英国奢侈品牌 Burberry 和设计师品牌 J.W。 Anderson 分别在去年和今年宣布退出男装周，转而参加二月份在伦敦时装周联合举办男女装秀。

伦敦男装时装周主席兼《British GQ》编辑 Dylan Jones 表示：“我们所要做的就是缩短时装与消费者之间的距离。如果品牌或者设计师认为合并办秀、数字化展示或者直面消费者的形式会取得更好的效果，只要能增强英国时尚界的创造力和销售额，那么形式并不重要。”

Mintel 分析公司的 Samantha Dover 表示：“联合举办男装女装秀和数字化展示方式往往更具成本效益，而且这种策略也能以更具凝聚力的方式呈现品牌，同时吸引新的消费者。”

把机会留给年轻人

近年来，设计师一直把重点放在他们的数字化展示上，以吸引社交媒体上的意见领袖。IbisWorld 的研究数据显示，英国男装业销售额 140亿英镑，其中在线销售额是重要收入来源，在2010~2015年期间，增速超过了17%，超过了行业内所有其他类别。

伦敦男装周最新关键词：数字化展示、扶持年轻设计师

由于今年的时装周中“星味”并不浓，主办方表示活动正致力于回到最初的起点——成为英国年轻设计人才的展示平台。

英国时装界的一大批后起之秀将展示他们的设计作品，其中包括 Edward Crutchley（被《Vogue》称为“崛起的新星”）的奢华街头服装系列，以及 David Hodges 大胆的新派朋克嘻哈服饰。

英国时装协会首席执行官 Caroline Rush 表示：“国际媒体和零售商均表示伦敦之行令人兴奋，因为他们能够在这里发掘新业务和那些能够影响未来的男装设计师。”

Dylan Jones 予以认同，他认为行业的变化是人们兴奋的来源。他说道：“每个季节，时尚都在不断变化，这正是时尚的伟大之处。”