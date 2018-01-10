导语：瑞士奢侈品公司 Bally International AG（下文简称 Bally）自去年挂牌出售以来，吸引了多方关注，最终买家尚未有定论。不过，据知情人士透露，中国山东如意集团脱颖而出，成为 Bally 的领先竞标者。（转自：华丽志）

据一位匿名消息人士向彭博社透露，山东如意正在与 Bally 的所有者——德国 Reimann 家族掌控的欧洲投资巨头 JAB 控股集团进行深入谈判，如意报价约为7亿美元。据悉，山东如意已经领先于中国复星国际和七匹狼等其它竞购方。

去年9月，有传中国著名男装企业七匹狼集团已携手中国复星国际集团对 Bally 提出了收购报价，此外日本贸易公司伊藤忠商事（Itochu Corp。）也是竞标者之一（详见《华丽志》此前报道：传：七匹狼携手复星国际竞购瑞士奢侈品牌 Bally）。

不过该消息人士也表示，双方尚未达成最终协议，因此其它买家仍有可能胜出。

传：山东如意领跑瑞士奢侈品牌Bally最后阶段的竞标

JAB于去年4月份宣布开始对 Bally 进行战略评估，寻找出售的机会。当时 JAB 表示：“奢侈品已经不再是我们的核心业务。因此，我们决定出售奢侈品牌，将重心转向消费品领域。”去年8月，JAB 正式启动了Bally 的出售流程。

JAB 近年来在食品和软饮领域加大了投资力度，通过收购单杯式咖啡机的生产商 Keurig Green Mountain Inc。 和甜甜圈品牌 Krispy Kreme Doughnuts Inc。 成为全球最大的咖啡销售商之一。（详见《华丽志》报道：德国投资控股集团 JAB 139亿美元收购 K-cup 单杯咖啡生产商 Keurig）

去年7月， JAB 以 75亿美元的价格收购了美国烘焙连锁品牌 Panera Bread Co。。（详见《华丽志》报道：美国连锁餐厅 Panera Bread 将被欧洲投资巨头 JAB 以71.6亿美元收购退市）。同样在7月，JAB 成功将旗下英国奢侈鞋履品牌 Jimmy Choo Plc 出售给美国轻奢集团 Michael Kors Holdings Ltd。，交易价格约 12亿美元。（详见《华丽志》报道：Michael Kors 12亿美元收购 Jimmy Choo，估值倍数接近 Coach 收购 Kate Spade 的两倍）

对于上述传闻，JAB 和山东如意均未做出正式回应。

传：山东如意领跑瑞士奢侈品牌Bally最后阶段的竞标

近年来，如意集团在国际时尚市场连连出手，先后收购了多个知名品牌：

2010年6月， 出资约 4400万美元，收购日本知名服装企业 Renown 公司 41.53%的股份，成为第一大股东

2016年，收购Sandro，Maje 和 Claudie Pierlot 等品牌的母公司——法国时尚集团 SMCP。交易价格预计在13亿欧元左右，其中包括SMCP集团的部分债务。

2017年3月，以1.17亿美元的价格，从香港上市公司 YGM TRADING 收购了英国风衣品牌 Aquascutum。

2017年10月，收购美国聚合物及纤维供应商英威达（Invista）旗下的服饰和高级纺织品业务，涉及品牌包括 LYCRA?（莱卡?）等

2017年11月，以22亿港元收购了香港利丰集团旗下的香港上市公司——高档男装零售商利邦控股（Trinity Ltd。）扩大发行后约51.38%股本，成为该公司控股股东

2017年11月，以1650万美元的价格收购创新成衣设计制造和供应商 Bagir 扩大发行后 54%的股本，成为该公司的第一大股东

去年10月20日，如意控股的 SMCP成功登陆巴黎泛欧证券交易所，当前市值约16 亿欧元（约合120亿元人民币）。

Bally 于 1851年在瑞士 Schonenwerd 成立，主要生产销售奢侈皮鞋（乐福鞋、冬靴等）以及男女装和配饰（包括皮带、手袋和钱包）。公司此前由美国私募基金 TPG 持有，经历多年亏损后，在TPG的帮助下实现了扭亏为盈。2008年，JAB 收购了 Bally，它当时的年销售额超过 4.11亿美元。