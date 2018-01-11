导语：面对不景气的珠宝市场，Tiffany打算重点发展非珠宝类业务，目前正处于转型期。

Tiffany策略高级副总裁将离职

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据《女装日报》消息，Tiffany集团策略高级副总裁Jean Marc Bellaiche计划于3月31日离职，Tiffany表示不会在他离职后马上对该职位进行补缺，同时对内部结构进行调整。

Bellaiche于2014年加入Tiffany，负责管理集团下包括手表、皮革制品、眼镜和香水在内的非珠宝品类业务。此前，他曾在波士顿咨询公司任职二十多年，近期成为该公司高级合伙人，并管理奢侈品、时尚和美妆部门业务。此前，Tiffany非珠宝类设计团队与珠宝类不同，但在艺术总监Reed Krakoff和去年新任CEO、前Diesel CEO Alessandro Bogliolo的整体业务规划下，这一业务模式可能将会有所改变。

2017年Tiffany经历不少动荡，首席执行官Frederic Cumenal因业绩不佳而被换下，又因卡塔尔抛售其部分股权一事对Tiffany在资本市场的形象造成负面影响。2016年，Tiffany估值600亿美元的珠宝市场缩水了6.3%，分析人士预计这一颓势将持续到2022年。而实体店在2017年的销售额也一直与去年持平，没什么起色，加之这两年新品并未引起较高关注度，可以说，Tiffany在市场上的存在感已经变弱。

目前，Tiffany除了开发中低端珠宝产品线，还想用非珠宝类产品吸引年轻消费者，找回话题热度。例如去年7月，Tiffany与Coty集团合作推出了15年来的首个香水产品。而年末推出的日用品系列“Everyday Objects”中的69件产品，由于多为家用产品、休闲玩物和办公用品，但依旧保持着奢侈品的高价格，因此在消费者中引起了热烈讨论，某种程度上达到了Tiffany所期望的市场回应。这一系列转型之作为Tiffany 2017年第三季度的业绩作出了贡献，当季销售额增长了3%至9.76亿美元。

此外，Tiffany对目前利润率高、大热的眼镜配饰产品也没有放松，在去年12月宣布与陆逊梯卡更新眼镜制造合约，将合约延续至2027年。这代表着，未来眼镜业务可能成为Tiffany重要的业绩增长点，也是转型期的重要产品品类。