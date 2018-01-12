导语：趁着意大利佛罗伦萨举办 Pitti Uomo，Gucci 开了一个“花园”。（转自：好奇心日报）

一栋可以追溯到 1337 年的古老建筑 della Mercanzia 宫殿，有些斑驳的外立面上悬挂着一个粉色的霓虹灯眼睛， 粉色的 Gucci Garden 招牌竖着掉下来，Garden 用的是古老的罗马字体。看起来像是一个年代久远的神秘酒店。

这栋大楼里包含了 Gucci 的精品店，里面售卖着不少独家款式；一家米其林三星餐厅Gucci Osteria，厨师 Massimo Bottura 是 Gucci 主席兼 CEO Marco Bizzarri 多年的好朋友 ；以及定期更换的不同主题的展览。

Gucci“不务正业”开了家餐厅

Gucci“不务正业”开了家餐厅

Gucci“不务正业”开了家餐厅

展览在 6 个房间里，主题包括双 G logo 的演变、一些经典设计、品牌创始人 Guccio Gucci 最初在伦敦 Savoy 酒店当服务员时候的故事、Gucci 旅行箱包的起源等。除此之外，还有 Michele 最喜欢的“自然”主题。

Gucci“不务正业”开了家餐厅

Gucci“不务正业”开了家餐厅

Gucci“不务正业”开了家餐厅

实际上，这栋建筑 2011 年就由 Gucci 进行翻新，变成了 Gucci 的博物馆 Gucci Museo ，包含有咖啡简餐店和书店、Gucci 藏品常年展区、以及当代艺术空间等，当时负责设置的是创意总监 Frida Giannini。

这一次 Michele 再次将其更新， 换上了自己的审美风格，从内部设计到家具的挑选都体现出 Michele 的品味。比起博物馆，他似乎更愿意将其看作是一种新的零售体验。“它更像一个市集，我喜欢不同的事物以一种真实、灵性的方式结合在一起。我很高兴，布置这里的时候很享受，我觉得你能感受到这是一个生机勃勃的地方。这是一个不是博物馆的博物馆”，Michele 说。

Gucci Garden 一楼精品店是可以随意出入的，不过你想看楼上展览的话，就需要交 8 欧元的门票钱。其中一半将会捐给佛罗伦萨的翻新项目。自 Alesandro Michele 2015 年出任 Gucci 创意总监以来，业绩增长的势头一直不减。根据开云集团最新发布的第三季度财报，截至 9 月 30 日的三个月内，开云集团总销售额同比上涨 23.2% 至 39.2 亿欧元。Gucci 销售额增长更是创下了新纪录达到 49.4% 至 15.5 亿欧元。与此同时开云集团的市值也创下了历史新高，约为 505 亿欧元。