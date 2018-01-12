Gucci“不务正业”开了家餐厅

导语：趁着意大利佛罗伦萨举办 Pitti Uomo，Gucci 开了一个“花园”。（转自：好奇心日报）
一栋可以追溯到 1337 年的古老建筑 della Mercanzia 宫殿，有些斑驳的外立面上悬挂着一个粉色的霓虹灯眼睛， 粉色的 Gucci Garden 招牌竖着掉下来，Garden 用的是古老的罗马字体。看起来像是一个年代久远的神秘酒店。
这栋大楼里包含了 Gucci 的精品店，里面售卖着不少独家款式；一家米其林三星餐厅Gucci Osteria，厨师 Massimo Bottura 是 Gucci 主席兼 CEO Marco Bizzarri 多年的好朋友 ；以及定期更换的不同主题的展览。
展览在 6 个房间里，主题包括双 G logo 的演变、一些经典设计、品牌创始人 Guccio Gucci 最初在伦敦 Savoy 酒店当服务员时候的故事、Gucci 旅行箱包的起源等。除此之外，还有 Michele 最喜欢的“自然”主题。
实际上，这栋建筑 2011 年就由 Gucci 进行翻新，变成了 Gucci 的博物馆 Gucci Museo ，包含有咖啡简餐店和书店、Gucci 藏品常年展区、以及当代艺术空间等，当时负责设置的是创意总监 Frida Giannini。
这一次 Michele 再次将其更新， 换上了自己的审美风格，从内部设计到家具的挑选都体现出 Michele 的品味。比起博物馆，他似乎更愿意将其看作是一种新的零售体验。“它更像一个市集，我喜欢不同的事物以一种真实、灵性的方式结合在一起。我很高兴，布置这里的时候很享受，我觉得你能感受到这是一个生机勃勃的地方。这是一个不是博物馆的博物馆”，Michele 说。
Gucci Garden 一楼精品店是可以随意出入的，不过你想看楼上展览的话，就需要交 8 欧元的门票钱。其中一半将会捐给佛罗伦萨的翻新项目。自 Alesandro Michele 2015 年出任 Gucci 创意总监以来，业绩增长的势头一直不减。根据开云集团最新发布的第三季度财报，截至 9 月 30 日的三个月内，开云集团总销售额同比上涨 23.2% 至 39.2 亿欧元。Gucci 销售额增长更是创下了新纪录达到 49.4% 至 15.5 亿欧元。与此同时开云集团的市值也创下了历史新高，约为 505 亿欧元。