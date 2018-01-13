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2017年没玩够 Supreme x LV 棺材又来了

2018年01月13日 10:51 新浪时尚
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　　导语：还记去年万圣节让人大跌眼镜的“Supreme x LV 棺材”吗？如今他又来了。

“Supreme x LV 棺材”“Supreme x LV 棺材”

　　去年万圣节，有人在街头拍到 “Supreme x LV 棺材”，这件事刚刚被人遗忘，如今又被刷屏了，近日有外国粉丝甩出了这么一张照片，照片中不知是为了升官发财，还是痴迷于街头文化，反正身穿同款卫衣的小哥，坐在“Supreme x LV  LOGO棺材”上，让这件事继续发酵。

　　是万圣节恶搞还是准备升官发财 　“Supreme x LV 棺材”横空出世

Supreme出棺材？恶搞之余顺便做场免费广告Supreme出棺材？恶搞之余顺便做场免费广告

　　去年“Supreme x LV 棺材”横空出世，对于这件单品的真伪性还无从考证，不过就说这癫狂的设计，迅速在社交网络上掀起热潮，做足了一场免费广告。截止这条状态发布10小时后，已经收到了146300个赞、5000多条评论，总之很疯狂。

　　Suprem合作款引爆社交网络

Supreme板砖 你用来干嘛Supreme板砖 你用来干嘛

　　其实关于这件事真伪性很难判断的原因在于，之前Supreme牌板砖的诞生，谁会想到有品牌没事出板砖。

　　2016年Supreme推出了‘红砖’，实用性几乎为零的单品，但不影响它每块$40美金（约￥270人民币）价格。正式发售当天，引来大量死忠粉排队，争相入手这块‘至尊红砖’！之后还在社交媒体上引起话题，有一位网友突发奇想，如果用Supreme的红砖建造一个约200平米的房子，大概需要117，600 块砖头，最终建成需耗费约470w美金（约3k多万人民币），不难看出时尚圈只有你不知道，没有他们想不到。

LVxSupremeLVxSupreme

　　去年算是Supreme强势刷屏的一年，2017年1月，Louis Vuitton2017年春夏秀上，Louis Vuitton和Supreme联名发布，还未上市就在社交媒体上引起热议。上市之后明星和博主们疯狂晒货，继续了热潮。同年10月，来自美国媒体WWD的最新消息称：美国私募股权投资巨头 The Carlyle Group（凯雷集团）其实早在今年 7月就以 5亿美元的价格收购了纽约当红街头潮牌 Supreme 50%的股权，两条新闻引爆2017年的时尚圈。

　　Supreme究竟 何方神圣

　　1994年，Supreme 由来自英国的滑板爱好者 James Jebbia 创办于美国纽约，逐渐发展为盈利能力极高的超人气街头潮牌，与多个时尚和奢侈品牌推出联名系列更是在极短时间内迅速售罄。世人都知道，Supreme 不会打折！

标签: Supreme奢侈品牌卫衣

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