导语：成立16年后，Opening Ceremony会借此机会进入下一个发展阶段吗？

Opening Ceremony可能要被卖掉了

据《女装日报》报道，有知情人称，近期一些潜在投资人正密切关注美国潮流买手店Opening Ceremony，而后者也有意寻找一个合适的时机引入新投资方。近年来，电商洪流的到来和体验需求的增加给零售业造成了不小的压力，Opening Ceremony如果能获得新投资，或许能帮助其在市场上保持稳定性，同时，这也是一种为服装设计师们提供资金支持的有效方式。

Opening Ceremony于2002年成立时还是一家位于纽约的小买手店，店里除了知名时尚品牌的产品，还有创始人Carol Lim和Humberto Leon从世界各地淘来的小众品牌。后来，Opening Ceremony还创建了自己的服装线，并经常与其他品牌进行联名合作，并一步步把生意做到了海外，拓展了高端百货商场和电商等销售渠道。时尚律师Douglas Hand认为，对于投资人来说，这种集知名品牌和零售业务与一体的买手店是一个有趣的选择。他表示：“Opening Ceremony提醒了投资者，买手店这样的中间型市场交易企业其实是具有一定价值的，能促进兼并购市场的发展。”

Opening Ceremony在2014年从波士顿私募基金Berkshire Partners处获得过投资，交易细节和主要掌控方至今未向外界透露。Berkshire Partners是一家以“耐心、不求快回报”为特点的投资方。不仅帮助Opening Ceremony确立了由美国时尚集团Urban Outfitters 前CEO Glen Senk 领导的董事会，还提供了运营及发展策略方面的支持。其实这算是一个典型的私募基金投资流程——买入潜力大的当红品牌，并对其运营予以专业化的指导，帮助品牌快速成长，再把它们转手给下一个投资者。因此，Berkshire Partners与Opening Ceremony的关系很有可能会以出售套现为终点，至少也会出售一部分所持股权。

但这一切也只是基于常见的标准化操作模式进行的预测，一贯以大胆、创新风格为主的Opening Ceremony或许会不走寻常路，以意想不到的方式找到特别的投资者。

Opening Ceremony可能要被卖掉了

Opening Ceremony x Daphne联名系列

Opening Ceremony在成立的16年中，从纽约走到了洛杉矶，又发展到了日本。除了线下，还入驻了Farfetch、Neiman Marcus、Net-a-porter、Shopbop等线上零售渠道。和知名品牌的联名也没有停止过，在已经有了众多服装品牌联名系列的情况下，还和硅谷巨头Intel一起设计了智能手表。2017年1月，迅驰时尚和美国时装设计师协会（CFDA）签订了加强中美时装业沟通的战略合作协议，Opening Ceremony也是CFDA美国设计师会员中的一个，可以通过迅驰的营销策略在中国市场快速发展，去年夏天和达芙妮推出的联名系列就是个例子。

对于正在拓展新市场的Opening Ceremony来说，引入新投资或许将开启下一个发展阶段。不过，据知情人透露，Berkshire Partners 目前只是刚开始寻找潜在买家，一切尚未确定。