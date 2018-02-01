我们问了素人10个时装周的问题，还尝试了“不可描述”的单品……

看多了 T 台走秀、杂志街拍，你可能会给时装打上很多标签，华而不实不是给人穿的、或者稀奇古怪看不懂。前几天我问隔壁的程序猿小哥知道男装周么？他告诉我：

“不就是一群大老爷们在台上走来走去给人拍照的么……”

时装周确实越来越让人看不懂了，但这也是时尚行业有趣的地方吧？2018秋冬男装周正在进行的时候，新浪时尚大乱访栏目《子曰》又坐不住了，我们问了素人10个关于时装周的问题，还让他们尝试了一些不可描述的单品……

这次又收获到了哪些意外和惊喜？一起来看看视频就知道了。

在本次素人大乱访中，我们没有把目光完全集中在程序猿上，而是选择了其他行业的男性和女性，相比程序猿，他们或许更加贴近时尚，然鹅~他们对有些提问以及回答，还是会感到瞠目结舌。

其中我们问了一个问题：给你一次机会，你想带谁去看时装周？

多数人脱口而出的是男朋友or女朋友（名义上表扬一下~不管是不是场面话至少是这么说了），but真性情的人的答案可就是真的比较真性情了。

比如这位，脱口而出的是要带自己的爱豆不管老公了~还想让老公为自己和爱豆的时装周行程做一件事情！！！（详见视频1分17秒）

还有这位，如果条件允许的话，他竟然想带三个女人去看时装周！！！（详见视频1分25秒）

再比如我们问的这个问题：生活中最不敢尝试的单品？

可能放在大多数程序猿身上，他们肯定会说，时装周上的任何单品都不敢尝试！而我们的这位小哥，说没有什么单品是不敢尝试的，只因为一个原因而不敢尝试罢了！（详见视频1分59秒）

此外，我们还把今年去男装周的中国明星造型给他们看了看。

以及，还看了一些今年男装周上比较雷人的造型。

对于最好看和最雷人，果然是印证了“一千个人眼里有一千个哈姆雷特”这句话。当然了，比起程序猿的犀利点评，这次被我们访问到的素人，接受度似乎都还挺前卫的。

只有这位小菇凉~心思单纯又直接，赤裸裸击穿了男模金大川的王子形象（详见视频54秒）。

附一个（悲伤的）花絮

顺便要说的是，其实这次拍摄中间还发生了一个比较扎心的事——当我们在采访身材好到爆表的肌肉教练时，小编（很真诚地）问他该如何减肚子。

他说：对于减肚子这件事，你需要！@#￥%……&*（）—*&—……（此处省略一千字）

我及时打断了他：（同样很真诚地）一天24小时不是坐着就是躺着还特能吃呢？

他微笑着秀了下肌肉说：加油！你是最胖的！！！

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