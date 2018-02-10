李宁帅哭纽约时装周：我丢过金牌，亏过30亿，但就是不放弃

文章来源：创日报（ID：chuangribao），作者：创哥

神话永远是神话，28年沉浮后，李宁再次从低谷爬了出来！

昨天，全国人民都被远在纽约时装周走秀的李宁给惊到了。

请问，这还是我们曾经认识的那个李宁么？666啊！

作为第一个登陆国际秀场的中国运动品牌，它第一次亮相便惊艳了全场。

他用西方时装语言体系，把作品整理成了一封致年轻人的情书。

当晚，整场秀都是中国元素。

代表中国奥运会经典颜色的“番茄炒蛋”再次出现，为的是致敬奥运历史上第一套中国的领奖服Victor001。

体操王子征战赛场精彩瞬间被印在了卫衣上，就是在向80-90年代的李宁辉煌时代致敬。

用汉字展示品牌的方型Logo，成为服装设计的亮点，“中国李宁”四字，从未如此铿锵有力。

银色的防风卫衣、宽大的红色篮球裤，任何喜爱 Supreme 或者 Palace 的时髦年轻人看到这些实穿、有趣的运动风格单品，购买欲绝对能被激起来。

比起国产其它品牌的模仿抄袭大牌之风，李宁设计的核心都是自己的，主打怀旧和中国元素，就连产品名称都全是“悟道”、“珀之心”、“悟空”、“胭脂念”这类满怀中国特色主题。

仿佛在挺直腰板，大声告诉全世界，国潮也是牛逼的！

鞋子没有以前那么强调logo了，毕竟颜值才是第一生产力嘛，瞧这潮得，要不是悟道两个字，还真看不出来这些鞋出自中国设计师。

细节和配色，做得可以说相当用心了。

看到这款，正写文章的创哥迫不及待要剁手了，轮廓和配色紧贴潮流，让人眼前一亮，但好像还没发售，并没有在官网没找到。

除了复古风，李宁还带来了更加炸裂的未来感设计。

液态银配色的鞋子，袜套与绑带的结合，看似简单的设计，内部的结构可是不简单，各个部件可拆分，但却不需要任何粘合剂，这种神操作我是服气的。。。

李宁大哥，你们团队是不是集体使用外挂了。。。全世界球鞋爱好者已经沦陷！重点是，售价还相当给力，多在500-800元人民币之间，比 Nike 和 Adidas 的同类型产品便宜了一半，很多已经在官网上架的商品都售罄了。

李宁这次开挂了，真的是凭本事说话，站着就把钱挣了。

曾经的国产体育第一，终于走出了30亿亏损！

除了纽约时装周“诚意满满”的表现，最近李宁还发布了2017年终业绩报告，2017年上半年收入39.96亿元，同比增长4395.5%！

上半年收入就赚了近40亿？！长吁一口气，当年的那个李宁又回来了！

此刻再次回首李宁的沉浮录，还是令人唏嘘，这些年李宁的公司，正如他的广告语诠释的精神一样顽强，一切皆有可能啊！

1。光芒盖过阿迪的2009年

自2004年，香港上市以来，李宁品牌一直顺风顺水。

最荣耀时刻是2008年，李宁在鸟巢奥运会上的“高空漫步”火炬仪式，也点燃了自己品牌知名度，一举火遍大江南北。

当年的李宁品牌势如破竹，在华在华销量直接超越阿迪达斯，仅次于耐克。2010年营业额最高达到过97.78亿，全国8000家店面大街小巷遍地开花，当之无愧的国产运动品牌一哥。

然而，97.78亿似乎成为了李宁体育的最高峰，此后的营业额再也没超过这个数字。

2。被时代突然抛弃来不及说再见

2008年后体育行业飞速发展，奥运带来的市场增长态势早已过去，再加上盲目的扩张店铺，李宁在2011年的时候出现了大量的库存积压。

再加上低端市场的竞争越来越激烈，高端市场又被洋品牌所占据，李宁等国产品牌的存在，对国人来说突然变成了一种尴尬。

但更严重的是，面对业绩下滑，李宁公司做出了一次错误的转型和调整，放弃中老年市场，面向90后，但逼格设计跟不上，产品也跟不上，致使李宁公司之后的三年持续亏损，整整亏了31亿！

3。但李宁的字典里没有放弃两字

巨额亏损之下，退居幕后的李宁毅然选择“再次复出”，决定背水一战。

败了从头再战，回归后的李宁先生，品牌广告语由“让改变发生”，变回了我们熟悉的“一切皆有可能”。他本人也首当其冲的忙活起来，开始了一系列探索。

2015年他开通了微博，“刷微博、卖萌、写鸡汤”无所不能，这位五十多岁的大叔成了潮流的弄潮儿，当年高冷的体操王子形象不复存在，拥有293万的粉丝，在企业家中也算是超级网红了。

为了更好的融入年轻人，李宁发微博听取年轻人意见。最重要的是，他做到了：让好产品说话，站着把钱挣了。

其实，提起国产品牌，口碑在国际上普遍都不太好。

比如在抄袭路上越走越远的安踏，抄袭耐克的 FLYKNIT AIR MAX。

去年，山寨 AIR JORDAN 的中国乔丹更是“不要脸”地将人家正主给告上了法庭，搞得 Michael Jordan 哭笑不得。

各种高仿Yeezy层出不穷，只要199，只要199，侃爷的同款抱回家。

现在，世界是离不开中国制造，但这样的中国制造却总让人觉得并非那么光彩，像是跪着发展我们的国货，偷偷摸摸赚钱。

可李宁始终坚信，出现在全世界面前时，就要保持站立姿态，“我想站着，也能把钱给赚了”，正所谓君子爱财，取之有道，好的设计不分国籍，中国运动品牌，也能登纽约时装周！

也许，我们现在很多国产品牌还处于跟风和致敬经典的阶段，但我们有理由也有信心相信，未来的时尚界，中国很快会占据一席之地，鄂尔多斯、太平鸟等已成功转型，曾经我们穿着香奈儿、LV和巴黎世家有底气，而现在穿李宁、鄂尔多斯同样有底气。

没有人比我们更想看到国产品牌的崛起，没有人比我们更希望国产品牌卸下抄袭的帽子。真正牛逼的企业一定要走正道，一定是靠着好产品征服消费者！

一旦决定站着挣钱了，就要一站到底！