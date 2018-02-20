米兰上演时尚版春晚 王俊凯热巴吴亦凡何时出场

导语：2018秋冬米兰时装周随着喜庆的正月花灯开始了新一轮的时尚征程，要说明星也是不容易，在大家沉浸在喜悦、大吃大喝中，他们已经开始忙碌工作了。话说今年的米兰，看秀明星的阵容真是堪比春晚。

米兰上演时尚版春晚 王俊凯热巴吴亦凡刘雯齐助阵

米兰时间2月20号，2018秋冬米兰时装周正式开始了，今年米兰时装周恰逢春节期间，不过这不妨碍明星们的努力拼搏，王俊凯、迪丽热巴、古力娜扎、吴亦凡等都将出现，阵容堪比春晚。

米兰时间：2.20号 19：00

Moncler：张天爱

张天爱

米兰的第一天，张天爱将会出现在Moncler秀场，作为时装周的常客，张天爱也是对时尚颇有心得。在出发造型中：大风衣搭配高跟鞋的造型，性感而不失干练的味道。而本次大秀也值得期待，去年Moncler发布的声明显示，因策略调整影响，品牌将取消由设计师Thom Browne和Giambattista Valli负责的高端时装系列Gamme Bleu和Gamme Rouge。而就在前不久Moncler要让自己更“时尚”！联手全球八位著名设计师、造型师和潮牌创始人推出合作系列。

米兰时间：2.22号 12：30

Fendi：古力娜扎

娜扎

作为fendi品牌的形象大使，本季古力娜扎依旧会出现在品牌大秀中，期待娜扎的表现吧。

米兰时间：2.22号 20：30

moschino：刘雯

刘雯

国际超模刘雯将会出现在米兰时装周上moschino秀场，相信这场欢乐的秀场本季还能变化出新模样。

米兰时间：2.23号 9：30

Tods：刘诗诗

刘诗诗

作为品牌大使刘诗诗将会出现在Tods秀场中，本季刘诗诗已经在纽约亮相，清新的装扮干练而优雅，让我们期待一下她米兰的造型。

米兰时间：2.23号 14：30

Etro：姚晨

姚晨

姚晨作为Etro的品牌大使将会为本季etro走秀，这位长腿女神的T台首秀将会是何种造型？我们期待一下2月23号新浪时尚的前方报道。

米兰时间：2.23号

BVLGARI：吴亦凡

吴亦凡

BVLGARI品牌代言人吴亦凡也会出现在米兰，估计当天米兰会掀起热潮。

米兰时间：2.24号 9：30

Salvatore Ferragamo：周一围 马思纯

马思纯

周一围

一个是精彩的十三燕，一个是可爱的海绵宝宝，这两位有声有色的明星将会出现在Salvatore Ferragamo秀场。

米兰时间：2.24号 10：30

Giorgio Armarni：李冰冰

李冰冰

李冰冰将会作为Giorgio Armarni的看秀嘉宾出现在秀场

米兰时间：2.25号 14：00

Dolce&Gabbana：王俊凯、迪丽热巴

王俊凯

迪丽热巴

25号这一天，米兰依旧火热，王俊凯和迪丽热巴将会出现在Dolce&Gabbana秀场，两个当红90后，传递了青春的活力。

张雪迎

除此之外，在纽约征战过的张雪迎也会出现在米兰，好了！锁定新浪时尚的报道，你将会第一时间看到米兰时装周的最新动态。