米兰好戏不断 娜扎张雪迎惊艳秀场热巴正在路上

导语：米兰时装周进入了第三天，明星们也切换到了忙碌的时刻，在这一天迪丽热巴从北京出发了，而古力娜扎亮相Fendi秀场了，除此之外还有张俪、吴昕、张雪迎、金喜善，一大波明星正在袭来，而这一天的米兰秀场我们又能看到那些时尚元素呢？今天我们一一分解。

看秀明星全解

古力娜扎

古力娜扎

身穿Fendi-2018春夏系列长裙

首先咱们说说2.22这一天第一位出场的明星：古力娜扎，当天娜扎身穿Fendi 2018春夏系列条纹漏肩高领衫搭配高腰皮质长裙亮相，经典的尖头高跟鞋与半长的袜子勾勒了文艺女子的轻松与休闲，而整身的时装又干练独立，值得称赞的是手上这款精巧的手拿包，迷你可人。

古力娜扎

古力娜扎

古力娜扎

金喜善

同场，经典女神金喜善也出现了，身穿收腰荷叶边细节套裙亮相，今年已经40岁的金喜善依旧美丽动人，作为头排看客华美亮相。

金喜善

张雪迎

在2.22号HOGAN的新品预览中，小仙女张雪迎亮相了，可能是身材太瘦弱，当天身上的单品都明显过大，驼色风衣搭配单宁色牛仔裤，像是躲在城堡里的仙女，不过也算是赶上了oversize的潮流。

张雪迎

吴昕

同场另一位吴昕，一身简约的白色短裙搭配红色领巾亮相，清新自然演绎少女气息。

吴昕

张俪

最后，张俪在第一天出现在Alberta Ferretti秀场之后，2.22号也亮相了，一身白色裙装搭配同色高跟鞋，简约端庄。

张俪

迪丽热巴

说完了已经在秀场中征战的，北京时间2.23号凌晨深夜迪丽热巴也出发了，作为DolceGabbana亚太区品牌大使，本次热巴会观看两场大秀。在出发造型中墨绿色带有LOGO细节的棒球夹克，搭配破洞牛仔裤，脚上涂鸦效果的鞋子，让她绽放青春洋气。

迪丽热巴

迪丽热巴

迪丽热巴

说完了明星，我们看看秀场

Fendi

本季元素：格纹

Fendi

Fendi

Fendi

FENDI 2018-19秋冬系列中将柔美与力量淋漓尽现，硬朗的建筑式线条中，恋恋交织着略带英气的城市女性韵味，海军蓝、黑、苔绿色、驼色、紫红色、象牙白及玫粉色成为该系列主色调。肩部的方形设计打造出披肩的主轮廓，顺肩部向下，平袖系带大衣在髋部以拉链分开，随之太阳褶一泻而下。紧身大衣和西装套裙则以威尔士王子方格、纯灰羊毛、亮面帆布等定制面料定义其城市态度。

Fendi

Fendi

Fendi

MaxMara

本季元素：豹纹

本季MaxMara我们看到了很多原始色彩的豹纹元素，通过羊毛大衣以及皮草单品呈现，散发了女人尊贵奢华的质感，内搭的丝绸质感的裹身裙摇曳生姿。这让人想到了上世纪黑白电影里，那些睡眼惺忪的好莱坞女郎。

MaxMara

MaxMara

maxmara

豹纹的历史

NORMAN NORELL

豹纹由美国时装设计师协会创始人及主席Norman Norell于上世纪四十年代初开创先河。Norman Norell在世人们的眼里称他是“巴黎女装设计师”、“美国高级时装之父”，他是美国第一位被正式承认的时装设计师，同时他被认为20世纪全球最有影响力的100位设计师之一。Norman Norell首创豹纹元素设计“裘皮”礼服大衣（1943年）。1943年10月，伊丽莎白“贝蒂”特里特（Elizabeth“Betty” Threatt）穿着Norman Norell设计的Traina-Norell豹纹大衣在哈珀大街上。之后的六七十年里，豹纹数次大热。

豹纹元素的街拍

豹纹元素的街拍

豹纹元素的街拍

豹纹元素的街拍

豹纹元素的街拍

Emilio Pucci

本季元素：印花

最后我们看看Emilio Pucci，本季我们在Emilio Pucci中看到了缤纷的颜色，明显是在和秋天的冷漠抗衡，粉紫、湖蓝、墨绿、橙黄、香槟这些充满了欲望的颜色，出现在了裹身裙以及短打夹克中，如笔触般涂抹的混合以及保暖的菱形纹大衣，都让冬天充满了夏天的质感。

Emilio Pucci

Emilio Pucci

Emilio Pucci

Emilio Pucci

Emilio Pucci

以上就是今天的米兰看点，锁定新浪时尚为你带来的更多精彩！