姚晨T台首秀、吴亦凡仗义救场 米兰时尚春晚正高能

导语：米兰时装周第四天，姚晨贡献了自己的T台首秀，刘诗诗、吴亦凡、莫文蔚秀场中展露风采，而正在征程上的李冰冰和王俊凯也会稍后亮相，真是精彩不断。

姚晨完成T台首秀、吴亦凡仗义救场 米兰时尚春晚正高能

刘诗诗

刘诗诗

2.23号这一天，作为品牌大使，刘诗诗亮相了Tods秀场，黄色印花的短衬衫搭配黑色高腰长裤，帅气中依旧流露了仙气，而朋克风格的发型让这种干练和独立散发了“男友力”，真是不得不赞叹刘诗诗的时尚操控力。

张俪

张俪

在随后的Blumarine秀场中，张俪再次亮相，一身紧身针织亮片长裙修饰美好身材，凸显女性魅力。高领设计和针织面料的使用，衬托出张俪修长的脖颈和白里透光的皮肤。

张雪迎

张雪迎

小仙女张雪迎再次亮相了，从纽约到米兰，这个姑娘把时装周当成事业线来拼，也是奋勇努力。在sportmax秀场中，这回衣服终于合身了。浅蓝色的收腰圆领衫，下身是酒红色皮质短裤，大秀长腿，少女的发型突出了本就年轻的气质。

姚晨

姚晨

而这一天最耀眼的还是sportmax秀一个多小时后的Etro，这场秀中品牌大使姚晨压轴走秀，虽然明星走秀已经不是什么新鲜事了，不过大姚摩登的台步还是值得称赞。

莫文蔚

莫文蔚

最后莫文蔚亮相了Roberto Cavalli秀场，一身高腰的斑马纹连体裤凸显了她的双腿，波浪的披肩发尽显女人味。

吴亦凡

当天压轴亮相的算是吴亦凡了，作为品牌代言人，在蔡依林不能前往米兰的时候，吴亦凡仗义助阵宝格丽预览现场。修身西装搭配了复古摇滚风格的发型，这个凡凡有点给力。

吴亦凡

吴亦凡

王俊凯

说完了秀场中拼搏的艺人们，蓄势以待的明星也不少，王俊凯作为DolceGabbana亚太区品牌大使，前往米兰时装周。在机场街拍中举手投足间彰显出众气质，期待时髦凯的时装周表现。

王俊凯

李冰冰

另一边的米兰机场，作为Giorgio Armani邀请的看秀嘉宾，李冰冰抵达米兰。鲜艳的大衣自然敞开，配上精致的金边碎花墨镜，简单而不失个性，举手投足间尽显知性美。

李冰冰

说完了明星，我们看看秀场看点

喜迎中国狗年

喜迎中国狗年

为喜迎中国狗年，Tods秀场模特们抱着小狗一同走秀，系列秉承简洁率性的一贯作风，将独属于女性的优雅沁入每一个细节之处，将皮革、剪羊毛和织物等不同材质加以融合。

Roberto Cavalli刚柔并济的女人

ROBERTO-CAVALLI

ROBERTO-CAVALLI

ROBERTO-CAVALLI

由Roberto Cavalli创作总监Paul Surridge操刀设计的2018秋冬系列，对性感与魅力进行新的诠释，此次Roberto Cavalli不止于现实，打造出一个充满活力、强而有力、坚定而自信的衣橱。突显的轮廓、流畅的肩部线条、贴合身材曲线的切割剪裁，加上外套下摆与修身长裤脚踝处的开叉设计，呈现出一场若隐若现的性感游戏。弹力羊毛、丝质和针织面料的垂坠轮廓与飘逸的雪纺、妩媚的褶裥和透明的纱线形成鲜明对比。

Etro让针织流行

Etro

etro

etro

Etro在本季从隐藏于欧洲装饰艺术的图形鉴赏中广袤西部拉长的阴影和晕暗色度找到了灵感。每件衣服上的图案都经过精确计算、用3D建模进行手绘，使每一种几何皱褶、图形边饰和波状印花围巾的位置都分毫不差。超轻真丝乔其纱和绉线的使用达到建筑的质感，经过极其复杂的程序，制作出的礼服飘然雅致。针织品是本季亮点，有精致的外套、披风、连衣裙和斗篷，散发了文艺而传统的味道。

Versace性感的金属

Versace

Versace

Versace

性感的Versace本季在腰带、纽扣等细节中加入了金属元素，搭配裹身的裙装衬托了女性天然的诱惑力。

以上就是今天米兰时装周的看点集合，精彩继续！