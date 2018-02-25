热巴王俊凯上演米兰童话 黄子韬开启巴黎时尚节奏

导语：米兰时装周进入了倒数阶段，但秀场火热不断。在米兰时装周2.24日这天，迪丽热巴、王俊凯、李冰冰、玄彬等出场，上演了一出优雅与童话的梦幻剧。

热巴王俊凯上演时尚童话

王俊凯

王俊凯

王俊凯

王俊凯

王俊凯

在Dolce&Gabbana2018秋冬高级女装礼服系列时装秀中，两位品牌大使出现了，王俊凯身穿亮片黑色青果领晚礼服搭配黑色乐福鞋帅气亮相，笔挺的身材诠释少年的张力，英气逼人却又恰到好处的展现了绅士的典雅魅力，清澈眼神下洋溢的青春感与西西里的复古风情相碰撞，既浪漫又充满活力。

迪丽热巴

迪丽热巴

迪丽热巴

迪丽热巴

同场另一位大使也亮相了，迪丽热巴身穿黑色透视长裙亮相，精致的妆容搭配头顶上的皇冠，这个公主有点可爱。看秀的时候，热巴身披同色金属纽扣夹克，真是有种惹人爱的柔弱感。好了，公主，期待你接下来的继续亮相。

李冰冰

李冰冰

这一天李冰冰亮相Giorgio Armani大秀现场，身着Giorgio Armani 2018春夏系列玫瑰色黑色条纹针织上衣搭配郁金香裙摆短裙，大秀美腿，时尚摩登。秀后李冰冰与阿玛尼老先生见面热聊并赠送竹扇礼物，毛笔书写的“Ti Amo Giorgio Armani”心意十足，合影也是非常有爱。

除此之外马思纯、周一围、玄彬亮相了Salvatore Ferragamo秀场

玄彬

久违露面的玄彬出现了，去年年底刚刚在海军陆战队服完兵役的玄彬，身材明显又好了很多，虽说是最难驾驭的白色西装，依旧穿出完美的绅士品格。相信不少粉丝还沉浸在玄彬退伍时用中文喊出“我爱你”的甜蜜氛围中，今天的这款白色绅士是不是就是你们心中的完美情人？

马思纯

马思纯则是一身白色大衣亮相，简约的时装，精致淡妆搭配樱桃红唇，大展优雅魅力，气场满分！

周一围

周一围潇洒的穿上了暗色套装，传递了沉稳的气质。本就拥有长腿好身材的周一围，在黑色内搭的衬托下尽显长腿优势。

黄子韬

黄子韬

米兰即将结束，巴黎正在开始，黄子韬这就出发巴黎啦，作为Saint Laurent亚太区眼镜形象大使出席本次巴黎时装周，奢华隽永与流动的异彩世界，期待时尚韬的精彩演绎！当晚黄子韬身穿黄色夹克搭配修身长裤，演绎了帅气的街头风。

秀场解析

看完了明星，我们看看秀场

Giorgio Armani

Giorgio Armani

Giorgio Armani最新系列沿袭了Armani精致简约的精髓，并融入其他文化元素，优雅的抽象感得以升华。廓形彰显扼要、纯粹与修长之感：纤长不失垂顺，一双秀腿若隐若现。长款大衣、短款夹克、宽松七分裤、周身布满绘画图案的不对称半裙及纯色连衣裙自由搭配而又相得益彰。配饰和珠宝更增韵味。黑色和中性色调缀以红色和金属光感的亮色，活力倍增。将不同元素融为一体，和谐而不受束缚，打造精致的女性气质。

Giorgio Armani

Giorgio Armani

值得期待的是让Giorgio Armani即将于5月25日在上海举办的“One Night Only in Shanghai——唯有今宵·上海”盛大活动，届时将带来包括Giorgio Armani Privé高级定制系列回顾大秀在内的一系列活动，我们一起期待吧。

Giorgio Armani

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo 2018秋冬系列是该品牌第一个男女装合并秀，修身干练的长款大衣，剪裁利落的飘逸长裙，色彩繁复华丽的印花以及撞色搭配，打造干练又浪漫的职场女性衣橱。而男装则多以百搭实用的单品，打造成熟帅气的意式优雅风。

Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo

Missoni

Missoni

擅长针织元素的Missoni在毛线的编织之间穿插了渐变的颜色，织物的柔软以及颜色的柔和散发了秋冬女性浪漫的气质。贴身的开衫毛衣以及流动的流苏，随着模特的步伐摇曳生姿，而这身姿并不性感，而是在女性自我的认知中营造文艺、舒适的气质。

Missoni

以上就是今天的米兰时装周看点，精彩继续锁定新浪时尚！