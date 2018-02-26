错过时装周别错过盘点 18位中国明星米兰看秀全纪录

导语：米兰时装周已经结束，错过时装周的精彩没关系，新浪时尚现在为你盘点本次米兰看秀明星全纪录，我们盘点了18位看秀明星，看看他们本次的行程以及看秀造型。

16位中国明星

大使集体出动

本次米兰时装周品牌的中国大使以及代言人们集体出击，王俊凯、迪丽热巴作为Dolce&Gabbana亚太区形象大使携手亮相，Fendi的形象大使娜扎助阵品牌大秀，姚晨作为etro品牌大使贡献了自己的T台首秀，刘诗诗作为tods形象大使特别亮相，值得称道的是吴亦凡，在蔡依林临时状况不能前往米兰参加宝格丽活动的时候，作为品牌的代言人吴亦凡亲临现场。

王俊凯

王俊凯

王俊凯

本次王俊凯两次亮相，助阵Dolce&Gabbana两场品牌大秀。两次亮相小凯都选了成熟的套装，第一身黑色青果领亮片点缀的西装，散发了童话王子的气质。而第二身酒红色的暗纹套装展露了从男孩到男人的成熟蜕变。

迪丽热巴

迪丽热巴

迪丽热巴

Dolce&Gabbana另一位品牌大使迪丽热巴也贡献了两个造型，第一身黑色透视裙，胸口的绑带以及头顶的皇冠造型，这大概就是从油画里逃跑出来的公主，夜幕降临她在寻找丢失的水晶鞋也说不定。另一个造型化身扑克牌女王，带有草花Q造型的扑克牌印花呈现在裙装中，经典的红唇以及波浪长发，看此画面忍不住想问：生活在童话里的感觉好吗！

古力娜扎

古力娜扎

Fendi品牌大使古力娜扎，当天身穿Fendi 2018春夏系列条纹漏肩高领衫搭配高腰皮质长裙亮相，经典的尖头高跟鞋与半长的袜子勾勒了文艺女子的轻松与休闲，而整身的时装又干练独立，值得称赞的是手上这款精巧的手拿包，迷你可人。

姚晨

姚晨

作为Etro品牌大使姚晨贡献了T台首秀，在品牌大秀中她压轴走秀，虽然明星走秀已经不是什么新鲜事了，不过大姚摩登的台步还是值得称赞。

刘诗诗

刘诗诗

作为品牌大使，刘诗诗亮相了Tods秀场，黄色印花的短衬衫搭配黑色高腰长裤，帅气中依旧流露了仙气，而朋克风格的发型让这种干练和独立散发了“男友力”，真是不得不赞叹刘诗诗的时尚操控力。

吴亦凡

吴亦凡

吴亦凡

作为品牌代言人，在蔡依林不能前往米兰的时候，吴亦凡仗义助阵宝格丽预览现场。修身西装搭配了复古摇滚风格的发型，这个凡凡有点给力。

看谁惊艳米兰秀场

说完了大使和代言人们，我们说说接下来的看秀嘉宾，其中有资深头排看客李冰冰、马思纯，也有新锐张雪迎、周一围。

李冰冰

李冰冰

李冰冰亮相Giorgio Armani大秀现场，身着Giorgio Armani 2018春夏系列玫瑰色黑色条纹针织上衣搭配郁金香裙摆短裙，大秀美腿，时尚摩登。

刘雯

刘雯

刘雯身穿黑色套装搭配轻纱短裙亮相moschino秀场，超模的气质惊艳全场。

张天爱

张天爱

米兰的第一天，张天爱身穿条纹西装搭配条纹阔腿裤的造型助阵Moncler专场秀，优雅升级。

莫文蔚

莫文蔚

莫文蔚亮相了Roberto Cavalli秀场，一身高腰的斑马纹连体裤凸显了她的双腿，波浪的披肩发尽显女人味。

马思纯

马思纯

马思纯一身白色大衣亮相Salvatore Ferragamo秀场，简约的时装，精致淡妆搭配樱桃红唇，大展优雅魅力，气场满分！

周一围

周一围

Salvatore Ferragamo秀场中，周一围潇洒的穿上了暗色套装，传递了沉稳的气质。本就拥有长腿好身材的周一围，在黑色内搭的衬托下尽显长腿优势。

张雪迎

张雪迎

张雪迎

小仙女张雪迎在纽约时装周之后又到米兰，这个姑娘把时装周当成事业线来拼，也是奋勇努力。亮相了sportmax、Marni、HOGAN等秀场，造型发挥不稳定，但整体呈上升趋势。

张俪

张俪

张俪

本次张俪亮相了Blumarine、Alberta Ferretti等品牌秀场，风格多变的她演绎起透视裙装妖娆性感，穿起白色套裙婉约端庄，可见时尚把控力超群。

吴昕

吴昕

吴昕本次亮相了米兰HOGAN的预览，一身简约的白色短裙搭配红色领巾亮相，清新自然演绎少女气息。

陈法拉

陈法拉

陈法拉身撞色西装造型现身Emporio Armani秀场。双排扣的西装设计十分复古，而撞色的选择又带着迷幻的时髦味道。

章泽天

章泽天

章泽天科技质感的棒球夹克搭配修身长裤亮相Tods秀场。

Linda

Linda

Linda身穿皮质套装亮相米兰tods秀场，干练休闲，帅气十足。

以上就是本次米兰时装周的中国明星看秀造型，巴黎正在进行，精彩继续锁定新浪时尚。