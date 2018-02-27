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时装周压轴战 范冰冰王源宋茜领衔巴黎20人时尚团

时装周压轴战 范冰冰王源宋茜领衔巴黎20人时尚团
2018年02月27日 17:21 新浪时尚
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　　导语：时装周进入了最后一站，在今年的2018秋冬巴黎时装周期间，范冰冰、王源、宋茜等20位明星将亮相巴黎，下面我们整理了一份明星看秀时间表。

　　时装周收官之战 范冰冰王源宋茜领衔巴黎19人时尚团

　　巴黎时间 2月27日

　　14：30

　　Dior：anglebaby

angelababyangelababy

　　作为Dior品牌的大使，anglebaby将会亮相本次2018秋冬Dior女装大秀。

　　20：00

　　YSL：黄子韬+辛芷蕾

黄子韬黄子韬
辛芷蕾辛芷蕾

　　YSL大秀中将会出现两位中国明星， 作为品牌亚太区眼镜形象大使，黄子韬将会亮相，而女明星方面从《演员的诞生》里走出来的辛芷蕾也会亮相。

　　巴黎时间2月28日

　　11：30

　　Lanvin：陈意涵

陈意涵陈意涵

　　如今Lanvin已经被中国集团收购，这算是收购后的第一次亮相，而演员陈意涵也会出现。

　　巴黎时间 3月1日

　　10：00

　　Chloe：唐嫣 孙怡 马思纯

马思纯马思纯
唐嫣唐嫣
孙怡孙怡

　　本次Chloe将会有3位中国明星出现，分别是唐嫣、孙怡、马思纯。

　　17：00

　　Carven：金晨、孙怡

金晨金晨

　　Carven秀场中金晨 和孙怡将会出现。

　　巴黎时间：3月2日

　　9：30

　　loewe：袁泉

袁泉袁泉

　　袁泉将会作为LOEWE的看秀嘉宾出现在品牌的秀场中。

　　12：30

　　三宅一生：金晨、陈意涵

　　在三宅一生的秀中，之前亮相的金晨、陈意涵会继续出现。

　　11：30

　　balmain：奚梦瑶

奚梦瑶奚梦瑶

　　刚刚成为巴黎欧莱雅品牌形象大使的奚梦瑶本次也会亮相巴黎，据悉她会为balmain走秀。

　　巴黎时间3月3日

　　10：00

　　Givenchy：王源、刘涛、黄晓明

黄晓明黄晓明
王源王源
刘涛刘涛

　　作为新设计师的第二季，本次Givenchy请来了三位艺人：王源、刘涛、黄晓明，其中王源将是首次亮相时装周，我们期待一下。

　　巴黎时间：3月5日

　　10：00

　　stella mccartney：金晨

　　18：00

　　夏姿陈：徐璐

徐璐徐璐

　　作为品牌的形象大使，小花旦徐璐将会出现在夏姿陈的大秀中。

　　20：00

　　alexander mcqueen：刘雯

刘雯刘雯

　　这一天最后一场大秀是alexander mcqueen，超模刘雯将会出现。

　　巴黎时间：3月6日

　　10：30

　　CHANEL：刘雯、宋茜、江疏影

宋茜宋茜
江疏影江疏影

　　在CHANEL大秀中刘雯、宋茜、江疏影将会出现。

　　18：30

　　LV：春夏、唐嫣、范冰冰、杨丞琳

　　本次巴黎的压轴大秀，范冰冰将会压轴亮相，除此之外还有春夏、唐嫣、杨丞琳。

范冰冰范冰冰
春夏春夏
杨丞琳杨丞琳

　　以上就是本次巴黎明星看秀团的具体名单，锁定新浪时尚会为你带来最新动态。

宋茜王源范冰冰
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