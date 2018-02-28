巴黎时装周好戏不断 黄子韬扮女装会美过朱碧石？

导语：巴黎时装周才开始第二天，baby亮相了Dior大秀，黄子韬和辛芷蕾成为了Saint Laurent秀场的座上宾疯狂打call，还有正在路上的艺人们，比如孙怡正在出发，一场已经燃起来的时尚盛宴正在上演。

黄子韬辛芷蕾为Saint Laurent 打call

黄子韬

黄子韬

黄子韬

在2月27号这一天，除了‭Dior大秀之外，还有Saint Laurent 2018秋冬大秀。作为品牌大使，黄子韬当天身着Saint Laurent by Anthony Vaccarello 18春夏黑色天鹅绒刺绣图案棒球夹克搭配麂皮复古粉色运动鞋，亮相Saint Laurent 18秋冬大秀。修身的黑色长裤以及脚上清新的运动鞋，wuli韬韬燃爆全场。

在大秀开始前，新浪时尚还采访到了黄子韬，关于谁是他眼中男扮女装最美的哪一位是，wuli韬韬给出了自己的答案。

朱碧石

黄子韬女装

究竟谁比较美！！！

辛芷蕾

当天除了黄子韬之外，第一次亮相时装周的“戏精”辛芷蕾也亮相了，这是辛芷蕾的时装周首秀，当天她身着Saint Laurent by Anthony Vaccarello 18夏季黑色丝绒棒球外套，手拎Mica黑色帽盒包袋亮相，硕大的耳环成为整身造型的点睛之笔。

辛芷蕾

在采访中耿直的辛芷蕾回答了我们最想要的礼物，答案是什么？你自己看吧。

孙怡

孙怡

除了以上两位，孙怡也在2月27号这天出发巴黎，北京时间2月27日晚间，孙怡现身机场准备启程巴黎时装周，她即将亮相Chloe大秀头排。她身穿Chloe黑色斗篷搭配简单T恤、牛仔裤，清爽时髦。

除了以上几位明星，这一天的秀场也很值得关注

Saint Laurent

YSL

YSL

首先咱们说说Saint Laurent，本季设计师Anthony Vaccarello Saint Laurent 依然坚持摇滚精神，但没有脱离品牌的灵魂。据 Anthony Vaccarello讲，系列的灵感来自76年Saint Laurent先生的Russian Collection，我们在系列里看到的黑色头巾，皮草帽子，夸张的眼妆这些略显异域的元素都是在向经典敬礼。

YSL

YSL

开场的短款系列搭配遮面的礼帽，充满了不屑一顾的态度，随后性感的蕾丝与利落的廓形结合，形成了一种刚柔并济的质感，奢华的皮草以及充满了80年代风格的垫肩，带着一种历史的性感，丰满了现在的时尚审美。

YSL

精细而充满了定制感的亮片元素，以及最后典雅的黑色礼服设计，都让我们看到了设计师的驾驭能力，压轴的印花裹身裙，以绽放的形式诉说了秋冬对于春夏的怀念吧。

Jacquemus

Jacquemus

Jacquemus

Jacquemus

时尚天才Jacquemus本季以摩洛哥之旅为灵感，用过故事性的手法讲述了时装美学。轻盈明朗的简约风格中彰显春日浪漫情怀。 之前有传闻说他会接任CELINE，虽然如今梦想破灭，不过这不妨碍大家对他的期待，本季隐藏在那些流动的线条下是女性身体的美丽曲线，贴身的剪裁以及恰当的褶皱，立体主义不在锋芒毕露，而是通过柔美而摇曳的方式呈现。秀后设计师还宣布了一个重大消息，那就是Jacquemus将会有男装了，期待一下。

Jacquemus是谁

Simon Porte Jacquemus

Simon Porte Jacquemus是一名出生于1990年的法国90后，成长在法国南部的农场里，7岁那年，他做了第一件衣服，“面料”取自厨房窗帘。10年之后，他的时装职业生涯随着搬至巴黎后开始，当时Simon Porte Jacquemus白天在Comme des Garçons做销售，晚上回去自己做设计。2015年，他参加了LVMH设计师大赛，并最终拿下15万欧元的奖金。Jacquemus团队慢慢扩张到25人。2016年，Jacquemus销售额超过500万欧元，拥有了一大批明星粉丝，包括：Rihanna、Solange等。迄今为止，Jacquemus已经吸引了全球100多家零售商，如：Net-a-Porter、Selfridges、Nordstrom、 Browns、MyTheresa等。 虽然Simon设计的衣服总是备受争议，但这一点也不影响Jacquemus的销售。目前Jacquemus已经在超过一百家精品店销售，他得意地说，有的门店甚至都不需要努力做推销，自然就卖得很好！

以上就是今天的巴黎时装周最新动态，更多精彩请继续关注！