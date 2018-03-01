谈资|春节过完了 把海南还给东北人

谈资 2018 Vol.5

我们只关心你关心的事，不信，我们聊聊。

春节过完了 把海南还给东北人

“从大年初三开始，受十年未遇的罕见大雾天气影响，琼州海峡出现反复停航，导致海口三个港口和周边道路出现上万车辆和数万旅客滞留。” 毋庸讳言，一些旅客的素质没有通过这场文明大考，齐声鸣笛满地垃圾的场面简直令人瞠目结舌。就算堵住的是天南地北的旅客，但舆论中又开始了关于“东北人在海南”的大规模探讨。

事实上，海南远不是东北移民最多的地方——根据 2015 年全国 1% 人口抽样调查统计，陕西、湖北都比海南更有资格称为“东北省份”。

只不过，东北人在这些地区都是作为‘外地人’存在，只有遥远的海南，成为了他们的第二个更温暖的家。

经历了特区房地产泡沫破裂，“天涯海角烂尾楼”成为三大景观的崩坏局面，2010 年，海南建设‘国际旅游岛’成为国家战略，海口、三亚等地的旅游和房地产广告被大量投放到东北。前几年已经开始成批移居海南的东北老年人，也已开始传颂他们久治不愈的慢性病在海南不治而愈的故事。

此时，东北人涌入海南已成必然，更何况海南急于发展，对此也十分欢迎，联合东北地方政府出台了大量吸引前来海南过冬和定居的政策，如开辟直达航线、办理异地民政服务、医保结算等，持续增加吸引力。有了房子和社区的东北人很自然地出现了主人翁精神，默契地与海南地方政府设立的‘候鸟人才办公室’等合作，用返聘、参加志愿活动等方式参与当地建设，并给当地带来了可观的收入。

“所以，究竟是东北人选择了海南，还是海南选择了东北人？”——Olivia

Burberry宣布Riccardo Tisci成新任创意总监

Burberry宣布Riccardo Tisci成新任创意总监，他将在今年3月12号正式上任，不出意外的话他的首个系列将是Burberry九月系列。2017年年初，Riccardo Tisci结束了自己在Givenchy长达12年的创意总监职业生涯。

burberry

原来大家都猜错了，不知道虎头、狗头之类的街头元素下一季会不会印在Burberry的风衣上，我们不得不期待一下风格大变的Burberry。——Jeremy

UNIQLO最新联名系列找来BV设计师

继与英国时尚品牌 JW ANDERSON 合作推出联名系列后，UNIQLO 宣布将与设计师 Tomas Maier 展开新联名企划。作为意大利奢侈时装屋Bottega Veneta的创意总监， Tomas Maier的作品主打简约风。目前官方尚未发布有关 UNIQLO x Tomas Maier 系列的确切发售时间。

UNIQLO最新联名系列找来了BV创意总监

“从HM到优衣库，年年这些合作系列层出不穷，确实有点审美疲劳了，甚至会记不住到底谁&谁。不过不管怎样，这场合作联盟的核心是：1、找来热门设计师，2、别糊弄事真刀真枪做点好看的设计，不然也对不起那四位数的价格。”——Jeremy

买走La Perla的最终不是复星

意大利奢侈内衣品牌La Perla在几个潜在买家之间兜兜转转了好几个月，终于定下了去向。2月26日，荷兰私募股权投资公司Sapinda Holding B.V。（以下简称Sapinda）宣布，从意大利企业家 Silvio Scaglia手中收购La Perla母公司La Perla Global Management（UK）Limited 100%股权（之前传言中国复星集团要收购La Perla）。

想在中国大展拳脚的维密可以偷笑了 因为买走La Perla的最终不是复星

“如今咱们只看到了中国XX集团收购了XX品牌，但这场收购的后续是怎么把手里的品牌焕然一新，比如之前复星集团收购了Lanvin，挽救万一的原则是产品的好坏，而不是整天拽得不行放出狠话。——Jeremy

《唐探2》是中国“福尔摩斯”？

天才结巴弟刘昊然，最炫乡土风王宝强，当年这两人闯遍了泰国的大街小巷，破案之余，还带起了一波泰国旅游热。今年，这两人改[bing]头[mei]换[you]面[bian]，在新地盘生龙活虎的抓起了新凶手。这次他们选的地方，是个天南海北无不包含的超级大都会——纽约。无数人视它为毕生梦想，无数人在它这成功失败。

↑ 在全世界最著名的唐人街之一无厘头乱斗

↑ 在街头彩绘根据地的嘻哈鼻祖黑人区偷窥

↑ 还在麦迪逊街头裸奔加街拍

↑ 甚至在时代广场上一路跑马

虽说导演陈思诚“直男公敌”的帽子恐怕没机会摘掉，最近《唐探2》又深陷编剧程佳客“说话不过脑”的舆论危机中。但不得不承认，这个大IP还是在春节档赚了个盆满钵满。纵观华语电影界，唯有“唐人街探案”系列能跟得上“战狼”的步伐了，而在文化输出方面“唐探”无出其右。

“有人大胆预测“唐探”会成为中国的“福尔摩斯”，你觉得呢？”——Olivia

奈良美智的个人美术馆将正式开放

58 岁的日本画家奈良美智去年在栃木县建立了一座个人美术馆。奈良美智的美术馆名为 N‘S YARD ，位于“明治森林 - 黑色之路”北侧，这是明治时代外务大臣青木樱的私人别墅。旁边的一座白色建筑，就是 N‘S YARD。

而这座奈良美智个人美术馆，不仅展出他的绘画、素描、雕塑、装置和摄影作品，还将陈列奈良美智的其他个人收藏品和对他具有启发性的其他艺术家的作品。整个建筑拥有 5 个展厅，一家咖啡馆和一家衍生品商店。

2017 年 12 月 9 日，美术馆曾短暂开放过一段时间，经过全面内外整修后，3 月 16 日是它正式对公众开放的日子。这间个人美术馆的参观票价约为 1500 日元。

“适合粉丝朝圣的美术馆，从此又多了一个打卡地。”——Rachel

Johnnie Walker 推出女性限量版本

从下个月开始，尊尼获加将在整个3月内将其著名品牌从男性“Johnnie”改为女性“Jane Walker”推出女款威士忌，目的是吸引更多女性饮酒者。或者，正如他们的发言人所说的那样，让女性能够舒服地喝苏格兰威士忌。

在品牌外包装上用黑色装饰，瓶子上用金色装饰，穿着齐膝长靴、裁剪过的骑马夹克和礼帽，这是对妇女取得的众多成就的庆祝，也是在实现两性平等的道路上赋予每个人权力的象征。

就在女性历史月以及国际妇女节来临之际，尊尼获加将为女性庆祝节日和激励未来女性领袖的事业捐款， 每销售一瓶，尊尼获加将捐赠1美元支持妇女事业的组织，作为 walkwith Jane计划的一部分，捐赠总额高达25万美元。

“喜欢威士忌的女人们，终于有理由买买买起来了。”——Rachel

星巴克在西雅图总部开出首家臻选门店

2月27日，星巴克在西雅图开业了全球第一家臻选门店（Reserve store），而且门店就在星巴克的西雅图总部内。

该门店采用类似“市集”开放式的风格，出售臻选高端线产品、现烤的面包糕点、意式小食，甚至包括鸡尾酒，消费者可以在臻选门店还可以观摩星巴克投资的意大利烘焙品牌Princi旗下面包现烤现做。

臻选门店和 2014 年在西雅图开业的臻选烘焙工坊（Roastery）不同，这里没有咖啡豆烘焙的机器和区域，更像是小一号的臻选烘焙工坊门店。

星巴克计划在全球开 1000 家这样的臻选门店；而面积更大、定位更高端的臻选烘焙工坊店的目标是 20~30 家。

“目前全球仅有的2家星巴克臻选烘焙工坊一家在西雅图，另一家在上海于去年底开业。看看，对中国市场这重视程度。作为品牌形象展示的臻选门店估计也会复刻到国内吧。”——Curly

