get巴黎潮流爆点 老爹鞋仍在流行印花何处安放

导语：巴黎时装周进行到了第三天，我们透过秀场解析2018-2019秋冬时分的潮流爆点。

“老爹鞋”仍在流行

在2018秋冬季的男装周期间，我们就解读过了“老爹鞋”，但在女装周期间这个单品仍然不过时，看来时尚界要将运动进行到底。

Valentino

Rick-Owens

街拍

何为“老爹鞋”

小白鞋地位不保 土酷“老爹鞋”重出江湖

粗暴简单的解释下：前撅后翘外加厚重防震气垫鞋底的重工老式蠢笨旅游鞋，就是当季最火热的“老爹鞋（Dad Shoe）”。虽然之前前各家牌子都有在生产老爹鞋但是在我们“潮人”的眼里，那是只有妈妈爸爸爷爷奶奶出去旅游才喜欢的鞋款。

Maison Margiela

在本季Maison Margiela秀场中，我们看到了前卫的PVC材质以及类似羽绒被子一般的手拿包。在那边Dior将John Galliano设计的马鞍包拿出来翻新的时候，这边他就将“老爹鞋”搬上舞台，时尚潮流真是风水轮流转。

Maison Margiela

自从John Galliano加入到Maison Margiela之后，带来了很多变化，2018秋冬季John Galliano就奉献了品牌的第一个男装系列，如此器重无非就是卖得好。据统计， John Galliano 自 2014年年底加盟 Maison Margiela 担任创意总监以来，不仅为品牌带来了更高的关注度，也切实推动了销售的增长：Maison Margiela 的年销售额已经从 2014年的 1亿欧元增长了 35%至 2016年的 1.35亿欧元。

Maison-Margiela

Maison-Margiela

本季Maison Margiela依旧将科技与结构充满了秀场，酷炫的金属色，夸张的oversize冲锋衣打造前卫时髦的户外旅行装备。带有解构主义的抗风防水外套，裹着被子式的羽绒装饰，厚重的运动鞋以及特殊面料的拼接都是John Galliano对科技感先锋设计的致敬。

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

Dries Van Noten

当天还有以印花知名的设计师品牌Dries Van Noten，本季设计师将文艺的气质植入在印花之中，开场的树叶印花派克大衣将视线带到了冬季，随后精致的刺绣以及提花结合着羽毛元素出现在裙装之中。

Dries Van Noten

Dries Van Noten

本季秀场安排在市政厅，明晃晃的华丽吊灯以及现场安静而洁白的T台，没有杂念，只是想单纯的呈现。面对印花撞印花这个棘手的问题，设计师Dries Van Noten选择了低饱和度法则，比如黑色斑点毛衣与黄色羽毛印花裹身裙，运用不冲击感的方式温柔呈现。而且在搭配上，同色系之间的印花，他选择用深湖蓝以及黑色过渡，在两种刺激之间寻找平衡。

Rochas

Rochas

Rochas

Rochas

随后我们看到了Rochas，Rochas 2018秋冬系列解构了传统，修身夹克搭配了可人的领结，精巧的短裙上点缀了配饰，大廓型的圆肩正装，高腰线的毛呢套裙以及丝绸质感的格纹，配以皮革或是轻纱的面料，展示了女人柔美而独立的多面性。

Lemaire

Lemaire

Lemaire

最后我们看看Lemaire，层叠的风衣、柔软的卡其色，通过不对称的剪裁方式形成了文艺的饱满质感。

以上就是今天的巴黎看点，更多精彩锁定新浪时尚。