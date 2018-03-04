宋茜出征时装周 巴黎秀场上演仙女也疯狂

导语：巴黎时装周进入了倒计时阶段，宋茜、江疏影、黄晓明即将亮相，而秀场中干练的袁泉也清新出现，而说到今天的秀场，那可谓是仙女也疯狂。

金晨

金晨

金晨一身印花T恤搭配俏丽短裙亮相Vivienne Westwood秀场，本季金晨以多个造型亮相，而在Vivienne Westwood秀场的造型虽然没有摇滚或朋克少女的棱角，不过清新自然是她的造型核心。

袁泉

袁泉

稍早前袁泉亮相了loewe秀场，已经阔别国际时装周很久的袁泉本次依旧文艺，黑色风衣、简约牛仔裤搭配了一双黑色平底鞋，不做作的看秀造型奠定了文艺女神的称号。

明星们的出发造型也很精彩

宋茜

宋茜

3月3日宋茜现身机场开启时装周之行，当天她身穿Chanel2017/18春夏高级成衣系列斜纹软呢外套加以同品牌粉色皮质腰包点缀，佩戴CHANEL BOY FRIEND腕表，整体LOOK时髦优雅又添加一份帅气，期待她的看秀造型。

江疏影

江疏影

Chanel另一位看秀嘉宾江疏影也出发巴黎了。她扎着苹果头，身穿粗花呢外套，搭配白T和牛仔铅笔裤，脚踩猫跟鞋，也是相当简约时髦有态度了。

徐璐

徐璐

徐璐首度出征巴黎时装周，一身简洁穿搭亮相机场，俏皮可爱。格子帽衫搭配牛仔短裙外搭透明风衣，简洁大气，黄色单肩包更衬得她皮肤白皙，少女感十足，徐璐此次以夏姿陈品牌大使身份出席本次巴黎时装周，令人期待。

黄晓明

黄晓明

作为Givenchy的看秀嘉宾，黄晓明抵达巴黎，大秀前黄晓明身穿一抹最亮眼的冰淇淋色帽衫造型现身巴黎街头，有型中带着一丝柔软的时髦，诠释简单即风格。

仙女也疯狂

说完了明星我们看看秀场动态，在3月3日这一天的秀场，可以用仙女也疯狂也形容。

Elie Saab

elie saab

elie saab

elie saab

首当其冲的我们说说仙女品牌Elie Saab，印象中这个品牌都是精致的钉珠和精美的纱裙，而在最新成衣的秀场中，我们看到了一个干练的形象。荷叶边斜裁的裹身裙搭配了刺绣夹克，摩登性感，虽然少了些柔美，不过个性抢眼。本季设计师多以短裙和靴子形象示人，简约的单品搭配裙装上依旧精致的造型，混合了现代与古典的气质。

Haider Ackermann

Haider Ackermann

Haider Ackermann



Haider Ackermann



Haider Ackermann本季用明快的颜色打碎了脆弱的形象，丝绸面料结合着靓丽的天蓝、浅粉、橘黄等颜色，精巧的短夹克通过收腰的细节勾勒出了腰身比例，另外腰间X形打结效果也是本季亮点之一，除了飘逸的裙装，Haider Ackermann拿手的套装也出现了，强调了纵向线条的同时又不过于冗长，对于比例拿捏恰当。

Comme des Garcons

Comme des Garçons

Comme des Garçons

Comme des Garçons

最后我们说说Comme des Garcons ，2018秋冬系列设计师利用花边，蕾丝和花的组合为我们带来一组充满创意又梦幻的视觉盛宴。从Susan Sontag的文章“Notes on Camp”汲取灵感，以另类的方式呈现一部温暖有趣的夏令营序曲，也给我们了一个童话梦。

以上就是今天的时装周秀场动态，更多精彩锁定新浪时尚。