惊喜不断 王源完成时装周首秀沉睡90年的品牌复活

导语：巴黎时装周倒数第三天，小鲜肉王源完成了时装周的首秀，而这一天由法国时装大师Paul Poiret创立的品牌Poiret迎来了它的“复活”首秀。

王源完成时装周首秀

巴黎时装周进行到了压轴阶段，鲜肉王源完成了自己的时装周首秀，3月4日这一天，王源亮相了Givenchy 2018秋冬男女装大秀现场，精致的机车夹克搭配浅绿色衬衫，帅气十足，修身长裤完美衬托了身材比例。

王源

王源

王源

多变的王源在出发造型中与看秀造型完全不同，北京时间3月2日，王源现身首都机场，准备启程巴黎时装周。他身穿深蓝色水洗牛仔套装，内搭清爽白T，再加上白色背包和白球鞋，少年气息十足。

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王源出发造型

王源在时尚圈影响力超凡

王源在时尚圈影响力超凡

王源在时尚圈影响力超凡

要说王源在时尚圈的影响力，那真是不小。2017年在新浪时尚独家策划的#我为封狂#栏目中，收录了王源不少杂志封面，其中2017年的6月刊统计中，王源凭借在《芭莎男士》中的表现，获得了网友32030票数的支持率，紧随其后的7月刊《时尚健康》 封面再次获得当月冠军。

展示年轻人新面貌

展示年轻人新面貌

除了时尚圈的表现力，1月30日，联合国儿童基金会青年教育使者王源在纽约联合国总部参加2018联合国经济与社会理事会青年论坛。身穿Dior Homme Tuxedo系列搭配Dior Chiffre Rouge系列腕表，英气干练，展中国青年面貌。

黄晓明

黄晓明

黄晓明

黄晓明

黄晓明

说完了王源，我们看看Givenchy秀场里的其他明星。黄晓明受邀现身纪梵希2018秋冬系列秀场，与众好友相聚巴黎。难得一见超短发！藏蓝色长款风衣与黑色牛仔的搭配利落得体。型男硬汉风范碰撞浪漫巴黎相得益彰！

黄晓明街拍

除了看秀造型，黄晓明抵达巴黎的时候还诞生了一组街拍，他身穿一抹最亮眼的冰淇淋色帽衫造型现身巴黎街头，有型中带着一丝柔软的时髦，诠释简单即风格。

刘涛

刘涛

刘涛

刘涛

当晚的女星是刘涛，她身穿平肩白衬衫搭配藏蓝色6分短裤的复古搭配经典时髦。链条腰带凸显出了刘涛的小蛮腰，黑白线条轮廓分明，为整体造型注入了大女人力量，刚柔并济，摩登十足。

秀场解析

沉睡90年的时装品牌复活

法国插画家Georges Lepape笔下的Paul Poiret时装

Paul-Poiret作品

而当天秀场值得一提的是Poiret，设计师保罗·波烈（Paul Poiret）被喻为20世纪第一位改革家，他于1903年创建Paul Poiret时装屋，如今经典的可口可乐瓶身，据说灵感就来源于他的经典作品——Hobble裙。 波烈在时尚圈最红的时候，那是轰轰烈烈的，他活跃于20世纪初，凭借层出不穷的创意与大胆的想法，让无数同行望尘莫及，是他把束缚女人几百年的紧身胸衣拿掉，让自然、健康的身体成为流行，这是继拿破仑时期的帝政样式以来，女装上第一次摒弃紧身胸衣，就凭这一点，他就足以载入史册。

设计师Paul-Poiret

时代让波烈站在时尚顶点，也无情的将他拉下马。由于一战时期爆发，波烈不得不离开自己的品牌参军，等波烈从战场上回来的时候，Paul Poiret品牌已经濒临破产边缘，他再也无法与昔日的同行对抗。 1924年，波烈将品牌卖给了投资商，此后一直生活在穷困里，于1944年黯然离世，而他的品牌于1930年关闭，从此波烈的时代彻底走向尾声。2015年，韩国新世界集团旗下的新世界国际（Shinsegae International）从卢森堡投资公司 Luvanis SA 手中收购了 Paul Poiret。2018年3月4日巴黎时装周期间，沉睡90年的巴黎高级定制鼻祖 Paul Poiret 将迎来复活后的首秀，开启品牌复活之旅的是设计师殷亦晴。

殷亦晴

设计师殷亦晴

殷亦晴出生在北京，长在巴黎，殷亦晴首个高定系列发布后即拿下了Andam Fashion Prize时尚大奖。层次感丰富的褶皱成为个性化标志。那一年，她被法国版VOGUE列为最值得关注的八大新星之一。2013年，以印花闻名的法国时尚老牌Leonard Paris请她出任品牌创意总监。不过，两年后，她就以需要专注于同名高定品牌为由离职了。加入 Paul Poiret 后，殷亦晴暂时搁置了自己的个人品牌，在巴黎某街区设立了一个20人工作室，耗时一年筹备在 Paul Poiret 的首个系列。

Poiret

Poiret 2018秋冬大秀

Poiret

殷亦晴表示，她对品牌的历史做了大量的整理工作，令她最感兴趣的是 Poiret 的剪裁手法和极简主义。“当你看到 Poiret 服装时，你会觉得非常简洁。Poiret 将女性从紧身胸衣中解放出来，同时他又轻而易举地将高雅与奢华元素融入舒适休闲服装，并将它们带给大众。

Poiret

在首个系列中我们看到了婉约的装潢效果印花，充满了东方神韵，而X形的腰身剪裁充分了空间感的同时也运用了自如的方式修饰了身材。立体的烫金面料，以褶皱的方式塑造了宛如古典花瓶的沙漏造型。殷亦晴从 Poiret 原始设计中提取了灵感，但又没有失去现代的设计手法，科技感的渔网镂空感长裙，以及规则褶皱的裙摆，廓形风衣、利落的夹克，柔软飘逸的同时也兼顾了实用主义。

Givenchy 2018秋冬大秀

Givenchy

Givenchy

Givenchy

Givenchy

这是 Clare Waight Keller加入Givenchy的又一个成衣系列，在各个品牌如今更替设计师的时候，已经完成过渡的 Clare Waight Keller本季显然已经进入节奏了。开场的皮草通过性感的纹路诠释了独立而柔美的一面。而对于品牌灵魂颜色黑与白的运用，她也是很有心得。作为Givenchy历史上首位女性设计师，她通过简洁的颜色，明暗的对比结合着流苏等细节，丰富了原本女性化的一面，而强调了肩线的大衣，又像是21世纪独立精神的焕发。

Givenchy

Givenchy

男装部分大衣与夹克成为亮点，结合低调的颜色，兼顾了高级成衣与街头风潮。

Givenchy包

Givenchy高跟鞋

单品部分，堆砌感的靴子以及精巧的手拿包都是亮点。

以上就是今天的巴黎时装周动态信息，更多精彩锁定新浪时尚。