CHANEL大秀上演秋天故事 萧敬腾看秀之余尝狗粮

导语：巴黎时装周最后一天，CHANEL大秀在大皇宫上演，据说本季的秀场讲述了一个落叶的故事，从邀请函和秀场的布置来看，我们不难发现泛红的枫叶以及萧瑟的树。刘雯、宋茜、江疏影和周杰伦、昆凌CP一同出现，巧的是萧敬腾一不留神求雨不成，却成了当天最大电灯泡。

巴黎大皇宫主厅的穹顶下，一座森林应运而生，蓝色的天空笼罩着薄雾，树木随着换季而凋落，圆木材整齐堆放，落叶铺满了地面，这一切共同构成自然浪漫的场景，于宁静中透出诗意。

CHANEL邀请函

CHANEL-本季秀场

CHANEL-2018FW

CHANEL-2018FW

本季2018秋冬女装秀，除了品牌大使刘雯之外，江疏影、宋茜也亮相

宋茜

宋茜

宋茜

宋茜

宋茜身穿天蓝色滚边未完成效果的短上衣搭配羽毛点缀的超短裙亮相，精巧的手包以及充满了少女气息。

刘雯

刘雯

刘雯

刘雯

刘雯当天身穿男装亮相，这套衣服穿在刘雯身上显示出了不一样的风格。高领毛衣搭配阔腿裤，超模驾驭住了大廓型，搭配的挎包以及精巧的配饰，简约中流露了帅气的质感。

江疏影

江疏影

江疏影

江疏影身穿多层次的宽袖衬衫搭配高腰黑色短裙亮相，CHANEL经典的配色以及充满了未来感的手包，清新亮丽。

周杰伦带着妻子昆凌和好朋友萧敬腾出现

萧敬腾

周杰伦

周杰伦带着妻子昆凌和好朋友萧敬腾也出现了，周杰伦黑色大衣搭配白色运动鞋，成熟中流露青春活力。昆凌则是一身粉色斜肩长裙，婉约中展示了少女的活泼，当晚最大的灯泡萧敬腾身穿白色廓形夹克搭配黑色裤装亮相，不知道当天这份狗粮萧敬腾吃的怎么样。

秀场解析

CHANEL-2018FW

多变的配色

CHANEL-2018FW

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说完了明星我们看看大秀，CHANEL 2018秋冬高级成衣系列发布会呈现细腻微妙的赤褐色系、红色系、橙、苔绿、松绿、树皮棕、枝叶印花或枯木等色调，并结合CHANEL标志性的黑与白。

斜纹软呢的多元演绎

CHANEL-2018FW

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CHANEL-2018FW

CHANEL-2018FW

CHANEL-2018FW

材质方面，斜纹软呢带来丰富多元的演绎，或为经典设计，或呈现独特的羽绒效果、须边工艺以及精美的编织纹理，结合运用阔幅细布、棉质帆布、柔软针织、灯芯绒以及丝绒面料。

修长的比例

CHANEL-2018FW

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CHANEL-2018FW

CHANEL-2018FW

CHANEL-2018FW

本季设计师在廓形上也很有心得，纤直颀长的比例，方形肩线明晰利落。长款直身大衣或双排扣大衣令本季简约克制的轮廓更显纯粹迷人。半身裙和连衣裙以开衩、插片及略微低腰效果打破宛如铅笔般的整体线条；束腰裤设计颇具体量感；风雪大衣长可及地，犹如装了衣袖的长斗篷般，并配以考究的翻折式袖口。

CHANEL-2018FW

CHANEL-2018FW

CHANEL-2018FW

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秀场中的模特穿梭于树林之间，营造了特立独行的个性

秀场细节

本季配饰方面也有很多亮点，我们看到了不对称效果的耳环设计，双C标志以及山茶花细节随处可见。

配饰

配饰

配饰

手套

撞色的手套细节也事亮点

手套

手套

包袋

包袋

包袋

包袋

兼顾了实用主义和美观的包袋，成为接下来的爆款备选。

CHANEL暂别大皇宫 精彩的秀场布景回顾



以上就是本季大秀的精彩内容，接下来我们回顾一下CHANEL大秀的秀场布景。

今年2月12日，Chanel宣布成为法国巴黎大皇宫翻修的独家私人赞助商，承诺向该项目提供2500万欧元（约合1.95亿元人民币）的资金。改造后，大皇宫将增加24%的可租赁面积。按计划，翻修工作将于2024年巴黎夏季奥运会之前完成。由于大皇宫的本次重修将从2020年12月持续到2023年春天。部分展区将于2024年6月重新开放，Chanel将不得不为接下来品牌从2021年1月的高级时装发布会开始，到2023年3月的成衣秀或7月高级时装秀结束之间的的20个展会找一个新的场地。

期待CHANEL更多的精彩吧！

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