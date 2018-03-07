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范冰冰领衔明星看秀团 26位大咖斗艳巴黎

范冰冰领衔明星看秀团 26位大咖斗艳巴黎
2018年03月07日 16:47 新浪时尚
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　　导语：为期9天的巴黎时装周已经正式结束，新浪时尚全程记录26位明星的看秀造型，今天我们就来盘点。

　　巴黎最受欢迎的明星秀场

巴黎明星看秀团巴黎明星看秀团

　　要说明星看秀，核心还是秀场，那么本季巴黎哪场秀的看秀阵容最强大！

　　CHANEL：刘雯 宋茜 江疏影 周杰伦 昆凌 萧敬腾

　　CHANEL秀场中有6位我们熟悉的明星

宋茜宋茜

　　宋茜身穿天蓝色滚边未完成效果的短上衣搭配羽毛点缀的超短裙亮相，精巧的手包以及充满了少女气息。

刘雯刘雯

　　刘雯当天身穿男装亮相，这套衣服穿在刘雯身上显示出了不一样的风格。高领毛衣搭配阔腿裤，超模驾驭住了大廓型，搭配的挎包以及精巧的配饰，简约中流露了帅气的质感。

江疏影江疏影

　　江疏影身穿多层次的宽袖衬衫搭配高腰黑色短裙亮相，CHANEL经典的配色以及充满了未来感的手包，清新亮丽。

周杰伦周杰伦
昆凌昆凌

　　周杰伦黑色大衣搭配白色运动鞋，成熟中流露青春活力。昆凌则是一身粉色斜肩长裙，婉约中展示了少女的活泼。

萧敬腾萧敬腾

　　LV：范冰冰 唐嫣 春夏 杨丞琳

　　LV秀场以范冰冰领衔的4大阵容也是成为压轴之作。

范冰冰范冰冰

　　范冰冰看秀时all black造型的范爷，跟启程时的粉红芭比，简直判若两人。

唐嫣唐嫣

　　唐嫣清爽造型，露腰短上衣+热裤，让唐嫣大秀纤腰美腿。齐头帘的新发型也有点未来感的意味。

杨丞琳杨丞琳

　　歌手杨丞琳以一席带着浓浓初春气息的裙装造型现身LOUIS VUITTON秀场。配色清新的纤薄纱裙与杨丞琳的甜美气质完美契合，相得益彰。

春夏春夏

　　金像奖影后春夏也助阵了本次LOUIS VUITTON大秀。热裤单品同样也是春夏使出的秀美腿大招，同时，碎花元素的加入，让春夏的清新气场升级。

　　Givenchy：黄晓明 刘涛 王源

　　作为男女装合并大秀，Givenchy本次请来了3位明星。

王源王源

　　3月4日这一天，王源亮相了Givenchy 2018秋冬男女装大秀现场，精致的机车夹克搭配浅绿色衬衫，帅气十足，修身长裤完美衬托了身材比例。

黄晓明黄晓明

　　黄晓明身穿藏蓝色长款风衣与黑色牛仔的搭配利落得体。型男硬汉风范碰撞浪漫巴黎相得益彰！

刘涛刘涛

　　刘涛身穿平肩白衬衫搭配藏蓝色6分短裤的复古搭配经典时髦。链条腰带凸显出了刘涛的小蛮腰，黑白线条轮廓分明。

　　夏姿陈：徐璐 孙怡 杨紫琼

杨紫琼杨紫琼

　　杨紫琼身穿蕾丝拼贴袄搭配中式裙装亮相

徐璐徐璐

　　品牌形象大使徐璐 一身简约白色搭配现身

孙怡孙怡

　　孙怡一身米老鼠印花条纹T恤搭配镂空裙装亮相

　　Chloe：孙怡 马思纯 温碧霞

　　Chloe同样是三位看秀嘉宾

马思纯马思纯
孙怡-Chloe孙怡-Chloe
温碧霞温碧霞

　　马思纯一身利落黑色套装内搭飘逸斜裁衬衫，搭配Rylee短靴与Roy手袋亮相秀场；孙怡身着神秘图腾印花连衣裙搭配帅气Rylee短靴与Drew Bijou手袋，清新灵动。

　　YSL：黄子韬 辛芷蕾

黄子韬黄子韬

　　Saint Laurent  2018秋冬大秀。作为品牌大使，黄子韬当天身着Saint Laurent by Anthony Vaccarello 18春夏黑色天鹅绒刺绣图案棒球夹克搭配麂皮复古粉色运动鞋，亮相Saint Laurent 18秋冬大秀。修身的黑色长裤以及脚上清新的运动鞋，wuli韬韬燃爆全场。

辛芷蕾辛芷蕾

　　第一次亮相时装周的“戏精”辛芷蕾也亮相了，这是辛芷蕾的时装周首秀，当天她身着Saint Laurent  by Anthony Vaccarello 18夏季黑色丝绒棒球外套，手拎Mica黑色帽盒包袋亮相，硕大的耳环成为整身造型的点睛之笔。

　　Carven：金晨 孙怡

金晨Carven金晨Carven
孙怡-Carven孙怡-Carven

　　除此之外我们算算哪位明星看秀场次最多

　　金晨场：stella mccartney、 vivienne westwood、 ISSEY MIYAKE、Carven

金晨-三宅一生金晨-三宅一生
金晨stella mccartney金晨stella mccartney
Vivienne-WestwoodVivienne-Westwood

　　孙怡：Carven、Chloe、夏姿陈

　　刘雯：CHANEL、alexander mcqueen

刘雯刘雯

　　韩丹彤：CHANEL、Yohji Yamamoto

韩丹彤韩丹彤
韩丹彤韩丹彤

　　陈意涵：Lanvin、 ISSEY MIYAKE

陈意涵陈意涵

　　袁泉：LOEWE

袁泉袁泉

　　angelababy：Dior

baby亮相dior秀场baby亮相dior秀场

　　奚梦瑶：balmain走秀

奚梦瑶奚梦瑶
奚梦瑶奚梦瑶

　　以上就是本次巴黎时装周明星看秀阵容盘点！

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