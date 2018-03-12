导语：北京时间2018年3月12日晚9点，时尚圈又一震惊消息：纪梵希品牌创始人休伯特-德-纪梵希于2018年3月10日去世，享年91岁。这位德高望重的设计师与法国时尚一同见证了世界时尚圈的更替。

奥黛丽-赫本的男闺蜜休伯特-德-纪梵希先生去世了

纪梵希品牌创始人休伯特-德-纪梵希去世

纪梵希品牌创始人休伯特-德-纪梵希去世

Hubert de GIVENCHY的中文名为于贝尔-德-纪梵希，身高198cm，于1927年2月21日出生在法国诺曼底Beauvais的一个艺术世家。他自幼就展露其艺术天份，于十岁时参观巴黎万国博览会的服装馆之后，便决定成为一位时装设计师。1945年，当他还只是一个美术学校的学生，他就开始在Jnoques Fath的工作室实习，之后又跟随过Robert Piquet、Lucien Ldiong与Elss Schiaparelli等设计师。

1952年2月2日他首度在巴黎推出个人的作品发表会。在这场以白色棉布为主，辅以典雅刺绣与华丽珠饰的时装展中，他的创意才华令在场人士惊艳不已，同时也奠定了GⅣENCHY 在时装界的尊崇形象。几十年来此品牌一直以“优雅的风格”而著称于世。

有一种情谊，叫作纪梵希与赫本

而让纪梵希被人熟知，还是因为与赫本的一段友情

年轻时的纪梵希与赫本

1954年，阿姆斯特丹的一场时装秀上，奥黛丽-赫本正在展示一件纪梵希的设计

说起来，纪梵希和赫本的第一次合作，还是一场阴差阳错。

与当时风靡欧美的Dior不同，GⅣENCHY的风格是剪裁干练、极富现代感的时装路线。这让他拥有了不少粉丝，其中就有当时刚拍完《罗马假日》，拿下奥斯卡最佳女主角的奥黛丽-赫本。据说当时赫本还用拍《罗马假日》的部分片酬，买了一件GⅣENCHY大衣，这似乎也注定了两个人的友情开始。

两个“赫本” 纪梵希先生差点认错人

《龙凤配》黑色鸡尾酒裙造型

拍完《罗马假日》后，赫本接到一部戏——《龙凤配》，导演让赫本自己去挑选戏服，赫本本想找巴黎世家的创始人来设计，但对方没有时间，她便找到了纪梵希。纪梵希知道有位叫“赫本”的明星要来选戏服，以为是当时赫赫有名的“凯瑟琳·赫本”，没想到找上门的却是一个一头短发、穿着休闲窄脚裤的邻家女孩。

纪梵希没有把赫本放在心上，根本抽不出时间为赫本设计戏服，于是他拒绝了赫本。谁知赫本说，那就从上一季的衣服里选吧！纪梵希惊讶于这个小女孩的坚持，而当赫本挑出过季时装穿上时，纪梵希被惊艳了：这个女孩对于时装的认知，有一种旁人难以企及的天赋。

那一年，赫本24岁，纪梵希26岁。

“以后我的每一部电影，都要由纪梵希为我设计！”

电影《龙凤配》

在《龙凤配》中两人的合作成为佳话。其中，赫本在宴会上穿的一套晚礼服，成为好莱坞历史上的经典，《龙凤配》也赢得了奥斯卡最佳服装设计奖。但当时，一个名叫Edith Head的设计师抢了纪梵希的功劳，赫本知道后特别气愤，她要求Edith Head给纪梵希道歉，并说：“以后我的每一部电影，都要由纪梵希为我设计！”

因为赫本的这句话，俩人之间的关系发生了变化。纪梵希也对赫本说：“我愿意为你做任何事。”

自那之后，纪梵希为赫本设计了80%的戏服

《滑稽面孔》剧照

随后赫本佳作不断，在《战争与和平》之后，她又接拍了《滑稽面孔》。这部电影可谓为赫本量身定制，讲述了一位平凡女子如何被发掘成为时尚宠儿，这部电影不仅鼓舞影响了一代的服装设计师，更奠定了赫本“时尚ICON”的地位，1957年电影上映当年她就跻身于纽约时装协会推选的全球十大最迷人女性之列，而纪梵希也因对赫本的成功打造品牌在时装界不可撼动的地位。

《蒂芙尼的早餐》成为经典

《蒂凡尼的早餐 》剧照

在众多的合作中两位合作的《蒂芙尼的早餐》无疑是最被人铭记的，影片中纪梵希为赫本创造的那一袭黑色长裙更是成为那个年代流行的标志，与此同时赫本佩戴的珠宝也把蒂芙尼大肆宣扬了一番。

赫本生活中的服装纪梵希也没有缺席

赫本生活中的服装纪梵希也没有缺席

除了戏服，赫本生活中的服装也是由纪梵希也打造。赫本第二次结婚时所穿的婚纱，儿子受洗时穿的礼服，都出自纪梵希之手。如果不是万不得已，赫本不会购买其他品牌。即便她真的那么做了，也会请求纪梵希先生的谅解。

赫本曾对纪梵希说：“你的衣服给予了我电影角色应有的美感和生命，当我穿上你设计的衣服时，我就能进入角色的生命中。”而对纪梵希来说，“赫本的美丽，是我旗下任何一个模特都无法比拟的，是她让我看到了服装的新生命”。

为赫本独家定制香水

为赫本独家定制香水

纪梵希对于赫本的宠爱远远比你想象的严重，1957年，纪梵希以赫本为灵感，为她特别调制了香水“禁忌”。这款香水调制出的头3年，只有赫本一人在用。除了事业和生活中的支持之外，纪梵希先生还是赫本的闺蜜。赫本经历过三段婚姻，而在这期间，纪梵希却一直陪伴在她身边。

纪梵希和他的挚友奥黛丽-赫本的合影

步入晚年的二人，经常相伴在塞纳河畔散步，后来赫本病重，无法乘坐普通飞机，纪梵希用私人飞机将她送回瑞士。在飞机里，他为她装饰了满满一飞机的鲜花。

赫本含泪道：“只有他，还始终记得我的喜好，把我当成小女孩来宠。”

赫本去世前，留给纪梵希一件大衣，她说：“当你觉得孤独，穿上这件大衣，就好像我紧紧拥抱着你。”

一段佳话

1993年，赫本永远地离开了。陪着她走完最后一程的抬棺人，是她生命中最重要的五个男人，除了丈夫和儿子，便是纪梵希。

赫本走后，纪梵希一直保留着赫本试穿衣服的人体模特，就当她还在吧……

多年之后，纪梵希回忆起赫本，依旧会深深地感慨一句：“在每一场发表会上，我的心，我的笔，我的设计都是跟着她走……”

回顾完了创始人的一段40年的友谊，我们为这对好友感叹。

最后我们一起看看品牌的历史

历任设计师

John Galliano

1995年末，英国设计师John Galliano接替于Givenchy担任首席设计师。他将自己的奢华的晚礼服设计风格加入了Givenchy的经典设计，并为法国高级时装界注入了一种全新的竞争与创新意识。

1996年10月，John Galliano转入Christian Dior，设计师Gianfranco Ferro接替其位置。

Alexander McQueen

紧接着是英国设计师Alexander McQueen加盟，1997年——1999年的Givenchy时装展上的服装，均由McQueen设计。

Riccardo Tisci

2005年，意大利设计师Riccardo Tisci入主Givenchy成功将Givenchy由众人印象中的赫本优雅小黑裙转变为“黑暗之王”。2017年，Riccardo Tisci在掌管品牌12年后宣布离开。

Clare Waight Keller

2107年接任Riccardo Tisci的是前Chloe创意总监Clare Waight Keller ，她也成为品牌历史上首位女性设计师。

Givenchy品牌一直都在变革，但不变的是他非黑即白的态度，完成着创始人的使命。

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