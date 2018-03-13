导语：Hubert de Givenchy去世了，享年91岁。（转自：穿针引线）

纪梵希和他尽心取悦的女人们

觉得难过的同时也惊叹老爷子的长命！和同时代的Dior还有他的师父Cristobal Balenciaga（对！就是你们说的巴黎世家创始人）相比，可以说是长寿了。并且在1995年退休后享受了很长一段没有工作的休闲晚年。

Balenciaga是对纪梵希影响很大的人，同样对当时Dior的NewLook保留看法，也一样对媒体非常抵触，同时也在高定没落的时候选择不给不懂时髦的年轻人做衣服选择闭关退休。

但不同的是Balenciaga是在给某个王子做完礼服后去世的，而和师父说闭关还是推不掉老客人不同，Givenchy可是在1995年开完最后一个时装发布会后和拿着香槟参加他富豪名媛客人们给他开的开告别宴。

Givenchy说他成功的秘诀就是取悦他的客人，而不是媒体。据说每个客人定制服装他都会在旁边，所以对客人的需求、体型都了如指掌。这大概就是现在再也不太会有的真正意义上的高级定制。

纪梵希和他尽心取悦的女人们

他的女客都大有来头，第一个想到的肯定就是奥黛丽赫本。他们的合作被一部一部电影清晰的记录下来。赫本的第一部作为女主的电影《罗马假日》所拿到的片酬据说一部分就用来购买了Givenchy的大衣，那时她还不认识Givenchy也还没有大红。

纪梵希和他尽心取悦的女人们

紧接着的《龙凤配》赫本本来想找的是Balenciaga结果因为没有时间，而被推荐了Givenchy，而Givenchy也以为他要见的是另一位凯瑟琳赫本。命运般的相遇后就是长期的合作和互相成就。

《蒂凡尼的早餐》纪梵希小黑裙+成名后的赫本+蒂凡尼的珠宝=经典。这个经典是电影和时尚的双重经典，赫本也从女演员华丽转身为时尚icon。影响的可能不是一代人，而是好几代，甚至到现在还不断有人被影响。

纪梵希和他尽心取悦的女人们

直到白发苍苍的赫本作为联合国亲善大师去非洲时穿的还是Givenchy为她设计的麻制衬衫，这段友谊一直持续到了最后。赫本离世时Givenchy是她的抬棺人之一

纪梵希和他尽心取悦的女人们

如果你以为Givenchy厉害的女客人就只有赫本，那就错了。还有一个时尚icon也是美国第一夫人，肯尼迪杰奎琳也是Givenchy的忠实粉丝。

在成为第一夫人前据说杰奎琳女士的置装费就高达3万美金，1960年的3万美金不知道能买几套别墅了。但不得不说，这位喜欢买买买的女士品味超一流，也给他丈夫无论竞选总统还是总统在位对赚足了话题。

纪梵希和他尽心取悦的女人们

据说杰奎琳在丈夫当上总统后还和闺蜜抱怨过只能穿美国设计师的服装不能再穿心爱的Givenchy了，好在陪同总统出访法国时她终于可以穿上心爱的法国品牌Givenchy象牙白绣花晚装长裙走在凡尔赛宫，也许是这件长裙太过惊艳，肯尼迪致辞时开玩笑说“我是陪同第一夫人的那个人”。

纪梵希和他尽心取悦的女人们

杰奎琳作为那个时代的时尚偶像，并没有把丈夫的审美提高，不过还是让肯尼迪总统记住了老婆最爱的Givenchy品牌。有个趣事说摩纳哥王妃出访美国时，肯尼迪认出了她身上绿色套裙的品牌是Givenchy，让王妃大为吃惊。

纪梵希和他尽心取悦的女人们

事后肯尼迪秘书表示可能是蒙的总统对时装只有太贵的看法。谁知道呐，杰奎琳那么爱Givenchy，也许天天在耳边说就记住了呐。

前面说的摩纳哥王妃格蕾丝凯莉，也是Givenchy的高贵女粉丝之一。其实在成为摩纳哥王妃之前，格蕾丝可是好莱坞明星，希区柯克系列电影里美丽神秘的女主角。

纪梵希和他尽心取悦的女人们

不要以为是什么女明星嫁入王室，毕竟这位女明星家财万贯而她嫁的是一个名不见经传小国的王室成员。

纪梵希和他尽心取悦的女人们

凯莉有多时尚多红，你去爱马仕看看以她命名的凯莉包（KELLY BAG）就知道了。而她的白色帽子，白丝手套和纪梵希的绿色套裙也成为了永远的经典。

大明星和第一夫人，还有王妃爱纪梵希，温莎公爵夫人也爱纪梵希。说道温莎公爵夫人辛普森，实在是豪气冲天！连遭了盗窃，一路上被贼挑剩下所弃的珠宝也价值连城。

虽然在认识爱德华（温莎公爵）之前是个离婚2次的漂亮女人，而和爱德华结婚后就被英国皇室视为败家黑洞，她的珠宝和高级时装数不胜数，当然也是Givenchy重要的金主之一。

纪梵希和他尽心取悦的女人们

据说1972年温莎公爵去世后，辛普森第一时间打电话的对象就是Givenchy，因为她要定制一套丧葬礼服，据说只用了一晚上Givenchy就赶制了一套黑色双襟配腰带的漂亮丧服。看来Givenchy说的尽心取悦客人真的一点不假。

时代已经完全改变了，1995年的Givenchy就知道了所以在他尽心取悦的女士们包围中退休了。这样的成功在今天不可能被复制，但这些有趣的故事大概会一直被谈论下去。