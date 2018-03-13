时尚女魔头苏芒离职了 难道纸媒真的一蹶不振

导语：时尚圈这几天真是一波未平一波又起，先是设计大师Givenchy先生去世，随后是中国版时尚女魔头苏芒宣布离任，这无疑对于时尚出版业是一个重大消息。

时尚女魔头苏芒离职了

时尚女魔头苏芒离职了

苏芒

据辞职信显示，苏芒因个人原因离职，表示离任后将专心照顾家人。考虑到苏芒在集团成长与发展阶段做出的贡献，刘江再三挽留，苏芒的离职日期确定为2018年5月8日。

苏芒

苏芒，1971年10月出生，毕业于中国音乐学院，1994年，加入时尚杂志社；2000年，创办《时尚健康》杂志，成为时尚集团第一任执行出版人；2001年，与国际时装杂志《Harper’s BAZAAR》合作，创办《时尚芭莎》；2003年，发起“芭莎明星慈善夜”活动，开创明星、时尚、慈善、媒体4重影响力的大型慈善拍卖晚会的模式，助力慈善事业；2005年起，她开始进行杂志品牌化发展，创办男士杂志《芭莎男士》；2014年，升任时尚集团总裁。2018年3月，苏芒辞任时尚集团总裁职务，将于今年5月离职。

难道纸媒真的一蹶不振？

女魔头选择离职？虽然有着正当理由，不过这是不是折射了整个纸媒行业的不景气？

近几年，面对互联网的冲击，不少纸媒选择了停刊，虽然杂志市场环境不好，不过2010年，时尚传媒集团就成立了全媒体事业部，陆续推出旗下杂志的iPad、iPhone版本，积极向新媒体方向转型；尤其在苏芒提升集团总裁后，对时尚传统媒体的转型进行大规模的改革，包括对旗下传统时尚杂志裁员，推进平媒向数字媒体的转变，以及迈向电商的各种尝试。

2017年9本时尚杂志停刊

9本时尚杂志停刊

2017年，全球就有9本时尚杂志停刊，美国时尚杂志《Nylon》， 英国版《名利场》和青少年版《Vogue》都选择取消纸质版本。2017年8月，意大利版Vogue的四本姊妹杂志——男装杂志《L‘Uomo Vogue》、童装杂志《Vogue Bambini》、婚礼杂志《Vogue Sposa》和珠宝杂志《Vogue Gioiello》都宣布停刊。在中国，赫斯特集团旗下的《伊周FEMINA》于2017年1月正式停刊，2017年康泰纳仕集团发表声明，宣布2017年12月号之后将停止发行《悦己SELF》杂志、网站和APP业务。

其实互联网对于纸媒的冲击近几年愈演愈烈，如今，时尚大刊经过了近百年的发展，早已经突破最初“纸质化”的单一形式，开始在互联网、社交媒体、移动端等多平台共同发力，通过线上、线下等各种方式与读者互动，形成时尚媒体的品牌效应。简单来说，如今能真正去报刊亭买一本时尚杂志的人也许不多，但是关注过这些杂志官方公众号的却大有人在。但纸媒是不是会消失？对比2017年国内时尚杂志9月刊，广告数量与往年相比并没有出现明显的下降，所以纸媒未必遇到了瓶颈。

大众的阅读方式在发生变化

大众的阅读方式在发生变化

与其说是纸媒潦倒的时代，不如说是阅读形式多元化的时代。根据2017年的《中国奢侈品2017年年度报告》显示：虽然微博上的时尚大 V 和微信上的时尚公众号在流行趋势、明星穿戴影响力广泛，但报告显示这些社交媒体并不是中国年轻一代了解流行趋势最主要的途径，比例只有 15%，时尚杂志和品牌官网在他们心目中更有权威性，超过 35 %的受访者将这两者作为获取流行趋势的主要来源。因此多维度的媒介组合投放是有必要的。

传媒集团开始变“网红经纪人”

时尚界的出版老大都转行做网红经纪公司了

为了适应千禧一代的阅读习惯，针对这批在互联网浪潮下成长的一代，近期康泰纳仕集团正在将自己塑造成提供出版和营销一站式服务的公司。

据时尚媒体Glossy报道，康泰纳仕集团计划推出一个新的KOL平台“The Influencer Network”，目的很直接，就是为了吸引广告商合作伙伴，帮助他们发现人才并开展活动。 The Influencer Network将会聚集超过3500位拥有强大粉丝基础的KOL（意见领袖）及Influencer（影响者），最终可覆盖总计超过3亿的粉丝人群。这无非也是一种新的运营模式。

归根结底，人们一直没忘了阅读，而是在形式上发生变化，所以纸媒的冬天未必会来，但一场阅读的变革正在进行。