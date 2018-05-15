戛纳时尚故事|戛纳的“名利场” 派对堪比红毯趣事多

导语：对戛纳电影节有了解的童鞋一定都知道，每年，明星除了在红毯那200米上争奇斗艳外，各种大大小小的时尚派对也是她们的主战场。而近些年，派对更是成为戛纳电影节上的一大亮点。今天，我们就带着大家一同来看看戛纳的“名利场”，各类派对都有哪些有趣事！（编辑：@philtre）

派对走起来

近些年，越来越多的明星把戛纳“战略”发展，从红毯转移到时尚派对上。众多明星名流加盟的大小派对，成了大家增加曝光的最佳途径。整个戛纳电影节大大小小的派对不下百场，你可以通过跟大咖合影而得到媒体以及社交网络上的更多关注，甚至如果你的social能力过硬，还能为自己争取到不少的机会。

求认识的好时机

而戛纳期间派对多到让人眼花缭乱，你只要get到派对中的“一哥一姐”，新鲜事也就了解的差不多了。

说到每年戛纳电影节上，最受瞩目的派对一定少不了Chopard萧邦的年度派对。上百位明星名流齐聚一堂，这派头绝对不比戛纳红毯差。而其中明星的咖位自然不用多说。去年，首次亮相戛纳的Rihanna，好莱坞巨星朱丽安-摩尔、威尔-史密斯等大咖都来了，甚至还请了火星哥Bruno Mars作为暖场嘉宾。

Rihanna亮相萧邦派对

Bruno Mars现场

今年， Chopard萧邦派对以“Secret”为主题，场内场外布置成神秘花园，春意盎然，就等你来探秘。

萧邦派对邀请函

派对布景

Dj Cassidy

而作为派对上的“生存法则”之一，除了和明星大咖蹭合影提高曝光率外，派对着装也是有心人用来吸睛的利器。网红超模Kendell Jenner在今年萧邦派对上这一身透明礼服，就让她成功登上第二天各大娱乐时尚版块的头条。

Kendell Jenner

派对相比于红毯，对着装的包容度更大。无论谁穿这么一身衣服走戛纳红毯，都会被嘲用力过猛，但派对显然是更能彰显个性的地方。肯豆这件衣服在网络上褒贬不一，有人说她copy Rihanna，但无论如何，从曝光率和讨论度上来说，萧邦派对让这位23岁的小姑娘成了本次网络大赢家。

肯豆 pk Rihanna

当然，派对不光光能搏眼球，还是少男少女们敞开心扉的好地方！今年，Alexander Wang和梦龙的合作项目借戛纳电影节的地盘举办派对，女主角网红超模贝拉-哈迪德也前来助兴。

贝拉-哈迪德

巧的是，她的前男友“盆栽精”The Weeknd也现身派对，还被拍到俩人在派对上热聊接吻，最后一起离开，成了今年戛纳的热门花边八卦。

俩人热聊

贝拉和盆栽精被拍到在戛纳派对热吻

在戛纳派对好上的明星可不止Bella和The Weeknd！在这就不得不提莱昂纳多每年在戛纳电影节期间举办的超模游艇派对了。作为私人派对，小李子的超模趴可谓是香艳十足。

游艇派对中的小李子

小李子的戛纳派对

派对中的小李子

而2011年戛纳电影节期间，莱昂纳多和Blake Lively的约会也是在这场游艇派对上。

莱昂纳多约会Blake Lively

每年的戛纳电影节，除了大咖云集的Chopard萧邦以及各类名流的私人派对外，备受瞩目的AmFAR 慈善晚会也是重要的一环。目前由Carine Roitfeld执掌的AmFAR，由传奇影星伊丽莎白-泰勒与Mathilde Krim于1985年创办，旨在为AIDS、HIV研究筹集善款。

传奇影星伊丽莎白-泰勒

而AmFAR专门用于筹集善款的拍卖会更是十分有趣，比如2013年，一套涵盖好莱坞颁奖季所有VIP门票的套装以150万欧元的价格成交。

除此之外，竞拍内容还包括和著名影星布莱德利-库珀合影的机会，而这项拍卖最终以22万欧元成交！

布莱德利-库珀Bradley Cooper

和世界顶级歌唱家安德烈-波切利两次共进私人晚宴的机会，就被200万欧元的天价竞拍成功。

安德烈-波切利Andrea Bocelli

就算你不是超级名模也可以和小李子共度时光，这个最后的成交价是22万欧元。作为amfAR上的常驻嘉宾，莱昂纳多还曾拿出自己出演的电影《华尔街之狼》首映礼门票拍卖，超模Hedi Klum加码说自己还会作为拍下这张门票的嘉宾的女伴出席首映，最终拍得50万欧元。

举杯庆祝

再比如，在Karl Lagerfeld导演的电影中获得出演机会，两次拍出共计85万欧元；与著名网球运动员德约科维奇打一小时比赛，拍出9万欧元；由摄影大师Peter Lindbergh拍摄写真，拍出9万欧元；Andy Warhol绘制的玛丽莲梦露的肖像卖到了35万欧元等等…

明星名流们都在amfAR玩的乐此不疲，Rihanna就曾以13.5万美金在amfAR上竞拍成功！

Rihanna

除了体验非凡的竞拍活动，amfAR和我们熟知的Met Gala一样，每年都有不同的主题，但这个主题与红毯上的嘉宾无关，只和晚宴上的时装秀相结合。包括Alexander Wang、Chanel、Burberry 、Louis Vuitton在内的众多高端品牌都会按照主题为amfAR的时装秀定制华服。最终再被打包拍卖，收益捐给amfAR的AIDS作为研究经费。

2012年，Carine Roitfeld主办的第一场amfAR就以“黑色”为主题，最终一位富商以30万欧元的价格拍下了由Louis Vuitton、Chanel、Gucci等时装品牌共同打造的梦幻衣橱。

amfAR Cannes 2012以“黑色”为主题

2013年，以“金色”为主题的时装秀以120万欧元的价格拍卖成功。

amfAR以“金色”为主题的时装秀

amfAR以“金色”为主题的时装秀2

2014年，则以“红色”为主题，意在致敬玛丽莲-梦露，所以整场秀也带着一股复古迷情。

2014年，致敬玛丽莲梦露的“红色”主题

进入第三年的amfAR相较之前更加成熟，超模阵容也更加华丽，这场秀的梦幻衣橱最终以500万美元拍出。

超模云集

2015年的“黑白”时装系列，最终以80万欧元成交。

2015年的amfAR李宇春也在受邀之列

2016年，amfAR以“Disco”为主题，现场不仅超模云集还请来了水果姐献唱，热闹非凡。

Katy Perry献唱

当然，除了这些门槛极高的顶级派对外，戛纳电影节期间的各大派对不下百场，想知道今年戛纳派对还会爆出哪些有趣新鲜事，时刻关注我们的报道吧！