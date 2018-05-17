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王室婚礼倒计时 准王妃梅根婚礼造型猜想

王室婚礼倒计时 准王妃梅根婚礼造型猜想
2018年05月17日 14:40 新浪时尚
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　　导语：5月19日，本周六，哈里王子将在圣乔治教堂举办盛大的婚礼。而准王妃梅根-马克尔（Meghan Markle）将会穿上什么样的婚纱出现在婚礼上呢？！就这个问题，《女装时报》（《WWD》）请来了不少大牌设计师前来支招。Karl Lagerfeld，Max Mara，Valentino等均发挥他们的想象，画出他们心中准王妃的婚礼造型。

哈利王子和准王妃梅根-马克尔哈利王子和准王妃梅根-马克尔

　　Karl Lagerfeld

　　老佛爷笔下的婚纱造型精致豪华，不对称裙摆展现时髦魅力。

Karl LagerfeldKarl Lagerfeld

　　Valentino

　　设计师Pierpaolo Picciolo笔下的婚纱造型清爽简单，不过分臃肿沉重，保持品牌仙气本色。

ValentinoValentino

　　Huishan Zhang

　　Huishan Zhang张卉山笔下的婚纱廓形现代感十足，数米的蕾丝材质更是古典范儿十足。

Huishan ZhangHuishan Zhang

　　Max Mara

　　Max Mara采用了浪漫的一字领婚纱造型，浪漫不失经典。

Max MaraMax Mara

　　Blumarine

　　Blumarine设计的婚纱则充满了诗情画意，蕾丝配上蓬蓬袖，古典又浪漫。

BlumarineBlumarine

　　Rebecca Moses

　　Rebecca Moses的婚纱精致华美，拖地长裙配上大面积的蕾丝刺绣，奢华十足。

Rebecca MosesRebecca Moses
Rebecca MosesRebecca Moses

　　Carolina Herrera

　　Carolina Herrera笔下的婚纱则保留了一份现代感十足的简约时髦风范。

Carolina HerreraCarolina Herrera

　　Tommy Hilfiger

　　Tommy Hilfiger为准王妃设计了两款婚纱造型。第一款采用性感的V领和大面积的蕾丝，皇家范儿十足。

Tommy HilfigerTommy Hilfiger

　　而第二款造型则相对保守，略带复古风。

Tommy HilfigerTommy Hilfiger

　　至于准王妃梅根-马克尔将会以什么样的造型出现在婚礼现场呢？我们拭目以待！

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