戛纳时尚故事|连大神诺兰都来戛纳“朝圣”偶像

导语：戛纳是位于法国南部的小城，比邻尼斯，面积仅19.62平方公里，相当于半个北京市东城区的大小。就在这座小城，每年5月却发生着电影圈的大事。

自1946年来，一年一度的戛纳国际电影节可以说成为了戛纳的城市名片，不少人正是因为戛纳电影节才知道这座城市的存在。

戛纳电影节已成为戛纳的城市名片

每年的戛纳电影节除了主竞赛单元的1、20部电影外，还有众多来自世界各地的优秀影片进行展映，这也就意味着，这么多优秀的电影主创人员在这短短的10天都聚集在不到20平方公里的土地上，如果恰好这时你也在戛纳，“撞星”的可能性将是相当的高了。

2018年戛纳电影节主竞赛单元有21部影片，此外还有60余部影片参加展映

2018戛纳电影节期间，新浪时尚与巴黎欧莱雅形象大使王源聊了聊关于“追星”的话题，王源非常实诚的说，第一次见到自己的偶像时，还是非常紧张的。完整视频戳下面的视频框啦~

在戛纳，聊“追星”可能是相当合情合理了。也许用“撞星”这个词更恰如其分些，毕竟短短的10天里，这不到20平方公里的小城迎来送往来自世界各地的电影界大咖大神大魔王们，也许神不知鬼不觉，还能撞见正在海湾开派对的小李子。

大街上走着走着也许就能“撞星”

机场堪称最容易“撞星”场所

餐厅“撞星”的可能性也很大

咖啡馆“撞星”的可能性也很大

码头也是“撞星”的好去处

或者望向远方的大海，“撞星”也许就能当即发生

2013年在戛纳开游艇派对的小李子

但更神奇的是，在这里，没有大咖，只有更大咖，没有大神，只有更大神。

比如今年戛纳电影节开幕式上，评审团主席凯特-布兰切特可以说是聚光灯下的人物了，然而这还不够，美国导演马丁-斯科塞斯作为今年“金马车”的获得者也登台，并与凯特一道用法语宣布电影节开幕。

凯特-布兰切特和马丁-斯科塞斯导演在2018戛纳电影节开幕式上

法国导演协会在其主办的戛纳电影节平行单元“导演双周”开幕夜上为马丁-斯科塞斯颁发“金马车奖”

马丁-斯科塞斯曾凭借影片《出租车司机》斩获金棕榈奖，而他于1973年执导的影片《穷街陋巷》也在今年作为“导演双周”单元创办五十周年庆典的一部分进行放映。能回到戛纳是一件令斯科塞斯感到非常高兴的事。

1976年，影片《出租车司机》男主罗伯特-德尼罗在戛纳电影节

《穷街陋巷》剧照

而巧的是，凯特-布兰切特首次捧起奥斯卡小金人，正是因为出演马丁-斯科塞斯执导的影片《飞行者》。

凯特-布兰切特凭借《飞行者》第一次捧起小金人

凯特在片中饰演好莱坞传奇女星凯瑟琳-赫本，该角色让她获得了2005年的第77届奥斯卡最佳女配角奖。

马丁-斯科塞斯导演（左）与凯特-布兰切特、莱昂纳多-迪卡普里奥在《飞行者》片场

凯瑟琳-赫本（左）与凯特-布兰切特在《飞行者》中的赫本扮相（右）

今年到访戛纳的另一位导演界的“人气选手”是英国导演克里斯托弗-诺兰，这也是他首次参加戛纳电影节。被中国影迷们称为“大神”的诺兰，在戛纳也显现了“大神”一般的威力。

首次亮相戛纳电影节的英国导演克里斯托弗-诺兰

根据微博上在戛纳现场的媒体报道，诺兰今年的戛纳大师班讲座在离开场还有半小时时，排队的队伍从一楼排到三楼。哪怕队排得让人“生无可恋”，为了一睹大神真颜，没人轻言放弃……这就是大神的号召力。

现场媒体报道参加诺兰戛纳大师班的排队情况

排队等着为了一睹大神真面目的人群

然而，在千百人为了挤进诺兰的大师班的同时，诺兰本人却也是带着“朝圣”的心来到戛纳的。今年是库布里克的科幻经典《2001：太空漫游》诞生50周年，诺兰正是带着由他负责监制的该片未修复70mm胶片原版来到戛纳，大师班上，诺兰也分享了库布里克之于他的影响和意义。

库布里克的科幻经典《2001：太空漫游》诞生50周年

《2001太空漫游》有着超前的视觉审美

《2001太空漫游》

对于时尚圈的朋友，《2001太空漫游》也不是一部陌生的作品，这部诞生于1968年的影片有着超前的视觉审美，而片中的服装更是由为英国女王伊丽莎白二世设计日常便服的英国时装设计师哈迪-埃米斯（Hardy Amies）设计。

片中服装由英国时装设计师哈迪-埃米斯设计

《2001太空漫游》

从去年秋天开始，诺兰便着手修复《2001太空漫游》。他说到此次修复并不是为了追求将原始版本修复到毫无瑕疵的完美，而是希望能呈现出当年库布里克希望给观众带来的视觉效果，所以胶片偶尔会产生的瑕疵也得以完整保留。

《2001太空漫游》发布会上的诺兰显得相当兴奋

《2001太空漫游》首映礼上，库布里克女儿卡特琳娜-库布里克、库布里克遗孀克里斯蒂亚娜的弟弟兼长期制片搭档杨-哈兰等家族成员也一同出席。

诺兰还回忆到，第一次看《2001太空漫游》是七岁那年和爸爸去伦敦的电影院看重新上映的版本，当时的感觉无以伦比，仿佛自己被带到了另一个空间，有一种令人难以置信的身临其境感。而此次修复《2001太空漫游》，并在戛纳放映，他正是希望此次修复版“能给新一代电影人带来同样的体验”。

库布里克（左）和诺兰（右）

如果库布里克还在世，如果诺兰可以与他相约在戛纳，可以想象吗？与自己的偶像探讨两人最热爱的事，会是一种在梦中发现梦想成真醒来后发现梦真的实现了的美好吧！

这里有的是对电影最纯粹的爱与追求，在电影面前，每个人都变成了“追梦人”，他们肩并肩探讨着对电影的热情。

也许，这是人们向往戛纳电影节的原因所在。