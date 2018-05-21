Nike起诉Puma抄袭 时尚圈的“借鉴”都是太美惹的祸

导语：说到抄袭事件，那可算是时尚圈永恒的话题，无论是从样子到技术，各种抄袭屡见不鲜。前不久就曝出Nike起诉Puma抄袭，让我们一起来看看。（编辑：@philtre）

事情是这样的，Nike称 Puma “放弃自主创新，没有得到许可就使用了 Nike 的技术”而提起诉讼。 指 Puma 大面积生产的 EVOknit 针织鞋面，使用了 Nike 在 2012 年初推出的 Flyknit 鞋面专利中的四项专利技术。

Nike Flyknit鞋面编织技术

PUMA Evoknit编织面料

除此之外，Nike 还指出 Puma 正在使用的气垫技术和钉鞋组装技术也是自己的，Puma 对此诉讼发起抗议，它声称没有侵权行为。孰是孰非现在还没有定论，但有趣的是，就Nike Flyknit鞋面而引发的骂战还有Nike起诉Adidas的Primeknit 针织鞋面，从编织技术、一体成型以及轻量化和外观都如出一辙。

adidas primeknit技术

据美国财经网站Bizjournals报道，Nike Flyknit 自2012年推出以来，相关产品为Nike带来超过10亿美元的销售额。如此巨大的利润，怪不到Nike超级紧张自家这项技术。但就Nike起诉Adidas的结果来看，德国法院曾裁定Nike 胜诉，迫使 Adidas 停止所有 Primeknit 的生产，但随后又改判 adidas 胜诉。

可见，对于时尚圈的“抄袭”事件，真的很难分出个对与错。

无奈

技术上的相似尚且如此，何况是外表了。在时尚圈玩的就是一个想法，思维是开放的，灵感“撞车”在所难免，却只能被定义为借鉴。但却苦了经常把大牌加身的明星朋友，一不小心就被山寨了。

张钧甯穿Elie Saab山寨礼服

唐嫣穿Elie Saab山寨礼服

范冰冰穿山寨礼服

刘亦菲的礼服也很山寨了

只能说，时尚圈的“借鉴”都是太美惹的祸！

怪我咯

但群众的眼睛是雪亮的，让我们一起来看看时尚圈的“借鉴”事件。

时装品牌Skazi的一件黑白红配色套装和Schiaparelli 2017春夏高定系列中的一件衣服“撞脸”，只不过袖子从白色被改成黑色。

Schiaparelli和Skazi

当然，最可气的是，不仅上衣借鉴了Schiaparelli的元素，连搭配的裙子也和另一件同系列高定相似。

裙子抄袭了另一件Schiaparelli的设计

让设计师看了哭晕在工作室的还有Dior红极一时的墨镜，被Polaroid抄了个大概齐。

Polaroid墨镜

Dior墨镜和Polaroid

Raf Simons时期的Dior，这件不对称剪裁的黑色修身礼服，被Off-White换了一边搬上T台，原来怀念前任设计师的方式还真多种多样。

Dior和Off-white

同样T台上相似的设计还有被众多欧美潮人追捧的I AM GIA，设计的一系列低腰细绑带牛仔裤，在设计想法上，和巴西买手店ZOOMP推出的牛仔裤十分相似。

ZOOMP和I AM GIA相似设计的仔裤

但ZOOMP在2005年就推出了这样前卫的仔裤。

ZOOMP细节图

“致敬”前辈设计的还有Lacoste 2018秋冬系列，和法国电商上正在售卖中的Jean Paul Gaultier，Hermes的vintage款式极其相似，被抓了个正行。

Lacoste和Jean Paul Gaultier

Lacoste和Hermes

以为vintage款式就能大大方方搞“拿来主义”的还有品牌AALTO，借鉴的这件复古Jean Paul Gaultier毛衣简直没啥区别！

AALTO和Jean Paul Gaultier

看到这你可能会说，小品牌前来作妖，难道说高贵冷艳的宇宙大牌就不会深陷抄袭门吗？那可不一定！

Prada 2013春夏系列中标志性的小花图案，和Andre Courreges在60年代作品中的樱花图案相似，也是非常大胆的“借鉴”了名家作品。

Prada

Prada

同样喜欢Andre Courreges设计的还有Moschino

1960年Courreges设计

Courreges设计

Moschino

除此之外，蕾丝-凯利1954年为《Life》杂志拍摄的大片时穿的Edith Head设计的蓝色印花蓬蓬裙，竟然在2013年Dior春夏系列中找了相似款。但有趣的是，在当时那个年代，Edith Head经常被吐槽喜欢借鉴Dior的设计风格，而此时Raf Simons致敬Dior先生的New Look风格，到底是谁抄谁，还真没有个定论。

Dior

但能肯定的是，Dior 2013春夏系列的蓬蓬裙，却被Michael Kors捡了个漏！

Michael Kors抄袭Dior

深陷抄袭事件的还有高冷届的杠把子Celine，Phoebe Philo在2013秋冬系列中发布的一件胸前打结袖子灰色大衣，被指抄袭大师Geoffrey Beene的经典作品，看了对比图，也让人无话可说。

Celine

除了这些再明白不过的“借鉴”，还有一些“死不承认”系列。Armani就曾指责Dolce&Gabbana在2009年秋冬系列中，抄袭自己在2008秋冬系列上发布的一条“大棉裤”。

Armani和Dolce&Gabbana

但对方坚称并无抄袭，并反击道“即便他们还有很多东西要学，也不是从Armani那里学，我们不看Armani的秀好多年，而Dolce&Gabbana的风格一直都和他们的故乡西西里紧密相连。”从此结下梁子。

目前有着自己独特设计风格的Gucci，近些年也深陷抄袭风波。Gucci 2018早春系列中一件蓬蓬袖的外套被说抄袭纽约Harlem地区成衣大王Dapper Dan在1989年的设计。而Gucci给的回应则是“致敬”！

Gucci涉嫌抄袭Dapper Dan设计

紧接着，Gucci被曝出“Gucci and Beyond”外星人宣传视频，抄袭了圣马丁学生Auvray的创意！

Gucci的“Gucci and Beyond”宣传视频

Auvray的外星人设计

外星人风波还没结束，Gucci又陷入口水战。新西兰艺术家Stuart Smythe和米兰设计师Milan Chagoury表示Gucci在2018早春度假系列中，一件白T恤和包包上的logo图案抄袭自己的设计。

图案对比

图案对比

但Gucci最终给出的解释声明表示“已经和两位艺术家取得联系，Gucci 向他们提出了未来合作的意向，条件是签署一份保密协议。”安然度过此次危机。

如今时尚圈的抄袭事件多到数不清，又有多少设计师深陷被抄袭的烦恼。最立竿见影的做法莫过于学Christian Louboutin为自己买了一份创意“保险”，拥有了红底鞋的专利权。

Christian Louboutin红底鞋

如今各大品牌高饱和的创意量，还要时刻满足市场需求，使设计师们创造思维干涸，抄袭借鉴事件什么时候是个头，还是一个未知数。