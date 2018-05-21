Nike起诉Puma抄袭 时尚圈的“借鉴”都是太美惹的祸

导语：说到抄袭事件，那可算是时尚圈永恒的话题，无论是从样子到技术，各种抄袭屡见不鲜。前不久就曝出Nike起诉Puma抄袭，让我们一起来看看。（编辑：@philtre）
事情是这样的，Nike称 Puma “放弃自主创新，没有得到许可就使用了 Nike 的技术”而提起诉讼。 指 Puma 大面积生产的 EVOknit 针织鞋面，使用了 Nike 在 2012 年初推出的 Flyknit 鞋面专利中的四项专利技术。
除此之外，Nike 还指出 Puma 正在使用的气垫技术和钉鞋组装技术也是自己的，Puma 对此诉讼发起抗议，它声称没有侵权行为。孰是孰非现在还没有定论，但有趣的是，就Nike Flyknit鞋面而引发的骂战还有Nike起诉Adidas的Primeknit 针织鞋面，从编织技术、一体成型以及轻量化和外观都如出一辙。
据美国财经网站Bizjournals报道，Nike Flyknit 自2012年推出以来，相关产品为Nike带来超过10亿美元的销售额。如此巨大的利润，怪不到Nike超级紧张自家这项技术。但就Nike起诉Adidas的结果来看，德国法院曾裁定Nike 胜诉，迫使 Adidas 停止所有 Primeknit 的生产，但随后又改判 adidas 胜诉。
可见，对于时尚圈的“抄袭”事件，真的很难分出个对与错。
技术上的相似尚且如此，何况是外表了。在时尚圈玩的就是一个想法，思维是开放的，灵感“撞车”在所难免，却只能被定义为借鉴。但却苦了经常把大牌加身的明星朋友，一不小心就被山寨了。
只能说，时尚圈的“借鉴”都是太美惹的祸！
但群众的眼睛是雪亮的，让我们一起来看看时尚圈的“借鉴”事件。
时装品牌Skazi的一件黑白红配色套装和Schiaparelli 2017春夏高定系列中的一件衣服“撞脸”，只不过袖子从白色被改成黑色。
当然，最可气的是，不仅上衣借鉴了Schiaparelli的元素，连搭配的裙子也和另一件同系列高定相似。
让设计师看了哭晕在工作室的还有Dior红极一时的墨镜，被Polaroid抄了个大概齐。
Raf Simons时期的Dior，这件不对称剪裁的黑色修身礼服，被Off-White换了一边搬上T台，原来怀念前任设计师的方式还真多种多样。
同样T台上相似的设计还有被众多欧美潮人追捧的I AM GIA，设计的一系列低腰细绑带牛仔裤，在设计想法上，和巴西买手店ZOOMP推出的牛仔裤十分相似。
但ZOOMP在2005年就推出了这样前卫的仔裤。
“致敬”前辈设计的还有Lacoste 2018秋冬系列，和法国电商上正在售卖中的Jean Paul Gaultier，Hermes的vintage款式极其相似，被抓了个正行。
以为vintage款式就能大大方方搞“拿来主义”的还有品牌AALTO，借鉴的这件复古Jean Paul Gaultier毛衣简直没啥区别！
看到这你可能会说，小品牌前来作妖，难道说高贵冷艳的宇宙大牌就不会深陷抄袭门吗？那可不一定！
Prada 2013春夏系列中标志性的小花图案，和Andre Courreges在60年代作品中的樱花图案相似，也是非常大胆的“借鉴”了名家作品。
同样喜欢Andre Courreges设计的还有Moschino
除此之外，蕾丝-凯利1954年为《Life》杂志拍摄的大片时穿的Edith Head设计的蓝色印花蓬蓬裙，竟然在2013年Dior春夏系列中找了相似款。但有趣的是，在当时那个年代，Edith Head经常被吐槽喜欢借鉴Dior的设计风格，而此时Raf Simons致敬Dior先生的New Look风格，到底是谁抄谁，还真没有个定论。
但能肯定的是，Dior 2013春夏系列的蓬蓬裙，却被Michael Kors捡了个漏！
深陷抄袭事件的还有高冷届的杠把子Celine，Phoebe Philo在2013秋冬系列中发布的一件胸前打结袖子灰色大衣，被指抄袭大师Geoffrey Beene的经典作品，看了对比图，也让人无话可说。
除了这些再明白不过的“借鉴”，还有一些“死不承认”系列。Armani就曾指责Dolce&Gabbana在2009年秋冬系列中，抄袭自己在2008秋冬系列上发布的一条“大棉裤”。
但对方坚称并无抄袭，并反击道“即便他们还有很多东西要学，也不是从Armani那里学，我们不看Armani的秀好多年，而Dolce&Gabbana的风格一直都和他们的故乡西西里紧密相连。”从此结下梁子。
目前有着自己独特设计风格的Gucci，近些年也深陷抄袭风波。Gucci 2018早春系列中一件蓬蓬袖的外套被说抄袭纽约Harlem地区成衣大王Dapper Dan在1989年的设计。而Gucci给的回应则是“致敬”！
紧接着，Gucci被曝出“Gucci and Beyond”外星人宣传视频，抄袭了圣马丁学生Auvray的创意！
外星人风波还没结束，Gucci又陷入口水战。新西兰艺术家Stuart Smythe和米兰设计师Milan Chagoury表示Gucci在2018早春度假系列中，一件白T恤和包包上的logo图案抄袭自己的设计。
但Gucci最终给出的解释声明表示“已经和两位艺术家取得联系，Gucci 向他们提出了未来合作的意向，条件是签署一份保密协议。”安然度过此次危机。
如今时尚圈的抄袭事件多到数不清，又有多少设计师深陷被抄袭的烦恼。最立竿见影的做法莫过于学Christian Louboutin为自己买了一份创意“保险”，拥有了红底鞋的专利权。
如今各大品牌高饱和的创意量，还要时刻满足市场需求，使设计师们创造思维干涸，抄袭借鉴事件什么时候是个头，还是一个未知数。