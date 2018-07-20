明星、设计师扎堆做联名 除了捞金外这个葫芦里还有什么药

导语：2018年，跨界成了一件很时髦的事。而对于时尚行业，设计师合作款更是早就红了很多年。不管是明星、还是设计师，都扎堆做起联名来，这档看起来红头半边天的新攻略真有这么捞金吗？（编辑：杜明伟）

吴亦凡联名Burberry

王源为FILA设计运动鞋

明星联名设计 粉丝经济除了炒热话题外还能带来什么

一个王源背后就有十万个和他同样追求阳光、健康生活方式的年轻新生力；一个吴亦凡背后就有十万个热爱说唱、hippop的嘻哈少年。截至目前，这两个大V微博粉丝加起来就已经近8000万。

流量明星扎堆的社交媒体，就是一群年轻消费力集体抱团取暖的操场，自我认同、彼此肯定。这拨粉丝经济带来的品牌推广、市场热度，对老板们来说实在太有吸引力了。

正当复古运动鞋逐渐升温的今天，给了FILA了一个崛起的机会。当FILA宣布TFBOYS男子团体中的王源担任品牌代言人时，就听到了预言：距离货架被抢空的日子不远了。而王源这次与FILA合作不仅作为品牌代言人，而是亲自参与设计，合作推出MIND ZERO x Roy Wang 限量联名鞋款。

王源担任FILA品牌代言人

FILA鞋舌的logo就是王源亲笔手绘设计，以他英文名字ROY的第一个字母为创作灵感；翻开鞋舌看到的两串数字可以说非常用心了，分别是品牌FILA诞生地比耶拉（Beilla）的电话区号“0039+015”以及王源的故乡重庆的电话区号（0086+023）。

王源为FILA设计运动鞋

王源为FILA设计运动鞋

迎合年轻人的复古情怀、运动且时尚的生活方式......Fila（中国）总裁姚伟雄去年对于品牌的的十点分享剖析中可以看出，联名并非单纯蹭热度、刷流量这么简单。FILA从2010年就开始进行品牌重新定位和塑造，1年后年销售流水就达到1个亿左右，随后每年以双位数快速增长。

长久的产品革新和邀请潮人明星背书，107岁的FILA抢占市场先机、提高销售转化率的法则，从财务报表上看来，十分有效。

而最近刚在嘻哈音乐节目《中国新说唱》露面，就被媒体争相报道的国名老公“吴亦凡”，从2016年成为Burberry首位华人代言人，到2017年推出“Burberry X Kris Wu ”联名设计后，在键盘上敲出Burberry输入法就几乎会自动蹦出 “吴亦凡”三个字。

《中国新说唱》 吴亦凡

去年的Burberry x 吴亦凡系列由总裁兼首席创意官 Christopher Bailey 与吴亦凡一同打造。吴亦凡的纹身与歌词就出现在了机车夹克、运动衫的印花上。要说这位流量明星对时尚的热情，估计可以从他的个人单曲《B.M。》中得到答案， “A Song for High Fashion”。

“Burberry × Kris Wu”系列

虽然同样有流量明星加持，但最近Burberry的财务报表和股价真的很不好看。

“开局不利股价大跌、掉出奢侈品第一梯队”、“一年销毁2.5亿库存”。。。。。。虽然Burberry没有落下任何一条市场营销策略，但几乎看不到革新的传统格调和经典风格，似乎已经很难满足年轻人当道的市场需求了。

Burberry品牌产业相关报道

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“吴亦凡也救不了Burberry了吗？”网友在微博的调侃评论可以说是戏精本精了......

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社交媒体环境下面对一大批消费力飙升的年轻群体，产品年轻化升级革新慢，保持传统风格，或许是现在的Burberry面对的最大问题。

设计师品牌联名 1+1可以大于2？

除了明星与品牌携手推出合作款，从奢侈品巨头LV和Supreme联手、比利时时装大师 Raf Simons 和英伦品牌 Fred Perry 的合作走到第 10 个年头、到快时尚与设计师品牌联名，品牌之间联名的声浪已经持续了很多年。

财务报表正处在“风口浪尖”的Burberry宣布将和Vivienne Westwood携手推出合作系列，这也是Burberry新任创意总监Riccardo Tisci上任之后的一大动作，据悉该系列将在今年的12月亮相。

Burberry和Vivienne Westwood宣布携手推出合作系列

Burberry和Vivienne Westwood宣布携手推出合作系列

一个是英国传统贵族，一个是充满叛逆反抗精神的西太后，作为英国两大时装巨头的合作，势必会引期很大期待。但同时也伴随着质疑声，“风格差异巨大，合作不是易事”。两个风格定位相差甚远的老牌时装屋合作、创新的同时，会否稀释本身明确的风格定位？

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除了高级时装品牌之间的联名外， H&M、优衣库这类快时尚零售品牌，和品牌设计师推出合作款也屡见不鲜。

在2004年到2014年的 10 年间， H&M 找到了包括Karl Lagerfeld、 Stella McCartney、Viktor & Rolf、 Comme des Garçons、 Lanvin、 Isabel Marant 和 Alexander Wang 在内的 19 名设计师推出联名系列。

2004年，Chanel设计师老佛爷Karl Lagerfeld为H&M设计了30款服装，揭开了H&M与大牌合作的序幕。虽然与Karl的合作只有短短一个礼拜，但“Karl Lagerfeld For H&M”系列开售首日，Ebay就出现炒卖至五十倍高价的H&M衣服；还曾有报道称，老Karl从此次合作中揽了一百万美元……

Karl Lagerfeld For H&M

Karl Lagerfeld For H&M

当年优衣库与前爱马仕女装设计总监Christophe Lemaire联名推出U系列合作款，门店网店不到几分钟抢售一空的夸张盛况，更是让优衣库恨不得每年都来一次合作。之后与JW Anderson同名品牌的设计师，也是LOEWE的设计总监合作，一次又一次拉高了优衣库这个快时尚品牌的逼格。

Christophe Lemaire 与其优衣库巴黎研发中心团队

花着优衣库、H&M的价格享受着LOEWE、爱马仕等高端品牌，价格优势让更多消费群体享受到了奢侈品定位尊贵、设计精良的品质，这种诱惑让人很难拒绝；而对于设计师来说，以快时尚的传播速度，让更多消费者有了近距离接触的机会，从而尝到社交媒体时代粉丝经济的甜头。

明星、设计师品牌、快时尚零售商......这三者之间各取所需的联名，已经成为社交媒体时代、也可以叫做“话题时代”的营销招数。他们之间碰撞出的新鲜感也深受年轻消费者的厚爱，这看似被认可的现象似乎达到了1+1大于2的效果。

但社交平台流量明星带货、设计师联名系列的推陈出新这场巨浪又能维持多久呢？

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