Burberry一年烧掉价值2.5亿产品！这把火背后的真相触目惊心

导语：一把火烧掉2860万英镑，是怎样一种感受？（来源：这里是美国）

一把火烧掉2860万英镑（也没有多少钱，不过就是大约人民币2.5亿元的样子），是怎样一种感受？博柏利（Burberry）替你试手了一把。

就是那个成立于1856年，人人都想有一件他家风衣、围巾的英国老牌高端奢侈品牌。

奥黛丽-赫本

安吉丽娜·朱莉

贝克汉姆家的二儿子

刘雯

吴亦凡

他家东西价格不菲，风衣都要万元起，普通人剁手一件单品需要做好久心理建设……

但是，最近有报道称，Burberry去年一年就烧掉了超过2860万英镑（约合人民币2.5亿元）的衣物、饰品、香水……（相当于烧了2万件Burberry风衣）

为啥Burberry这么想不开？

因为他们卖不掉了……

然后他们又把库存过剩这口锅扔给了亚洲消费者。

分析人士认为，这也许和Burberry在亚洲市场的定价过高有关。数据显示，在亚洲地区，Burberry最便宜的报价都几乎达到了1000英镑。

OK，生产过量，卖不出去就干脆一烧了事？

为什么不捐给慈善机构呢？

为什么不降价卖给普通人呢？

“这家总部位于伦敦的奢侈品牌宁愿将剩下的风衣和手袋烧成灰，也不愿打折出售。”《赫芬顿邮报》称。

简单来说，就是他们不想让品牌掉价。

奢侈品卖的是IP，品牌价值才是最重要的。

打折低价卖出去了，那以后谁还花高价来买？

不烧的话，这些产品一旦流入黑市，被别人以低价出售，那这个牌子还有什么价值？

“如果奢侈品牌的潜在客户看到一个下等人穿了2000英镑的雨衣，那么这件衣服就卖不出去了。”

“1400英镑的大衣实际生产成本很低，但顾客要为它的排他性付钱，奢侈品的价值在于品牌本身，而不是衣服本身。你之所以穿着它，是因为明白它显示出你有多有钱。如果流浪汉免费得到了衣服，那么还有谁会为花这1400英镑。所以，这就是可悲之处。”

为了保护自家的知识产权和品牌价值，你说烧不烧？

但是，Burberry这样大张旗鼓的浪费行为不仅震惊了普通人，也激怒了环保人士。

因为奢侈品在生产过程中会造成很多污染。而焚烧时，又会产生大量有毒气体，直接污染大气层。

绿色和平组织领导Kirsten Brodde表示，“Burberry此举不尊重自己的产品，不尊重制造者的辛勤，更是对自然资源的熟视无睹”。

尽管Burberry表示，销毁的仅仅是带有商标的商品，并且也只与能够利用工艺能源的专业公司合作，由此可以确保是环保的。（意思就是烧还是要烧，但我们是保护环境的绿色使者呢。）

但是舆论还是压不住了……

不过Burberry的这次曝光，只是扯出了奢侈品行业丑闻的冰山一角。

品牌焚毁服装和美容用品，是业内人尽皆知的处理方式。只是这些事，你以前不知道罢了。

前段时间， H&M焚烧60万吨衣服，被全网喷。

现在发现，不管牌子是大是小，全都一个德性

LV宁愿把昂贵的包包付之一炬，也不愿放到折扣店卖。

卖不出去的Toms 鞋为了不让人低价处理，美国时尚品牌Urban Outfitters让员工给鞋泼漆。

之前，在美国佛罗里达坦帕的一家“维多利亚的秘密”商店中，有顾客退了一件货后，店员马上将这件全新的运动裤剪烂。

耐克公司将没有卖出去的运动鞋毁坏后丢进垃圾堆，以减少库存。

拥有卡地亚（Cartier）和万宝龙（Montblanc）品牌的瑞士奢侈品公司厉峰集团（Richemont），在世界各地回购库存近9吨、价值超4.8亿英镑的手表。回购回来，拆解完表上的钻石和配件而后就直接销毁。

想起教科书上“万恶的资本主义倾倒牛奶”的故事：农场主生产了过剩的牛奶，超过社会总需求，购买力不足，农场主为了保持经济恢复以后价格稳定，只能倒掉牛奶。

从前，万恶的资本主义倾倒牛奶。如今，丑陋的资本主义烧光衣服……