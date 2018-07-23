Prada分红超1.919亿欧元 并任命九位董事

导语：据《女装日报》报道，香港交易所表布声明表示，Prada董事会4月份批准向股东派发逾1.919亿欧元的分红，并于5月支付，扣除26%的税率。相比之下，2016年的股息为3.07亿欧元。

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Miuccia Prada和她的丈夫Patrizio Bertelli作为品牌的联合首席执行官，控制着该集团80%的股份。此外，董事会还批准任命包括Miuccia及其丈夫在内的九名董事，任期三年，基本年薪总计45万欧元。

数据显示，在截至12月31日的2017财年里，Prada的净利润为2.49亿欧元，同比下降4.3%，上年同期为2.602亿欧元，同时营收减少3.6%，至30.5亿欧元，上年同期为31.7亿欧元。按不变汇率计算，销售额下降了2%。

所幸的是，成衣销售在下半年回升，增长5%至6.25亿欧元，占总销售额的21%。“我们离开了灰色地带，并且已经能够解决工厂方面的问题——位于意大利Valvigna的新工厂于6月8日开幕，现在我们正努力改良新产品的分销。”Bertelli表示，对2018年的发展充满了信心。2018年上半年财务业绩将于8月1日公布。

Prada位于意大利Valvigna的新工厂，6月8日开幕

Patrizio Bertelli于上个月对外宣称Prada决不出售，同时，他的大儿子Lorenzo Bertelli已经准备接手家族企业。但米兰一位不愿透露姓名的分析师曾表示，虽然他不知情任何潜在交易，但指出就LVMH集团和开云集团的财务能力来看，这两者最有可能收购Prada，并且认为Prada更适合后者。Prada目前的市值为879亿港元，约合112亿美元。

Prada已经经历了连续三年的利润下滑。根据Prada集团在今年3月份公布的最新数据，尽管2017年的销售和利润分别有3.6%和4.3%的跌幅，但2018年前两个月销售录得7.5%的增长。这很大程度上得益于品牌在中国市场的需求回复增长，今年Prada的股价已累计上涨大约40%。

在奢侈品牌追赶着年轻化革新的大环境中，Prada是几个转型效果较为一般的品牌之一，公司整体仍然主要在传统家族企业的运营模式之下发展。