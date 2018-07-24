爱马仕上半年收入达28.53亿欧元 上涨11%

导语：爱马仕集团发布最新财报显示，2018上半年，其综合收入达28.53亿欧元，按固定汇率增长11%，按当前汇率计算为5%，公司表示，以不变汇率计算，其门店销售额增长了11%。

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该公司第二季度营收增长了12%，达1.4596亿欧元。按地区划分，各地区销售势头均表现强劲。爱马仕表示，在2018年上半年，全球所有地理区域收入都录得增长：除日本以外的亚洲地区收入增长15%，受益于中国大陆的良好业绩，除此之外，还受益于今年1月在香港置地广场开设的新店，以及5月于长沙开设的新店；日本和美国的收入分别增长了7%和12%，今年5月，爱马仕在美国的第34家门店在硅谷中心开业，而坎昆店则于3月份在墨西哥开业。

除法国以外的欧洲地区销售增长7%，法国增长8%。摩纳哥和尼斯门店在6月重整开张，伊斯坦布尔位于Emaar广场的第三家门店在5月开张。新的爱马仕网站也于3月底在欧洲推出。

按业务品类划分，皮具和马鞍的销量增长了8%。爱马仕也在持续增加生产能力，4月份L’Allan新工厂开业，并启动了Guyenne和Montereau两地的工厂项目，计划在2020年完成。

成衣和配饰部门销售额增长17%，而丝绸和纺织品业务部门销售额增长了7%。公司表示，在爱马仕大地香水和Twilly香水的成功推动下，香水销量增长了15%。手表业务增长9%，包括珠宝、生活艺术和餐桌艺术在内的其他业务同期增长24%。