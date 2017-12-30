2017年各家品牌的Top级珠宝关键词

导语：2017年即将过去，珠宝品牌在过去的一年中都有哪些动作？你买的珠宝是各家品牌的Top级别吗？今天Miss J+带来一份品牌2017年年度“关键词”合集，你可以参考关键词看看自己是不是“买到宝”了。同时大家也可以时刻关注珠宝之家，跟着我们准备好2018的正确剁手方式。

品牌：伯爵

年度关键词：色彩

Piaget 伯爵 Sunlight Journey系列 珠宝

从Piaget伯爵今年发布的Sunlight Journey系列就能感受到“色彩”这个词极强的存在感。整个系列以意大利阿玛菲海岸（AMALFI COAST）的绝妙景致为灵感，用珠宝展示了海岸线从清晨到日落的颜色变化。从设计到制作以及多种颜色宝石的搭配上，更加考验了设计师和工匠们的手艺。

你可以买：

Piaget 伯爵 Possession系列 珠宝

除了高级珠宝对于彩色宝石的大量运用，伯爵今年推出的最新Possession系列同样着重“色彩”。相比之前以K金和钻石打造的Possession系列，今年新加入的红玉髓、缟玛瑙、孔雀石、青金石、绿松石这五种颜色浓郁的宝石也为系列注入了新的活力，对于消费者而言提供了更多的选择。

品牌：迪奥

年度关键词：花园

凡尔赛宫——法式浮华生活艺术的典范，亦是迪奥一直以来的灵感源泉。今年，继Dior à Versailles顶级珠宝系列推出一年之后，迪奥高级珠宝部艺术总监维多利娅·徳卡斯特兰（Victoire de Castellane）再次对凡尔赛宫进一步探索，将视角转向这座宫殿的花园，倾力打造出全新的顶级珠宝——Dior à Versailles， c?té Jardins系列。

你可以买：

Dior 迪奥

从设计上来看，规整的几何直线和柔美的曲线的搭配还原了花园的构造，宝石也并不局限于传统彩宝，而是选择更为接近自然本真的颜色。拥有迷幻火彩的蛋白石，帕拉伊巴碧玺和石榴石等这些柔和轻盈的色彩组合更加真切的还原出花园色彩斑斓的景致。鲜花、树木还有小溪这些花园里的元素在珠宝上也均有体现。

品牌：萧邦

年度关键词：Happy

Chopard 萧邦 Happy Diamonds系列腕表及珠宝

自1976年第一枚Happy Diamonds系列腕表诞生之日起，“欢乐”就成为Chopard萧邦的关键词。灵动钻石在两层蓝宝石玻璃间自由游走，令钻石绽放璀璨华光，并赋予设计师无限的创意灵思。

你可以买：

Chopard 萧邦 Happy Hearts 系列

由Happy Diamonds诞生出的如Happy Hearts、Happy Dreams和Happy Sport等广受赞誉的产品系列。而今年，萧邦继续秉持“欢乐”之心呈现杰出臻作，以非凡设计奏响全新的欢乐颂歌。

品牌：塔思琦

年度关键词：平衡

袁泉在《我的前半生》中佩戴TASAKI塔思琦Balance Note平衡音符系列耳环

如果说2017最火的电视剧有哪些，那榜单上绝对少不了《我的前半生》。在剧中饰演唐晶的袁泉凭借自己精湛的演技收获了一众好评，而剧中都市女性的“典范式”穿搭和珠宝选择也成了大家模仿的对象，由此TASAKI这个品牌也引起了大家的关注，独特的设计打破了大家对于珍珠的刻板印象。随着电视剧的热播，Balance平衡系列无疑成了品牌今年的热销产品。

你可以买：

TASAK 塔思琦 balance luxe平衡系列

Balance系列设计灵感来自平衡球，珠宝上选用数颗大小、品质、颜色完全一致的Akoya珍珠，打造独特的视觉美感。“犹如珍珠在指间游走一般”平易近人的设计对于大多数人来说都能轻松驾驭。

品牌：戴比尔斯

年度关键词：莲花

范冰冰佩戴De Beers戴比尔斯Lotus by De Beers系列静谧莲花珠宝

De Beers戴比尔斯Lotus系列推出8周年后，这个系列在今年首次推出了高级珠宝作品——Lotus by De Beers，设计灵感根据莲花一天中绽放的不同形态分为初放、绽放、盛放、璀璨和静谧几个部分。除了在巴黎高定周发布高级珠宝的活动以外，上海珠宝展览、北京New Campaign发布都有Lotus by De Beers的参与。

你可以买：

De Beers戴比尔斯 Enchanted Lotus系列 手链

除了推出了以莲花为灵感的Lotus by De Beers高级珠宝系列，今年戴比尔斯还推出四款全新Enchanted Lotus系列手链，与现有的Enchanted Lotus系列链坠、戒指、手链和耳环完美相配。从普通珠宝系列到高级珠宝系列，“莲花”已然成了品牌代表性元素。

品牌：香奈儿

年度关键词：格菱纹

Chanel 香奈儿 CODE COCO系列 腕表

自1955年开始，菱格纹就成为Chanel香奈儿的标志性图案。此后巧克力方形菱格纹不仅在服装、手袋上运用，珠宝以及腕表的设计中都有出现。

你可以买：

Chanel 香奈儿 COCO CRUSH系列

而今年香奈儿推出的COCO CRUSH和CODE COCO腕表都以格菱纹为主体造型，旨在向香奈儿经典的格菱纹图案致敬。简单大方的造型经典百搭，即使多年以后欣赏依旧不会过时。

品牌：宝诗龙

年度关键词：冰雪帝国

Boucheron 宝诗龙 Hiver Impérial冬季帝国系列珠宝 会场展示图

Boucheron宝诗龙今年7月份发布了全新高级珠宝系列——Hiver Impérial冬季帝国系列珠宝。而“冰雪帝国”这个词不仅用珠宝来刻画，通过发布会现场的布置你也着实能感受到了来自冰雪帝国的独特风貌。

你可以买：

Boucheron 宝诗龙 Hiver Imperial冬季帝国系列

这次珠宝的灵感其实能追溯到1897年。当年宝诗龙在莫斯科开设专门店，成为当地首家法国珠宝商。系列通过Lumière de Nuit （极夜之光）、Femmes Boréales （极地美人） 、L’Anneau d’Or （金环古城）这三个主题诠释了北境独特而扣人心弦的极地冰雪风光。

品牌：宝格丽

年度关键词：欢筵享宴

Bulgari宝格丽Festa欢筵享宴高级珠宝系列北京预览模特秀

上世纪开始，宝格丽珠宝就成为众多尊贵派对上的耀眼明星，深受罗马公主及贵宾的青睐。时至今日，Bulgari宝格丽特别推出华美闪耀的高级珠宝系列——Festa欢筵享宴。宝格丽还特别在威尼斯以及北京举办了庆典活动。通过一次次盛会的方式来庆祝新系列的发布，同时也与系列的主题相呼应。

你可以买：

Bulgari 宝格丽 全新Festa欢筵享宴高级珠宝系列 项链

此次Festa欢筵享宴高级珠宝系列以欢愉享乐为主题，致敬罗马这座永恒之城。其中包含100多件精心打造的高级珠宝和腕表，礼赞意大利艺术中展现的甜蜜热情、享受当下的生活方式，奏响欢愉的意式庆典颂歌。

品牌：卡地亚

年度关键词：猎豹腕表

Panthère de Cartier卡地亚猎豹腕表盛大派对

猎豹一直是Cartier的标志性元素，不管是腕表还是珠宝都可寻其踪迹。品牌今年于洛杉矶举办Panthère de Cartier卡地亚猎豹腕表盛大派对，卡地亚全球首席执行官Cyrille Vigneron先生与卡地亚品牌挚友、著名导演Sofia Coppola女士共同邀请五百余位各界名流亲临现场，见证Panthère de Cartier卡地亚猎豹腕表的摩登风姿。

你可以买：

Panthère de Cartier卡地亚猎豹腕表 中号款

Panthère de Cartier卡地亚猎豹腕表诞生于二十世纪八十年代，如今经过卡地亚的全新演绎，尽显摩登风范。而为一款腕表专门举办一次大型的盛会可以说是比较少见的，“猎豹腕表”毫无疑问当选卡地亚2017年度关键词。

品牌：蒂芙尼

年度关键词：180周年

“This is Tiffany”蒂芙尼品牌文化展

今年正值品牌Tiffany & Co。 蒂芙尼180周年，恰逢其时，蒂芙尼在北京举行了“This is Tiffany”品牌文化展。从蒂芙尼闪耀钻石、现代爱情、传奇风格、卓越艺术和蓝色礼盒五个维度，完美呈现蒂芙尼180年风格历程，生动诠释蒂芙尼品牌的永恒魅力。

你可以买：

Tiffany & Co。 蒂芙尼Square系列27x35.88毫米18K金腕表

为庆祝品牌成立180周年而诞生，蒂芙尼发布全新限量款方形腕表，以罕有的方形手动上链回归自产机芯。腕表灵感来自19世纪20年代的一款27毫米方形表壳，由蒂芙尼大师级工艺悉心打造，精致纤薄比例匀称，并在全球限量发售180枚。

品牌：尚美巴黎

年度关键词：尚之以琼华

“金钟花”冠冕，又名“波旁-帕尔玛”冠冕，麦穗钻冕

CHAUMET尚美巴黎2017关键词挺有意思的，今年CHAUMET联合故宫对外开放一个珠宝展。此次展览围绕CHAUMET历代臻品而构建，展出的珠宝、绘画和典藏独一无二，追溯了CHAUMET自十八世纪末至二十一世纪初的历史轨迹，展示世代传承的精湛工艺。而展览的名称“尚之以琼华”取自《诗经·齐风》之《著》篇，意为“以美玉点缀”，与此次展览相得益彰，亦遥相呼应了CHAUMET的中文名字“尚美”。

你可以买：

CHAUMET 尚美巴黎 全新Liens Séduction结?缘主题18K玫瑰金镶钻手镯、戒指

此外，CHAUMET Liens缘系?一生系列全新Liens Séduction结?缘主题珠宝更是在中国首发。这个系列自1977年推出四十年来，已成为法国殿堂级珠宝时计世家CHAUMET尚美巴黎“最流行”的经典，也是珠宝界最富辨识度的杰作之一。此次全新系列再次从“缘分”出发，以柔情缠绕的丝带之结的造型、激情自由兼并的寄托、缘结则兼有的寓意。

总结：其实品牌每一年都会有重点的产品策略，尤其是一些百年历史的珠宝品牌甚至会提前十年就规划好未来的产品研发。之所以要跟着年度关键词买珠宝，并非是让大家去买不喜欢的珠宝，而是说，这些重点的产品品牌投入的精力更多，产品丰富性也会更大。而且每一年最重要的高级珠宝展示基本已经呈现出年度关键词的意义，但考虑到更多的消费者需求，会将高级珠宝的意义延伸至普通人买得起的系列中，这些系列如果你喜欢并选择入手，可能从某种意义上说是一种和品牌的契合，也更时髦化。归根到底，珠宝是一种情感物件，个人的喜好永远是第一位的，我们希望每一件珠宝都成为承载着某种情感的载体，纪念自己和家人不断成长的生活意义。（图/文 珠宝之家 Echo）