10种镶嵌方式让你更了解钻石工艺

导语：群镶、密镶、爪镶、包镶，也许钻石镶嵌工艺可能会让你感到困惑。然而，不同镶嵌方式也会对钻石的外观产生巨大的影响，甚至还有让主石显得更大或更闪亮的神奇功效。想知道你的钻戒是什么镶嵌方式吗？Miss J+扒了10种镶嵌方式，让你更了解钻石工艺。

1、爪镶

De Beers 戴比尔斯 DB CLASSIC系列戒指

经典的爪镶嵌是最常见的镶嵌方式，通过小金属爪将钻石固定。通常用于单钻戒指，一般有四到六个金属爪，爪子形状也有圆爪，尖爪，平爪或V形爪之分。由于使用金属较少，采用这种镶嵌方式后可以最大限度地欣赏到主石。但值得注意的是，爪子可能会挂到衣服，因此需要定期检查以确保它们的牢固安全。

2、 粒面镶嵌

Chopard 萧邦 CHOPARD FOR EVER RING PAVé系列 戒指

粒面镶嵌，又被称为珠式镶嵌，这种方式经常将明亮式切割钻石围镶至部分或整个戒环，如这枚Chopard萧邦的经典浪漫订婚戒指所示，小钻如此紧密地镶嵌在一起，以至于让人难以看到将其牢牢抓住的小凹槽或爪子，这意味着随着手的每一次移动，你都能欣赏到它们捕捉到的美妙光线。

3、蒂芙尼六爪镶嵌

Tiffany & Co. 蒂芙尼 TIFFANY SETTING系列 戒指

如果你喜欢经典的Tiffany&Co. 蒂芙尼订婚戒指，那么一定不能错过著名的蒂芙尼六爪镶嵌。1886年，六爪镶嵌方式由蒂芙尼公司首次开发，采用这种镶嵌工艺更容易捕捉到通过钻石的光线，从而大大增加了钻石的火彩。后来，很多品牌也推出过类似的六爪镶嵌戒指，但是由于蒂芙尼已注册商标，所以这也成为了品牌独一无二的特色。

4、包镶

De Beers 戴比尔斯 DEWDROP系列戒指

这种镶嵌方式也被称为折边镶，采用这种工艺的钻石被薄薄的金属边所环绕，依靠边缘将它固定在位。金属可以完全包住钻石，在部分包镶的情况下，侧面也可保持开放状态。包镶营造出圆滑而时尚的外观，而且这种方式非常方便实用，不用担心勾到衣服。

5、轨道镶

Tiffany & Co. 蒂芙尼 订婚戒指

又称壁镶，采用轨道镶的钻石不需要使用任何爪子就可以将其嵌入沟槽中。钻石可以镶满整个戒环，也可以点缀于中央主钻的两侧。这种镶嵌方式通常设计为多层戒环，蒂芙尼的这枚结婚戒指将轨道镶与经典的六爪镶嵌相结合，搭配巧妙精美，相得益彰。

6、大教堂造型镶嵌

De Beer戴比尔斯 Old Bond Street系列 订婚戒指

这种镶嵌方式和其名字一样令人印象深刻，拱起的造型将戒环上方的主石托起，还能让钻石看起来比实际尺寸更大。镶嵌钻石的拱形金属一般会采用爪镶、包镶以及张力镶，以使其形似于大教堂上的优雅拱门。这枚以品牌第一家旗舰店命名的De Beer戴比尔斯Old Bond Street系列订婚戒指，以及其庄重而奢华的单钻戒指闻名，是永恒经典的缩影。

7、 张力镶

Niessing 高级张力镶戒指

顾名思义，张力镶是依靠金属之间的张力来固定钻石的一种方式，给人的感觉就像是悬浮在半空之中一样，使用激光在戒环表面制作出细小的凹槽，与钻石完美匹配，并将其牢牢固定。这种方式又叫做卡镶或夹镶，可以为我们提供了一种极具现代感的外观设计。

8、渐变钻石镶嵌

Harry Winston 海瑞温斯顿 Winston Blossom 订婚钻戒

渐变钻石镶嵌与第二种粒面镶嵌方式相似，但是采用这种方式的钻石大小不一，从中央的主石上创造出像丝带般流淌顺滑的外观，从而呈现出一种渐变的效果。这枚Harry Winston海瑞温斯顿订婚戒指设计了一圈围绕着中央主钻的小钻石花瓣光环，而铂金戒环上则镶嵌着密镶钻石。

9、光环镶

Cartier 卡地亚 Destineé Cartier系列订婚戒指

光环镶将小钻石以同心圆或正方形的方式包围着中心的主钻，以让其看起来更加璀璨明亮。采用这种工艺的戒指通常给人以浪漫而复古的感觉，加之小钻光环使中心主石看起来更大。受经典的Solitaire 1895启发，Cartier卡地亚Destineé Cartier系列的订婚戒指镶有一颗明亮式切割的钻石，铂金戒指上镶嵌着微密镶钻石的光环。

10、群镶

Van Cleef&Arpels 梵克雅宝 戒指

群镶将钻石聚集在一起，使它们看起来像一颗更大的钻石。可以是小钻包围大克拉数的中心主石，也可以是相似的尺寸。Van Cleef&Arpels梵克雅宝的这枚订婚戒指，六颗小钻石簇拥在花朵中央的主石上。钻石紧密地镶嵌在一起，所以用最少量的金属便能营造出更为惊人的效果。（原文：?SE ANDERSON；图/文 珠宝之家 Layla）