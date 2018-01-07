珠宝本土品牌 你到底了解多少

导语：如果不是入了这一行，或许Miss J+会和你一样，确定预算后，一定会首选我们经常能够看到的周大福、周大生、周生生、六福珠宝等本土珠宝品牌。其实，对于我们普通消费者而言，想买到一件称心如意的珠宝，印象中一些高不可攀国际大牌也已推出了入门款珠宝。但相对来说，大众熟知的Local品牌却为我们提供了更多选项。那么问题来了——这些守在家门口的本土品牌你到底了解多少呢？

拼市场

周大福门店

占有市场才能占有先机。毕竟对于一个品牌而言，真正对接到客户才能顺利打开销路。这一点对于本土珠宝圈来说也毫不例外。这些本土珠宝品牌因地理优势和掌握一手市场行情，普遍来说拥有显赫战绩。拥有88年品牌历史的周大福可谓是一个传奇神话，基本每年国内市场销售额排名第一不在话下，早已是公认的行业大佬。

周大生门店

周大生在2016年一年之内开店400多家，门店收入基本位居中国珠宝圈前三甲。

通灵珠宝门店

截至目前，通灵珠宝在北京、上海、江苏、浙江等20多个省市就坐拥500多家店铺。

走流量

赵丽颖成为周大福形象大使

赵丽颖成为周大福形象大使

流量小花和当红小生的代言带货实力也不容小觑，随手一刷微博，翻翻杂志我们都能看到明星代言的身影——宝格丽的中国区腕表代言人吴亦凡、蒂芙尼的中国首位大使倪妮以及卡地亚的品牌挚友鹿晗。如今，一些本土品牌也开始选用流量明星来为品牌代言。对此有人曾抛出疑问，流量真的能代表销量吗？赵丽颖进军时尚领域可谓顺风顺水，如今，她不仅是Dior 迪奥中国区的形象大使，同时也是周大福的品牌形象代言。虽然很多人对此抱有争议，但自家小花为本土品牌打Call 还是受到粉丝的支持，毫无疑问，以流量带销量已经成为了不可否认的事实。

2014年周大福推出与G-Dragon合作系列珠宝

CHOU TAI FOOK 周大福 周大福×G-Dragon系列 10K金手链和千足金手链

其实在赵丽颖之前，周大福就曾多次与流量明星合作，2014年，品牌携手G-Dragon权志龙推出了合作款新品系列，时尚的造型加之亲民的价格，上市以来销量大好。

王子文在《欢乐颂2》中佩戴周大福项链

CHOU TAI FOOK 周大福 Monologgue戒指

而随着热剧的上映，品牌也与《欢乐颂2》、《楚乔传》开展合作，在剧中珠宝频频露脸，不想引起点“骚动”都难。

周大生形象代言人Angelababy

通灵珠宝代言人唐嫣和六福珠宝Dear Q系列形象代言人乔欣

这么看来，无论是Baby代言的周大生，唐嫣代言的通灵，还是乔欣担任六福珠宝Dear Q系列形象代言人，流量在一定作用下确实可以带动销量。但Miss J+看来，这其实也是一种双赢，品牌有了流量带动销量，而明星也有实力品牌做支撑做依靠来顺利提高知名度，所以无论是哪一方，都是受益者。

有特色

CHOU TAI FOOK 周大福 Small&Sweet 小心意系列 手链

无论一个品牌的宣传力度有多大，最终能让我们自愿掏腰包的，还是会落实在品牌实力和自家产品上，但如果你还天真地以为现代金行的陈列窗中只摆放着大妈爆款的黄金那就真的弱爆了。周大福Small&Sweet 小心意系列简约个性，甜美可人，以玫瑰金加以钻石点缀，展示出百变少女心。

CHJ 潮宏基 时尚系列 释放系列 项链

CHJ 潮宏基 释放系列 耳环

潮宏基敢于打破常规，于时尚系列也曾推出了不少子系列，其中，释放系列打破循规蹈矩，拒绝原地踏步，以18K玫瑰金镶嵌钻石的螺纹形状全新突破，寻找向往已久的自由。

入电商

谢瑞麟天猫官方旗舰店

电商的发展着实不容小觑，让人足不出户就能一扫全球好货，Wuli本土珠宝圈也顺利搭上了这趟顺风车。周大福、周大生、周生生、六福珠宝、潮宏基、钻石小鸟、通灵珠宝以及谢瑞麟等多家本土品牌已经成功入驻天猫平台并开设官方旗舰店，一些品牌还同时入驻了京东商城。

周大福天猫旗舰店页面活动

此外，本土品牌也紧跟宅男宅女们死盯着的购物节主动出牌，双十一双十二都推出了节日活动和相应折扣，而且力度还不小。可能对于大众消费者而言，节日购物会把更多的重点和目光自动投放到衣服包包化妆品上，但其实之前Miss J+在行情调查中也发现，一些珠宝品牌一年四季没有任何折扣，另一些门店也是少有折扣，所以，如果平日里你有心仪的珠宝却无从在门店下手，令人心动的节日折扣价才是你最不容错过的。

或许中国的本土品牌与有着上百年历史的大牌珠宝各有千秋，但它们年轻而充满活力，更能抓住消费者的心理，无论在市场策略还是产品的研发，一直以来都以全新的面貌和不断突破自我的态度在大众眼前展露锋芒，所以我们也要对其有一个全面彻底的新认识，同时也希望本土品牌将能带给我们更多的惊喜。（图/文 珠宝之家 Layla）