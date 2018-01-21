至诚至爱斐然华章 城隍珠宝耀眼揭幕

导语：作为上海珠宝界“四大金刚”之一的城隍珠宝，多年来深受消费者喜爱，在珠宝市场深耕23年之后，瞄准消费市场升级需求，积极拓展品牌创新，通过系统的商业经营调整，位于城隍庙商圈繁华丽水路的城隍珠宝旗舰店于2018年1月16日焕然一新耀眼揭幕。

城隍珠宝旗舰店全貌

金鼓喧阗，以传承和创新为理念，创建国家珠宝交流平台，并以传播文化和国际时尚风范为己任，喜迎各路宾客。

（从左至右依次为）上海衡源黄金股份有限公司执行董事赵家祥先生、李冬梅女士，中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、国家珠宝玉石质量监督检验中心副主任毕立君先生，中国黄金协会常务副会长兼秘书长张永涛先生，《芭莎珠宝》执行出版人兼主编敬静女士，国际珠宝设计大师刘斐先生。

依托上海衡源黄金集团的全产业链打造的城隍珠宝品牌，制定“名师驱动”、“名匠驱动”、“名品驱动”的经营理念，以“至爱”、“囍福”、“传承”为情感主题，诠释心情、友情、爱情、亲情、恩情、真情的丰富内涵，通过整合珠宝、婚庆、休闲等多业态，打造一站式时尚珠宝跨界消费新地标。

从“心”启航，盛装打造的城隍珠宝旗舰店荟萃华人设计师刘斐高级珠宝，吴德昇大师精品玉器艺术作品，世界黄金协会囍福、金匠手工作品、时尚梦芭莎公益星、国际铂金协会于一堂，糅合国内外的珠宝文化奥义，展现城隍珠宝海纳百川的平台格局，为消费者呈现充满设计美感及文化韵味的卓越精品。

聚焦中外设计名家

品牌高层和影星李晓峰合影

城隍珠宝致力于全球珠宝设计师推广，引领汇集国内外最活跃的珠宝设计资源，着力打造国际化设计师综合平台。作为筑巢引凤计划的开端，城隍珠宝率先与顶级华人珠宝设计师刘斐先生达成战略合作，力图打破本土珠宝千篇一律的设计风格。毕业于世界著名艺术学府—英国伯明翰艺术设计学院的刘斐先生，作为英国“金匠精工艺与设计大赛”74年来第一个获奖的华人设计师，职业生涯获得多个重量级大奖，他的作品不仅入主欧美各国的高端百货公司和知名的买手店，也深受皇室名媛的喜爱。开业庆典现场，顶级华人珠宝设计师刘斐用一场高级珠宝秀带来国际珠宝行业潮流新风尚，为消费者量身定制符合具有美感和国际时尚风格的个性珠宝。“我和城隍珠宝合作，代表着中国传统珠宝文化与国际珠宝设计理念结合，在融合中相互碰撞。这是中国珠宝行业的一个里程碑！”珠宝设计师刘斐以此表达他的合作愿景。

国际珠宝设计大师刘斐先生陪同影星李晓峰参观展厅作品

传播名师传承工艺

城隍珠宝此次重磅推出金匠手工作品“城隍金器”，充分演绎中国传统金匠工艺，向每一个观者讲述一个传承与守护至爱的故事，开启城隍名匠工艺传承之路。城隍珠宝此番匠心制作的每一件金器，皆严苛选取至臻至纯的金料，致力于让每一件出品的金器，都具有收藏级的价值典范。以中国古代文化里精湛的制金工艺中汲取灵感，让每一件出品的金器都独具匠心值得收藏的佳品，演绎“金致”尔雅的独到。每一件摆件金器，其背后都有一段悠远绵长的故事。城隍珠宝承袭古代制金文化的技艺特点的同时，也考量到不同时期不同种类的产品特性也迥异的情况，不断深入发展与完善金工技艺，并在原有的古法基础上，巧妙融合城隍珠宝的制金工艺，无论从出品金器的材质抑或结构与制作上，都形成独具城隍风格的一代工艺匠心与精神。同期上海工匠玉雕界的大师人物吴德昇先生的作品展览在崭新的城隍珠宝旗舰店揭幕，他的创作兼具古典与现代、交融东方与西方的新题材，精于雕刻人物，姿容潇洒，线条行云流水，圆润中藏着筋骨，丰富的造型与动感，展现了高超的工艺水准和一流的审美眼光。他充分运用白玉细腻润泽，空灵典雅的特点，赋予人物高古风流的气韵。他的裸女系列曾经代表中国玉文化的创新杰作，多次出访海外，深得艺术界同仁的赞赏。城隍珠宝将延续2005年成立至今“翠玉皇”的辉煌，继往开来引领“两岸三地”中华珠宝玉石文化的传播。

上海城隍珠宝有限公司总裁李冬梅女士携手国际珠宝设计大师刘斐先生和上海工匠玉雕界大师吴德昇先生与影星李晓峰合影

明星助阵芳华锦年

开幕活动上各级领导，行业代表纷纷前来祝贺，共同鉴赏城隍珠宝具有艺术美感，符合国际时尚和全品类多风格的个性化珠宝，现场的模特展示也将上海衡源黄金股份有限公司成立暨城隍珠宝旗舰店开业盛典仪式活动达到了高潮。在众多的嘉宾中，全能艺人李晓峰小姐格外引人注目，她佩戴着城隍珠宝高级珠宝，成为全场聚焦的中心。她曾经主持了众多时尚电视综艺节目，也在电影《芳华》中扮演郝淑雯角色，集演技和美貌于一身。“我很高兴可以来到上海的城隍珠宝旗舰店，这里将传统和现代完美结合，每一件珠宝首饰都是文化和生活的提炼，作为一名艺人，我喜欢珠宝首饰，她们代表爱情，友情和个性风格，每一个芳华锦年里都有珠宝的故事。”李晓峰说起珠宝首饰滔滔不绝。

影星李晓峰助阵上海城隍珠宝旗舰店开幕

上海城隍珠宝有限公司总裁李冬梅女士携手国际珠宝设计大师刘斐先生、上海工匠玉雕界大师吴德昇先生、影星李晓峰和模特合影。

模特优雅演绎城隍珠宝经典系列作品

模特优雅演绎城隍珠宝经典系列作品

模特优雅演绎城隍珠宝经典系列作品

城隍珠宝作为一家专业的黄金珠宝企业，依托于上海衡源黄金集团优势，集产品设计，生产，批发，零售于一体，进行全产业链搭建，创建全品类新生态产业模式，坚持潮流美学糅合国内外珠宝文化里的精妙奥义，为珠宝行业树立潮流新风。城隍珠宝会秉承至诚至爱，信守一生的品牌精神，坚持对精湛匠艺及至尊品质的执着追求。新开业的城隍珠宝旨在成为中国珠宝首饰消费和财富投资管理为一体的行业领导品牌，依托多维度销售服务模式和全产业链的资源闭环，向客户提供珠宝时尚消费，珠宝财富传承以及行业变革动力。以全新登场的城隍珠宝旗舰店为起点，实力打造全品类多风格，海纳百川的国际珠宝交流平台。”上海城隍珠宝有限公司副总裁花丽华女士这样介绍说。