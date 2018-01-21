老庙品牌北京发布会 探溯新中式文化精粹之美

导语：2018年1月16日，走过百余个春秋的老庙品牌新品发布会暨京津冀平台周年庆典在北京璀璨开启，巧夺天工的外观设计和礼赞东方传统精髓的美学在《宫-囍》系列产品中得到了诠释。

著名影星、老庙品牌代言人孙俪华美亮相，并与上海豫园黄金珠宝集团多位领导，共同见证老庙这一喜庆美好的时刻。

孙俪畅谈对老庙的喜爱

根植华夏传统，尽显磅礴之势

京生好运 俪影天成——老庙北京品牌发布会现场

源远流长，岁月如歌，老庙品牌秉承传统文化，汲取祥瑞、好运之寓意，将中华传统的“福”、“禄”、“寿”、“喜”、“财”的五运元素融入“新中式”设计之中，以古老与创新之结合，诠释了老庙品牌用心传递好运，传递对生活、家庭的美好期待和祝福。

老庙品牌发布会外场产品展示区

发布会以“京生好运-俪影天成”为主题，将老庙品牌的好运文化与北京相融合，根植于古都深厚人文底蕴的传统的文化精髓，彰显美满幸福好运相随。这些中华传统文化元素不仅仅在产品中得到了体现，并尽显在活动现场的每处细节中，让好运在北京这片土地上绚丽绽放。

孙俪倾心演绎新中式《宫-囍》系列

孙俪接受媒体群访

孙俪佩戴老庙《宫-囍》系列珠宝亮相，祥瑞喜庆的黄金首饰于颈腕间温婉灵动，衬托出典雅端庄。《宫-囍》系列精选于传说中古代宫廷帝后专用花纹，以独有新中式设计诠释现代人婚姻生活内涵。运用虚实相对、阴阳结合的手法凸显足金刚柔并济、古典与现代并存的奇特韵味。

孙俪接受媒体群访

采访期间，孙俪对老庙《宫-囍》系列的喜爱之情溢于言表：《宫-囍》系列首饰使用精细镂空工艺，独具匠心设计满足不同场合的佩戴需求，将中式风情与现代时尚巧妙融合。《宫-囍》系列将中国的好运文化巧妙的融入到设计中，而这些是老庙品牌的精髓，用心传递未来生活吉祥如意，一生顺遂的美好祈福。

孙俪佩戴老庙《宫囍》系列出席发布会

传承经典文化，再创好运传奇

老庙“五运”合影区

老庙秉承创新的精神，在活动现场运用全息影像技术，呈现真实清晰的三维珠宝图像；五运擎天的舞台设计彰显老庙品牌对中华五运文化的理解和崇尚，也成为老庙品牌文化的凝萃与灵魂。

模特走秀-禅悦

极富中国传统民族特色的太极墨韵舞蹈为发布会拉开帷幕，虚实交替、阴阳结合的中式太极，为此次老庙品牌活动奏响柔美古典前奏曲。摩登时尚的模特在富贵吉祥的牡丹花瓣上缓缓前行，在足尖绽放出灿烂的花朵，伴随着优雅的步伐汇聚消散，华贵典雅、精妙绝伦。

模特走秀-宫囍

本次活动上展示出的《天长地久》、《乾清坤宁》、《龙凤呈祥》来自《宫-囍》全系列，流光溢彩，熠熠生辉。《宫囍-天长地久》采用“只应天上有”的祥云图案，并将“天圆地方”中“圆”与“方”结合，以虚实相对，寓意未来生活一生顺遂，期许连理绵绵爱情的美好愿景；《宫囍-乾清坤宁》选用传说中帝后专属窗棂花纹“三交六椀”为设计原型，用手镯和手链串联的独特造型，将古代皇室的尊贵与现代前卫设计相融合；《宫囍-龙凤呈祥》系列撇开传统设计中龙凤相对的图案，龙雕刻于中心圆盘之上，将凤凰的形象抽象化环绕在龙的身旁，以独具匠心的双链设计满足多种佩戴方式，重新定义了现代人夫妻生活既互相独立又彼此依存的内涵。

模特走秀-玲珑锁

此外，活动上还展示了获得2017德国红点大奖的《拾贰生肖》系列，运用纳米微雕技术并刻有心经的《禅悦》系列以及代表浪漫温柔爱情的《玲珑锁》系列等新中式珠宝。

模特走秀-拾贰生肖-choker佩戴方式

新年在即，老庙全新《宫-囍》系列珠宝以现代美学演绎经典荣光，重现皇室宫廷神韵，诠释底蕴深厚的中华文化，以及独特新颖的创造力；作为中华文化的传承者，老庙希望借由此契机将好运、祥瑞等美好祈愿传递给每一位消费者。