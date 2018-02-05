“蛙儿子”总不回家 那就把它和朋友们都戴在身上

导语： 近来一款仅4人团队开发的日本游戏让中国人开启了全民养蛙模式，男男女女女克服语言障碍，全日语的操作界面也挡不住一个个蛙爸蛙妈期盼蛙儿子旅行归来的心。编辑@YumengCheung[微博]

“我的蛙蛙给我带明信片回来啦”

“我的蛙给我带土特产啦”

“我的蛙已经好几天没回家了”

......

大口吃饭的#旅行青蛙#

与其日日期盼蛙儿子寄来的明信片，不如把它和朋友们都天天戴在身上，如何做到？青蛙、蝴蝶这些动物元素一直是珠宝品牌喜爱的设计元素，当然了，你日日期盼着收割的值钱的四叶草也是。

传说中的四叶草（Clover）是夏娃从天国伊甸园带到大地的，在西方，四叶草是幸福的象征，相传5000株生长的三叶草中，才会有1棵四叶草的出现。因此寻找到一片四叶草，也代表寻获一份特殊幸运的含义。

ENZO Clover四叶草系列18K白金镶紫晶及钻石吊坠

ENZO以此为灵感，将四叶草的经典造型与璀璨宝石相契合，让每一位拥有Clover四叶草系列的佩戴者，都能拥有人生中独一无二的幸运，拥有它，就能拥有幸福。愿幸运眷顾心爱之人。Clover四叶草系列包括摩根石和紫晶配色也为喜爱钻石的你带来更多选择。

ENZO Clover四叶草系列_18K玫瑰金镶摩根石钻石吊坠

把四叶草戴在身上会不会减轻你的收割焦虑症？别发愁了，轻松些，每3小时勤劳的收割一定能给你的蛙儿子买盏昂贵的灯，再也不会掉到下水道里了。

ENZO Clover四叶草系列_18K金镶钻石耳饰

ENZO Clover四叶草系列_18K金镶钻石耳饰2

精湛切割工艺的彩宝镶嵌在设计灵动的四叶草之中，多彩的宝石也将诉说着不同的美好祝愿：象征幸福浪漫并能增加桃花运的摩根石，赋予恋人深厚之爱、诚实及勇气的紫晶，象征爱情的坚贞不渝的钻石……好似徜徉在彩色的花海之中，展现出了无限的搭配可能，将女性的魅力烘托的淋漓尽致，让佩戴者不仅能感受来自ENZO彩宝的独特魅力，还能通过不同宝石获得不同的幸运能量。

ENZO Clover四叶草系列_18K玫瑰金镶摩根石钻石手链

ENZO Clover四叶草系列_18K金镶钻石手链

《旅行青蛙》中的主角长得圆圆滚滚，一张扑克脸可解读出无限情感，而珠宝世界中的青蛙有逼真的、可爱的、奢华的……在珠宝设计师手中青蛙元素被演绎出万般风采。

《旅行青蛙》中的主角

David Webb的金色青蛙手镯，红宝石搭配绿色瓷釉，色彩艳丽。两只可爱的青蛙王子的嘴则用钻石镶嵌而成。

David Webb

Chopard萧邦最有名的动物世界系列也曾出现过青蛙王子的身影，这枚戒指镶嵌了祖母绿、黑钻以及白钻，它手捧皇冠，就像是要献给公主一样，憨态可掬。

Chopard

Boodles的青蛙戒指由一颗重量级的碧玺而组成，小青蛙被设计成了攀附在主石边上的小萌物，青蛙好奇的表情让人忍俊不禁，怕是它见到了这么大一颗碧玺也是万分惊讶。

Boodles

Boucheron宝诗龙的动物系列也是镇牌之宝，从猫头鹰珠宝腕表到丛林里的猕猴与大象，每一件都十分可爱。Boucheron推出的青蛙之戒被设计成了粉色，比起绿色的本色更具女性化。

Boucheron

Lydia Courteille的珠宝作品里花朵是古灵精怪的，动物世界除了萌之外还有一些小搞怪。这枚青蛙王子戒指就变成了清透的白色。

Lydia Courteille

六：这枚Morphée Reinette的青蛙戒指被设计成了拥抱的可爱造型。青蛙的背部镶嵌满了祖母绿，而腹部则用黄钻镶嵌，感觉是穿了一件黄金战甲。

Morphée Reinette

这件项链作品来自Chopard萧邦的动物系列，整件作品完美呈现了荷塘月色的美景，海蓝宝的宝石犹如水滴一般晶莹，而我们的青蛙王子则匍匐在了宝石打造的荷叶上。

Chopard

Theo Fennell带来的青蛙戒指十分有爱，打开42.66克拉的祖母绿戒指盖你会发现两只正在Kissing的小青蛙，实实在在的开盖有爱！

Theo Fennell

西班牙的国宝级珠宝品牌Carrera y Carrera为我们带来了金色版的青蛙王子。 该设计摒弃了传统的祖母绿设计，而是用黄金来打造青蛙的造型，白钻的荷叶设计也是十分璀璨。

Carrera y Carrera

这件Gismondi Frog的青蛙项链背部镶嵌了白色钻石，与祖母绿相交辉映，而四肢的脚蹼处则以红宝石设计来体现，憨态可掬。

Gismondi Frog

说完主角，蛙儿子的好朋友蝴蝶也是珠宝品牌热衷的灵感元素，尤其是Van Cleef & Arpels

梵克雅宝对其挚爱有加，推出了无数与蝴蝶有关的珠宝系列。

蛙儿子与它的蝴蝶朋友

蝴蝶象征着充满诗意、生生不息的大自然。蝴蝶之美，也不断为Van Cleef & Arpels 梵克雅宝带来源源不绝的灵感。自1920年代起，这些拥有纤纤羽翼的美丽生物便化身为珍贵的胸针与耳环，成就了百年世家款款传世之作。

其后，Van Cleef & Arpels梵克雅宝持续以精湛工艺捕捉蝴蝶的动人美态，如以创始于1933年的Mystery Setting™隐密式镶嵌法，镂空、包镶工艺妆点众多蝴蝶造形的设计。2010年，Van Cleef & Arpels梵克雅宝曾以蝴蝶为主题创作过一个高级珠宝系列，将巧夺天工的高级珠宝制作工艺与诗般艺术创作完美融合。

梵克雅宝Papillons蝴蝶高级珠宝系列 - Noire蝴蝶胸针

Van Cleef & Arpels梵克雅宝 Two Butterfly 系列

Two Butterfly系列以璀璨的钻石，温暖的黄色蓝宝石，以及柔美的粉色蓝宝石，演绎了一阙美妙的二重奏。

在Two Butterfly项链上，蝴蝶的前方点缀有一颗精致的圆钻，为轻盈飞舞的蝴蝶指引方向。

Two Butterfly吊坠项链

指间戒™则演绎了一双蝴蝶在玉指之间翩翩起舞的景象，宛如一场柔美跃动的合舞。Two Butterfly耳环闪烁着钻石与粉色蓝宝石温婉妩媚的光芒，将悸动的美丽瞬间幻化为永恒的生命之美。

Two Butterfly系列指间戒



Two Butterfly系列指间戒



Van Cleef & Arpels梵克雅宝 Butterfly珍珠母贝吊坠及胸针系列

蝴蝶自古以来是“美”的化身，它们总是让旁观者目眩神迷，它们细腻、优雅的美感，更是Van Cleef & Arpels梵克雅宝永恒的创作源泉。

象征优雅的珍珠母贝，据说能赐予佩戴者幸福。珍珠母贝一直被梵克雅宝选用在作品中，不仅因为其优雅的象征，更因为珍珠母贝随着不同角度，投射出缤纷光泽，象征世家无限的创意。经典的黄K金配白色珍珠母贝蝴蝶胸针、项链，或白K金配黑色珍珠母贝蝴蝶胸针，线条看似简单，但透过珍珠母贝柔和独特的柔美光泽，强调出当代女性刚柔并济的特质，让人爱不释手。

梵克雅宝仅选择来自印度尼西亚和日本的珍珠母贝，全因其颜色瑰丽、外表匀称、修饰完美。

梵克雅宝 Butterfly 胸针

Van Cleef & Arpels梵克雅宝 Lacquered Butterflies漆绘蝴蝶

Van Cleef & Arpels梵克雅宝凭借对珠宝创作的独到眼光及对精湛工艺的执着探求，于2004年发行限量版“Lacquered Butterfly”漆绘蝴蝶胸针系列。

漆绘工艺是Van Cleef & Arpels梵克雅宝于上世纪20及30年代常用的一种技术，是对当时在西方盛行的东方（日本、中国、波斯…）热潮的体现；直至1950年代，这项工艺仍时常被用于制作珠宝盒、Minaudières™百宝匣等各类臻品。

这一系列再度演绎了蝴蝶作为Van Cleef & Arpels梵克雅宝作品中精致与轻盈的象征。蝴蝶是自然界美丽的杰作，亦是世家永恒的灵感泉源。蝴蝶优美的形态结合典雅的漆绘艺术，创作出一个优雅、柔美的艺术国度。

以原有的木质或珍珠母贝蝴蝶胸针为设计蓝本的全新漆绘蝴蝶，由漆器大师Junichi Hakose位于日本轮岛的工作室精心创作而成。该工作室多以源自18世纪江户时代的一种名为“Urushi”（即涂漆）的传统工艺创作作品。轮岛市的漆绘工作室自16世纪中叶以来便以精湛的漆绘工艺品质和设计而享誉日本。每一件漆绘精品均由工匠以非凡的耐心精确地勾勒出作品的设计，最终的成品精巧细致，令人赞叹的手工亦完美地糅合了现代气息与传统东瀛风格。

梵克雅宝Lacquered Butterflies漆绘蝴蝶



声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。