情人节倒计时 这几种首饰帮你俘获男神甜蜜升温

导语：距离情人节还有2天，我相信大家的情人节约会装备也基本上准备好了，收尾阶段，我还要给各位小伙伴提几个配饰搭配上的小建议，无论你是约男神吃饭希望确定关系，还是和男票享受浪漫二人世界，有了它们都能帮你甜蜜升温哦！（转载自YOKA时尚网）
① 爱心首饰的甜蜜暗示
爱心图案是最直接的表达甜蜜心情的首饰了吧？不同颜色、不同造型的爱心，也能体现或温柔大方、或烂漫童趣的多种风格，比如这样的红色爱心耳环，带有复古和天真气息，搭配一身白衣，成为整个造型中的一抹亮色。
追求时髦效果的话可以选择金属质感的爱心，金属特有的冷感可以中和掉一部分爱心的“甜腻”，让你即使扮“小公举”也能酷酷的。
镶有水钻的款式闪耀加倍，不但可以搭配小礼服，即使是休闲装也能因为这一件首饰而大不同。
金属choker项链经常给人硬朗的感觉，加上一颗爱心，有木有变得温柔一些？这类首饰特别适合气质又甜又辣的姑娘。
如果将锁制成了爱心的形状，是不是就可以锁住她/他的心呢？这么可爱的首饰，自己看到也会会心一笑，成为独特的甜蜜回忆。
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② 字母首饰诉说幸福心语
字母首饰大家都不会陌生，它们恐怕是很多小伙伴日常佩戴最多的基础款首饰了，可以将名字的首字母、英文名或者想要表达的词语“写”在首饰上，也“写”在爱人的心中。比如准王子妃梅根·马克尔就佩戴过一条纤细的锁骨链，上面带有“M”和“H”两个字母，很明显是她和哈里王子名字的首字母，暗搓搓的秀了一把恩爱。
蕾哈娜也戴过首字母项链，不过她选择了字母吊坠比较大的款式，和她一贯的街头嘻哈风穿着相得益彰，着装风格不是此路数的姑娘们，还请选择比较小巧精致的款式。
英文名吊坠的项链也有不少选择，很多品牌都有一些常用英文名的吊坠，如果你的名字不太常见，那可能需要去首饰店定制，制作一条名字、字体都更加个性化的项链。
常见的字母首饰还有一种，就是这种名牌类型的吊坠首饰，街拍当中经常看见潮人们用它来和其他首饰叠戴，像这样叠戴几条项链来搭配毛衣，给人感觉非常亲切、温暖，特别适合还在严冬中挣扎的小伙伴们。
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③ 千万别忽略的精致发饰
很多长发的姑娘到了冬天，都有一个共同的烦恼，那就是头发在寒风中“张牙舞爪”，优雅淑女形象瞬间就崩塌了。要想约会时不被长发糊一脸，最好还是用一些发饰将它们固定起来，你看这种“电话线”发圈都因为简单实用在潮人中火起来了，你还怎么能放任自己的乱发耀武扬威呢？
发圈当然是最基本、最实用的发饰了，除了带有装饰物的弹力绳发圈，这两年流行的金属发环也为普通的马尾辫带来更多变化。
还有一些圆形、正方形等等几何图形的发夹，既可以用来固定碎发，也可以像这样代替发圈使用，而且方法简单易学，操作熟练之后还可以自己DIY更多的发型，手残党也能拥有别致发型。
说到发箍，除了最普通的佩戴方法，也可以学学这位姑娘的戴法，将发箍开口朝前、绕过后脑，好像希腊神话中的女神一样，尤其适合那些侧面带有装饰物的发箍。
一条发带或者头巾不但可以帮你约束乱发，还能营造一种随意的时髦感，特别适合情人节和春节假期要和男票一起度假的姑娘。
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