导语：即使你再怎么吐槽春晚、diss回家的火车，但是也无法否认春节在咱们中国人心目中的位置。衣锦还乡，没几件像样的珠宝傍身可还行？收到大红包呢！（转载自YOKA时尚网）

比如说本命年都会戴的红绳手链，吉祥图案的吊坠，或者一对帮你提升气色的金色耳环，新年帮你讨个好彩头不说，就算是长辈见了也不会抱怨你的时尚让人“看不懂”了，没准就能

开运辟邪旺桃花，春节戴这几种首饰最讨喜啦（图片来自Lot 65。）

① 红绳手链

咱们有本命年穿戴红色，以求辟邪、保平安的传统，那我们就先给本命年的小伙伴们送去一波福利，说说很多人都会戴的红绳手链，究竟怎么戴才好看。在国外的街拍中，也偶尔会出现红绳手链，纤细的红绳和手工感的打结方式，都让它充满街头的随意感，即使搭配潮装也不会画风不符。

红绳手链，图片来自Look Vip Moda。

红绳手链的材料也有多种选择，棉质线绳、丝质线绳或者皮质绳都比较常见，上面的装饰物可以是固定的，也可以是自己任意组合的charm坠饰，还能享受一把DIY的乐趣。

红绳手链，图片来自Pinterest。

街头常见的线绳类手链英文名叫Friendship手链，最初是大家自己编织、在好朋友之间互送，来纪念友谊的。当然由于国情不同，这种手链不只有红色，编织的花样也各不相同，有的还会加入彩色珠子来丰富手链的质感，佩戴时当然也是颜色越丰富大胆越有趣，小伙伴们佩戴红绳时，也可以给它们搭配几条其他颜色的手链。

编织手链混搭，图片来自Moi Contre La Vie。

编织手链混搭，图片来自Stylescoop。

如果你实在不喜欢红绳，又不想错过这个好彩头，那就选择一条金色手链吧，带有趣味图案或者字母的更显活泼，也比较容易和其它手链叠戴。

金色手链，图片来自BE News。

单品推荐：

周生生 點睛品18K玫瑰金黄金钻石红绳手链，￥ 3114-3222，图片来自點睛品官方网店。

Redline Shiny String白金钻石螺纹手链，€270，图片来自Redline官方网店。

Fred 8°0系列中号款玫瑰金钻石红宝石手链及10系列中号款镀玫瑰金套箍红色缆绳，￥ 27，000，图片来自Fred官网。

② 金色耳环

想要在春节期间成为人见人爱的“小天使”，尤其是讨得亲友的欢心，在首饰的选择上最好还是走朴实大方的路线，比如这种造型超夸张的款式，同龄人会夸你潮，可在很多长辈眼里，都属于“看不懂”的时尚，咱们还是暂时把它们收起来吧。

夸张的造型耳环，图片来自Wheretoget。

夸张的造型耳环，图片来自The Stripe。

那什么样的耳环比较讨人欢心呢？首先就是基础款，比如hoop耳环，选择大小适中、金属环比较粗的款式，比细金属丝的款式更加大方稳重，提升好感度。

优雅的hoop耳环，图片来自Wheretoget。

今年流行的单品，比如亮面、丝绒或金属光泽的面包服外套，本身就比较有膨胀感，一对朴素的hoop耳环也正好能够中和这种浮夸感，是百搭好用的制胜基本款哦！

hoop耳环搭配亮面羽绒服，图片来自Wheretoget。

而小巧的耳钉、耳环就更是提升好感度的法宝了，尤其是金色的耳环，暖色调的颜色特别适合寒冷的冬季佩戴，而且金色对于肤色也有一定的提亮作用，戴上一副金色耳环能让脸色显得更有精神，尤其适合容易面色苍白的小伙伴。

金色精致耳环，图片来自Anne Sisteron。

单品推荐：

周大福 17916系列圆形22K金耳线（单只），￥ 580，图片来自周大福官方网店。

APM Monaco 金黄色纯银镶晶钻珍珠耳环，￥ 1，730，图片来自APM Monaco。

Tiffany Paloma Picasso Loving Heart耳环，￥ 26，700，图片来自蒂芙尼官网。

③ 小巧吊坠项链

春季期间，你的那些花里胡哨的时装款项链请都先收一收，戴一条金项链才是正经。尤其是带有小巧吊坠的项链，有型又不夸张，对大多数人来说都是相当讨喜的吧！

金色项链，图片来自Pinterest。

吊坠项链最出彩的地方，当然是有趣的吊坠了，可以选择寓意吉祥的符号、幸运数字、名字的首字母、星座符号或其他对你来说有意义的图案。我知道很多人都喜欢叠戴项链，但是考虑到要维护乖乖女的形象，还是不要一次戴太多条，1、2条就差不多了。

金色项链，图片来自Song of Style。

春节时佩戴的项链，首推金色款，金色本来就有开运、招财之意，特别适合年初佩戴，为你的新的一年开个好头，而且冬季的服装很多都是深色，金色项链能成为造型中的亮色，十分吸引眼球。

金色项链，图片来自Faiiint。

单品推荐：

Amazon Collection 钻石镀金心形吊坠项链，￥ 504.06，图片来自亚马逊海外购官网。

PANDORA 玫瑰系列闪亮的雪花吊坠，￥ 898，图片来自潘多拉官网。