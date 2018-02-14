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BIGBANG太阳闵孝琳大婚 宠妻如周董连珠宝都撞车

BIGBANG太阳闵孝琳大婚 宠妻如周董连珠宝都撞车
2018年02月14日 12:28 新浪时尚
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　　导语：韩国天团BIGBANG出现第一位人夫，2月3日太阳闵孝琳夫妇举办婚礼，BIGBANG 4位成员全到。然而这对韩国艺人夫妇与中国的周董夫妇有着惊人的相似。（编辑@YumengChueng）

太阳闵孝琳夫妇太阳闵孝琳夫妇

　　据韩国媒体报道，太阳闵孝琳夫妇在举办婚礼时未收宾客们的礼金。据悉是出于对宾客们的感恩的心，做了此决定。

太阳闵孝琳夫妇太阳闵孝琳夫妇

　　太阳是BIG BANG中第一位结婚的成员，婚礼聚集演艺圈亲朋好友，YG家族艺人更几乎是全员到齐，并由胜利、CL担任婚礼歌手。

太阳闵孝琳夫妇太阳闵孝琳夫妇

　　婚礼上闵孝琳身着Oscar de la Renta 2018秋冬系列婚纱，佩戴CHAUMET Joséphine加冕-爱系列冠冕。

闵孝琳身着Oscar de la Renta 2018秋冬系列婚纱佩戴CHAUMET Joséphine加冕-爱系列冠冕闵孝琳身着Oscar de la Renta 2018秋冬系列婚纱佩戴CHAUMET Joséphine加冕-爱系列冠冕
闵孝琳身着Oscar de la Renta 2018秋冬系列婚纱闵孝琳身着Oscar de la Renta 2018秋冬系列婚纱
Oscar de la Renta 2018秋冬系列婚纱Oscar de la Renta 2018秋冬系列婚纱

　　CHAUMET Joséphine加冕-爱系列冠冕是CHAUMET今年全新推出的Joséphine加冕-爱系列高级珠宝珍品，传承CHAUMET冠冕大师的代表之作，也映照了西方传统婚礼中佩戴冠冕的习俗。

CHAUMET Joséphine加冕-爱系列 冠冕CHAUMET Joséphine加冕-爱系列 冠冕

　　二人的结婚对戒来自Chanel品牌的Coco Crush系列。

《DAZED》杂志邀约二人拍摄的婚纱大片《DAZED》杂志邀约二人拍摄的婚纱大片
结婚对戒来自Chanel Coco Crush系列结婚对戒来自Chanel Coco Crush系列

　　新娘佩戴尚美冠冕、新人选了Chanel Coco Crush对接，这个搭配有点熟悉。让我们把目光回望到2015年1月17日，周杰伦和昆凌在英国上演了一场盛大的古堡婚礼。昆凌同样戴着来自CHAUMET的钻石皇冠和CHAUMET“水之光”系列铂金镶钻项链。

周杰伦和昆凌在英国上演了一场盛大的古堡婚礼周杰伦和昆凌在英国上演了一场盛大的古堡婚礼

　　这个镶有4颗3.13克拉主石，总共镶有1296颗钻石，总计48.91克拉的冠冕， 价值人民币833万。

CHAUMET的钻石冠冕CHAUMET的钻石冠冕

　　CHAUMET“水之光”系列铂金镶钻项链镶有一颗3.16克拉梨形主石， 项链总共镶有170颗钻石，总计33.96克拉 ，价值人民币6，738，000。

CHAUMET“水之光”系列铂金镶钻项链CHAUMET“水之光”系列铂金镶钻项链

　　其实周杰伦与昆凌的对戒一直没有曝光过，当初有网友目击杰伦在求婚前逗留于英国的Tiffany专卖店，而婚礼的珠宝又是出自CHAUMET之手，最后又曝出那一枚钻戒原来是卡地亚的Solitaire，据小道消息称，杰伦为自己都购买了一款Solitaire钻戒，公举心真是没药救了……不过关于两人的对戒，一直没有曝光过，不过眼见的我们还是从二人日常中见到了对戒的端倪。二人的对戒也和太阳闵孝琳一样选择了Coco Crush系列。

周杰伦佩戴Coco Crush系列戒指周杰伦佩戴Coco Crush系列戒指
周杰伦佩戴Coco Crush系列戒指周杰伦佩戴Coco Crush系列戒指
Chanel Coco Crush系列Chanel Coco Crush系列

　　作为拿破仑的御用珠宝匠--CHAUMET创始人尼铎在1802年其加冕礼上为约瑟芬皇后定制的钻冕复兴钻冕风潮以来，历经十二代传承的CHAUMET持续创作与创新，已经制作出了3000多款钻冕，被业界誉为“钻冕大师”。不光太阳、周杰伦选择为新娘佩戴CHAUMET钻石冠冕，娱乐圈还有好多女星大婚时佩戴了CHAUMET的钻石冠冕，例如Angelababy和徐若瑄等。

　　黄晓明和Angelababy大婚前夕，二人特别从CHAUMET法国总部借了几顶古董冠冕，拍了几张婚纱大片。

黄晓明和Angelababy婚纱大片黄晓明和Angelababy婚纱大片
黄晓明和Angelababy婚纱大片黄晓明和Angelababy婚纱大片
黄晓明和Angelababy婚纱大片黄晓明和Angelababy婚纱大片

　　2014年2月，徐若瑄与新加坡富商李云峰完婚，二人的婚纱照中，徐若瑄同样佩戴着CHAUMET钻石冠冕。

徐若瑄与新加坡富商李云峰完婚徐若瑄与新加坡富商李云峰完婚
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