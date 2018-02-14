BIGBANG太阳闵孝琳大婚 宠妻如周董连珠宝都撞车

导语：韩国天团BIGBANG出现第一位人夫，2月3日太阳闵孝琳夫妇举办婚礼，BIGBANG 4位成员全到。然而这对韩国艺人夫妇与中国的周董夫妇有着惊人的相似。（编辑@YumengChueng）

太阳闵孝琳夫妇

据韩国媒体报道，太阳闵孝琳夫妇在举办婚礼时未收宾客们的礼金。据悉是出于对宾客们的感恩的心，做了此决定。

太阳闵孝琳夫妇

太阳是BIG BANG中第一位结婚的成员，婚礼聚集演艺圈亲朋好友，YG家族艺人更几乎是全员到齐，并由胜利、CL担任婚礼歌手。

太阳闵孝琳夫妇

婚礼上闵孝琳身着Oscar de la Renta 2018秋冬系列婚纱，佩戴CHAUMET Joséphine加冕-爱系列冠冕。

闵孝琳身着Oscar de la Renta 2018秋冬系列婚纱佩戴CHAUMET Joséphine加冕-爱系列冠冕

闵孝琳身着Oscar de la Renta 2018秋冬系列婚纱

Oscar de la Renta 2018秋冬系列婚纱

CHAUMET Joséphine加冕-爱系列冠冕是CHAUMET今年全新推出的Joséphine加冕-爱系列高级珠宝珍品，传承CHAUMET冠冕大师的代表之作，也映照了西方传统婚礼中佩戴冠冕的习俗。

CHAUMET Joséphine加冕-爱系列 冠冕

二人的结婚对戒来自Chanel品牌的Coco Crush系列。

《DAZED》杂志邀约二人拍摄的婚纱大片

结婚对戒来自Chanel Coco Crush系列



新娘佩戴尚美冠冕、新人选了Chanel Coco Crush对接，这个搭配有点熟悉。让我们把目光回望到2015年1月17日，周杰伦和昆凌在英国上演了一场盛大的古堡婚礼。昆凌同样戴着来自CHAUMET的钻石皇冠和CHAUMET“水之光”系列铂金镶钻项链。

周杰伦和昆凌在英国上演了一场盛大的古堡婚礼

这个镶有4颗3.13克拉主石，总共镶有1296颗钻石，总计48.91克拉的冠冕， 价值人民币833万。

CHAUMET的钻石冠冕

CHAUMET“水之光”系列铂金镶钻项链镶有一颗3.16克拉梨形主石， 项链总共镶有170颗钻石，总计33.96克拉 ，价值人民币6，738，000。

CHAUMET“水之光”系列铂金镶钻项链

其实周杰伦与昆凌的对戒一直没有曝光过，当初有网友目击杰伦在求婚前逗留于英国的Tiffany专卖店，而婚礼的珠宝又是出自CHAUMET之手，最后又曝出那一枚钻戒原来是卡地亚的Solitaire，据小道消息称，杰伦为自己都购买了一款Solitaire钻戒，公举心真是没药救了……不过关于两人的对戒，一直没有曝光过，不过眼见的我们还是从二人日常中见到了对戒的端倪。二人的对戒也和太阳闵孝琳一样选择了Coco Crush系列。

周杰伦佩戴Coco Crush系列戒指

周杰伦佩戴Coco Crush系列戒指

Chanel Coco Crush系列

作为拿破仑的御用珠宝匠--CHAUMET创始人尼铎在1802年其加冕礼上为约瑟芬皇后定制的钻冕复兴钻冕风潮以来，历经十二代传承的CHAUMET持续创作与创新，已经制作出了3000多款钻冕，被业界誉为“钻冕大师”。不光太阳、周杰伦选择为新娘佩戴CHAUMET钻石冠冕，娱乐圈还有好多女星大婚时佩戴了CHAUMET的钻石冠冕，例如Angelababy和徐若瑄等。

黄晓明和Angelababy大婚前夕，二人特别从CHAUMET法国总部借了几顶古董冠冕，拍了几张婚纱大片。

黄晓明和Angelababy婚纱大片

黄晓明和Angelababy婚纱大片

黄晓明和Angelababy婚纱大片

2014年2月，徐若瑄与新加坡富商李云峰完婚，二人的婚纱照中，徐若瑄同样佩戴着CHAUMET钻石冠冕。