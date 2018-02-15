摆脱"钢铁直男"气质 这些珠宝让你分分钟拥有女生缘

导语：很多“钢铁直男”心目中最霸气有男人味的珠宝，无外乎是纯金或翡翠大扳指、Hip-Hop风的长裤链、老干部即视感的勋章等等吧，然而时髦洋气的蓝孩子们是不会触碰的。像华晨宇、盛一伦、陈伟霆、翟天临、吴奇隆搭配的珠宝，就要多精致有多精致，要多迷人有多迷人，而且对迷妹们也有致命吸引力哦。（转载自YOKA时尚网）

华晨宇（艺人图片来源于尤目YVMIN微博）

华晨宇一身白衣，指尖佩戴YVMIN Winding缠绕系列流线环绕戒指参与录制《我是歌手》第五期节目，干净又帅气。

华晨宇（艺人图片来源于华晨宇全球歌迷会官博微博）

华晨宇身着浅棕色风衣，搭配Lost General和HEFANG珠宝亮相湖南卫视春晚，高音亮而不尖，尽显大男孩活力气质。

盛一伦（艺人图片来源于盛一伦工作室微博）

盛一伦身穿深蓝色西装，搭配Qeelin Wulu系列耳钉和白金镶钻Roobot胸针现身粉丝节活动现场，气质内敛沉稳，优雅帅气。

陈伟霆（艺人图片来源于William威廉陈伟霆微博）

1月27日晚，陈伟霆在微博晒图，只见他一头蓝发，身穿牛仔夹克佩戴香奈儿耳环，时髦有型，雅痞气质超撩人有木有。

陈伟霆（艺人图片来源于OOAK设计师品牌集合店微博）

前段时间，参与录制《热血街舞团》节目的陈伟霆，佩戴了OOAK by Joomi Lim-City Glam戒指和Alexander Wang打火机造型项链，时髦有态度，用细节展示了超强时尚驾驭力。

陈伟霆（艺人图片来源于William威廉陈伟霆微博）

在微博曝光的照片中，还有一张是陈伟霆叠加佩戴了香奈儿长项链和Coco Crush系列耳环和Cough in vain行星吊环耳环，潮范儿十足。

陈伟霆（艺人图片来源于OOAK设计师品牌集合店微博）

戴上Cough in vain陨星不对称镶钻耳环的霸霸，更是帅到让我失去语言能力，是时尚潮流本尊了。

翟天临（艺人图片来源于翟天临微博）

翟天临一身素雅西服，搭配limil十字架胸针作为点缀，为造型增添几分奢华感觉，贵气却不浮夸。

吴奇隆（艺人图片来源于Jimmy-Choo微博）

吴奇隆一身得体摩登的深蓝色西装，胸前用Ciga Long维多利亚宫廷系列复古宝剑胸针做点缀，尽显绅士时髦型格。