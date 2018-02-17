从名媛到外交官夫人 她凭好品味成最佳华裔时尚icon

导语：提到历史上有名的时尚Icon，你可能会马上想到奥黛丽·赫本、杰奎琳·肯尼迪、碧姬·芭铎等歪果仁，但脑海中应该不会出现中国名字。（转载自YOKA时尚网）

其实早在民国时期，就有一位华裔名媛，她是超级“富二代”，嫁给了著名外交官顾维钧，还用从小培养的时尚品味和交际能力助丈夫一臂之力，成为“中国的橱窗”，她就是被誉为“远东珍珠”的华裔时尚Icon黄蕙兰。

华裔时尚Icon黄蕙兰，图片来自Pinterest。

还记得2015年以“中国：镜花水月”为主题的纽约大都会艺术博物馆慈善舞会上，蕾哈娜那件被嘲为“煎饼装”的中式礼服吧？歪果仁对“中国风”的误解我们都要习以为常了。但是，就在当年的展览活动中，有一件旗袍却展现了中国风的“正确打开方式”，而旗袍最初的主人，也就是今天故事的主人公——黄蕙兰。

黄蕙兰赠送给给大都会博物馆的旗袍，图片来自Pinterest。

这件旗袍出品于1932年，湖蓝色的面料上刺绣有中国龙、中式的亭台楼阁以及众多人物，中式的图案借鉴了一些西方艺术的表现形式，是中西方审美完美结合的典型代表。黄蕙兰女士曾身穿这件旗袍拍照留念，照片中她搭配精美头饰、耳环，双层的翡翠项链和两对翡翠玉镯更是体现了中国女性的古典美，而拍下这张照片的摄影师也不得不提，他就是著名的时尚和人物摄影师Horst P。 Horst。1976年，黄蕙兰将这件旗袍赠送给纽约大都会艺术博物馆，才使得我们如今有机会一睹它的风采。

黄蕙兰身着旗袍留影，图片来自Pinterest。

1893年黄蕙兰出生于印度尼西亚（当时称爪哇），是南洋巨富黄仲涵的爱女。黄氏是印尼当地名门，黄蕙兰的祖父黄志信祖籍福建，当年是逃往印尼的难民，经过苦心经营成为富豪，并将家业传给黄仲涵。黄仲涵凭借超强的商业头脑，投资糖业，不仅得到了“糖王”称号，还成为当时印尼首富，更娶了当地华人圈“第一美人”魏明娘，共同养育了两个女儿黄琮兰和黄蕙兰。据说，含着金汤匙出生的黄蕙兰3岁的生日礼物，是一枚80克拉的钻石吊坠，戴在胸前时因为划伤了肌肤，于是钻石被收了起来，等她长大再拿出来，不过她长大后，又有更多更精致的珠宝首饰了。

Hotel Tugu Malang酒店



在印尼以古董收藏闻名的酒店Hotel Tugu Malang中，收藏了一幅黄蕙兰的照片，图片来自Booking.com。

后来因为魏明娘无法容忍丈夫不断纳妾的行为，带着女儿远走伦敦生活。虽然背井离乡，但黄蕙兰依旧过着锦衣玉食的生活：她是父亲42名子女中最为疼爱的女儿，据说当时付给她们母女的生活费就有700万美元；母亲为了让她见世面，经常带她到欧洲各国游历，虽然不曾接受学校教育，但是黄母聘请家庭教师教授她外语、音乐、舞蹈、美术等课程。黄蕙兰天生聪慧，不但掌握了英、法、荷、马来四国外语以及中文的普通话、粤语和闽南语，更被培养成一位懂艺术、有情趣、擅长应酬的交际小能手。

黄蕙兰，图片来自Pinterest。

看到这你可能想问了，这样一位大小姐，对另一半的要求不会低吧？缘分这件事很是奇妙，1919年，她和中国著名外交官顾维钧相识了。当时顾维钧跟随北洋政府的外交使团前往巴黎，参加著名的巴黎和会（对这段历史感兴趣的小伙伴可以去看看电影《我的1919》哦），并从此在外交界展露头角。黄琮兰邀请使团到巴黎的家中做客，顾维钧在她家的钢琴上第一次看到了黄蕙兰的照片。

著名外交家顾维钧，图片来自Merdeka Malang。

可能是想促成这段姻缘，黄琮兰马上写信给母亲，邀请妹妹前来，引荐他们认识。虽然在黄蕙兰的第一印象中，顾维钧是一位刚刚丧偶、穿着土气、还比她大好几岁的中年“大叔”，但是顾维钧的才情、谈吐和作为外交使节的特权很快就让她心动了。据说在初见后，顾维钧听说黄蕙兰要去枫丹白露郊游，就用法语对她说：“明天我来接你，坐我的车过去。”第二天来接黄蕙兰的车，是法国政府专门提供给外交使节使用的特派车辆，这种特权是再多金钱都无法买来的，让从小见多识广的黄蕙兰也倍感满足。

顾维钧、黄蕙兰夫妇，图片来自Pinterest。

一个是需要找一位太太照顾两名幼子、并能在事业上助他一臂之力的外交官，一位是因为家庭关系缺少亲情、有钱但渴望社会地位的富家小姐，他们的婚姻中有多少爱情成分外人无从得知，但是1920年，俩人在比利时布鲁塞尔的中国公使馆举行隆重的婚礼，女方家庭给出的嫁妆也令人咋舌，比如枕套的每颗扣子上都镶有一枚钻石，这种奢华程度你们随意感受一下。

顾维钧、黄蕙兰夫妇和外交家王宠惠（左）合影，图片来自Pinterest。

俩人婚后育有一子一女，“外交官夫人”这个身份也给了黄蕙兰施展才华的舞台。除了本身的人格魅力和交际手腕之外，她可以依赖的首先是丰厚的家底，她认为外交是一个国家的脸面，而外交人员就是这个国家的“橱窗”，所以在看到咱们的外交使馆破烂寒酸、而内忧外患的北洋政府无暇也没钱顾及时，就自掏腰包修缮一新，用这种大手笔的方式维持大国的体面。

黄蕙兰和幼子，图片来自Wikimedia Commons。

而让她真正成为社交圈宠儿的，还是她绝佳的时尚品味。比如1921年她作为公使夫人参加英国白金汉宫举行的宫廷舞会，她别出心裁地用一条红色纱巾和一条水晶腰带，搭配奶油色绸缎长裙，配饰则选择了卡地亚钻石王冠和一串双层珍珠项链，手持羽毛折扇，这一身结合东西方文化特点的造型一下子就成为了人们议论的焦点。

黄蕙兰参加白金汉宫舞会造型，图片来自Lafayette。

因为从小接受西方教育，黄蕙兰对西方的历史文化有着深刻的了解，也接受了一些西方的审美。比如说她经常佩戴珍珠首饰，尤其是双层或多层的珍珠项链，正在当时是王室和贵族小姐的“标配”。

黄蕙兰中西结合的造型特色鲜明，图片来自Lafayette。

凭借着特色鲜明的穿着和优雅的举止，黄蕙兰在高层社交场合颇受欢迎，试想一位黄皮肤的亚洲女性，却有着东西兼并的审美，是多么令人着迷，她也因此被誉为“远东最美丽的珍珠”。即使在英国的玛丽王后和伊丽莎白王太后这样的王室贵族面前，她精致又不失新意的造型也能轻松吸引视线。

黄蕙兰和玛丽王后（中），图片来自LIFE。

黄蕙兰和伊丽莎白王太后（中），图片来自Twitter Gawain Towler。

虽然接受了很多西方思想，不过黄蕙兰对中国和中国文化还是有着矢志不渝的热爱。上世纪20年代，她随顾维钧旅居上海，发现当时上海滩最有钱、最时髦的女士们都钟爱素雅的法国面料，而她却被传统的中式面料迷住了，认为放弃这些华丽的刺绣和绸缎是暴殄天物。她购置了一些传统的马面裙当作礼服，还爱上了旗袍，也是从那时起旗袍成了她的个人标志。

黄蕙兰身着旗袍亮相外交场合，图片来自Pinterest。

作为一位高雅、有品位的名媛，黄蕙兰很快成为了上海滩的“街拍女神”，引得众多女性竞相模仿。这种“黄蕙兰热”到达什么程度呢？她当时因为皮肤病不能穿袜子，就光腿穿旗袍，但是别人并不知道原因，后来越来越多的女性就学她在大冷天光腿穿旗袍，直到她病好之后又重新穿上袜子，不知她的追随者会不会觉得纳闷。

黄蕙兰身着旗袍，图片来自Pinterest。

黄蕙兰选择红、绿、蓝等明艳的面料制作旗袍，将中式龙凤、鸟兽、建筑、人物绣在旗袍上，并将旗袍的开衩提高，这些新式也引来上流社会女性的效仿。比如说宋庆龄就是受到她的启发开始穿旗袍，成就了我们熟悉的大气婉约形象。

黄蕙兰痴迷旗袍，图片来自Pinterest。

与穿欧式服装时佩戴珍珠不同，穿起旗袍的黄蕙兰佩戴都珠宝也发生了变化，她收集了大量的翡翠首饰，经常佩戴的是一条双层的翡翠项链和两对翡翠玉镯，就连画家Federico Beltran为她绘制的画像中，她也是以翡翠项链搭配旗袍的形象出现的。

黄蕙兰佩戴翡翠首饰，图片来自Pinterest。

1934年Federico Beltran为黄蕙兰绘制的画像，图片来自MassesChristopher Niquet。

在外交场合出席活动时，黄蕙兰也会佩戴富有中国特色的翡翠饰品，体现女方女性的内秀之美。

黄蕙兰佩戴翡翠首饰出席外交场合，图片来自Pinterest。

黄蕙兰佩戴翡翠首饰出席外交场合，图片来自HuaTongOversea。

在共同生活36年后黄蕙兰和顾维钧离婚，晚年隐居纽约，靠父亲留给她的50万美金的利息过着平静的生活，并于百岁寿辰当日去世。虽然这样的晚年和她浮华的前半生对比略显凄凉，但是毫无疑问，这位百年前就用自己的时尚品味征服欧美的华裔名媛，对时尚圈的影响至今犹在。美国《Vogue》杂志曾将她评选为20世纪20-40年代中国“最佳着装女性”，她的名字还时不时被人们提到。

时尚Icon黄蕙兰，图片来自National Portrait Gallery。

经常听人说好品味是用钱“堆”出来的，但其实没有自己的主张而只会一味模仿，即使一掷千金也难免落俗套。而像黄蕙兰这样真正的时尚Icon们，都懂得发挥所长、坚持主见，才成就了一段段佳话，这也是时尚最吸引人的魅力所在。面对现在那些流水线上打造的“时尚偶像”，真正的时尚去哪了呢？