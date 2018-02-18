导语：是不是很多小伙伴都为了年会上如何穿衣打扮烦恼呢？如何耍个“小心机”比平时时装精的同事更出众，确实值得好好思考一番。我们从秀场和女星们的红毯争锋中找到了灵感，发现一只拉风的耳骨夹就能成为一击制胜的神器。（转载自YOKA时尚网）

年会如何脱颖而出？拉风耳骨夹一击制胜。

其实早在2018春夏时装周时，耳骨夹就成功地吸引了我的注意，因为很多秀场上都出现了它的身影，它们大多是单只出现，或者搭配一只和它并不对称的较小耳环，让人把注意力都集中到这件最显眼的首饰上。这些耳骨夹还出现了不同风格，比如大热潮牌Acne Studios出品的就是这种带有长链的炫酷街头范儿耳骨夹。

2018春夏Acne Studios秀场，图片来自东方IC。

Ralph & Russo用来搭配礼服的耳骨夹则充满仙气，用水钻拼贴出的圆球渐变排列，有的和搭配上羽毛，和礼服的设计元素相互呼应。

2018春夏秀场Ralph & Russo，图片来自东方IC。

2018春夏秀场Ralph & Russo，图片来自东方IC。

Naeem Khan和Alexander McQueen走得是典型的哥特风格路线，Naeem Khan的耳骨夹搭配鼻环，带有明显的印度首饰风格，搭配红唇打造出异域美人；Alexander McQueen则用珍珠增加华丽感，用黑色的电镀设计和粗链条突出狂野不羁的感觉。

2018春夏秀场Naeem Khan，图片来自东方IC。

2018春夏秀场Alexander McQueen，图片来自东方IC。

走法式优雅路线的Saint Laurent一向低调，但是秀场上的耳骨夹却用blingbling的耳骨夹&耳环搭配抓人眼球，虽说明知是人造珠宝，但还是体会出一种精致和高级感是怎么回事？

2018春夏秀场Saint Laurent，图片来自东方IC。

不光是秀场，女明星们在红毯或者活动上“争风吃醋”时，可都是使出了看家本领，其中有不少人都尝试过耳骨夹呢！比如两位年轻的奥斯卡影后——艾玛·斯通和詹妮弗·劳伦斯，都不约而同地选择了blingbling款。

艾玛·斯通，图片来自The Zoe Report。

詹妮弗·劳伦斯，图片来自Pinterest。

这两年在潮人之路上越走越远的蕾哈娜，用几只环形耳骨夹搭配奢华珠宝和礼服，高级珠宝和街头风格混搭，没点儿气场很难驾驭，多亏了日日超强的自信让它们显得如此和谐。

蕾哈娜，图片来自viapoetica。

超模小姐姐卡拉·迪瓦伊是名资深耳骨夹玩家，既可以搭配铆钉礼服酷到没朋友，又可以搭配高雅盘发变身小仙女。

卡拉·迪瓦伊，图片来自Metro。

卡拉·迪瓦伊，图片来自Pinterest。

在今年大热的真人版电影《美女与野兽》中，艾玛·沃特森饰演的贝拉也佩戴了一只藤蔓造型的耳骨夹，和女主角温柔、坚韧的性格形成呼应。私下里艾玛·沃特森也是个耳骨夹爱好者，尤其偏爱简洁知性款，符合她“别人家孩子”的学霸人设。

艾玛·沃特森，图片来自Cosmo。

艾玛·沃特森，图片来自The Folly Boutique。

一直以“乖乖女”形象示人的莉莉·柯林斯用耳骨夹玩起了叛逆，她选择了带有链条的款式，搭配梅子色唇膏和铆钉肩带的服装，甜美之中带着些硬朗气质。

莉莉·柯林斯，图片来自Womenitems。

想要在年会上出彩，可以向潮人们取取经，比如说佩戴一些平时没机会尝试的夸张款耳骨夹，即使是人造珠宝也没关系，能够一秒抓住眼球的视觉效果才是最重要的。

华丽风格耳骨夹，图片来自Nolita Hearts NYC。

或者选择一枚彩色的耳骨夹，比如大红色的，特别适合搭配小黑裙，经典的“黑+红”配色怎么看都不会腻。

红色耳骨夹，图片来自Online Street Style。

还有一个秘诀就是选择一枚造型张扬的耳骨夹，比如说这种翅膀造型的，贴合耳廓的弧度让人从视觉上就感觉十分舒适。

翅膀耳骨夹，图片来自Get The Look。

耳骨夹很大的一个优势就很多款式都不需要打耳洞，比如这种直接挂在耳廓上的，对于很多怕疼不敢打耳洞的小伙伴来说，真是件喜大普奔的事。佩戴的时候可以像这位姑娘一样，将头发编成麻花辫或束起，将耳朵露出来。

水钻耳骨夹，图片来自The Red Fairy Project。

想要比较温柔的造型，可以像这位姑娘一样选择带有珍珠装饰的款式，还正好踩中这两年的流行点。

珍珠耳骨夹，图片来自Pinterest。

如果想在年会上用耳骨夹大放异彩的话，现在就要赶快准备起来了，我已经为大家挑选了一些还不错的款式，快来看看吧！

Bling Jewelry 流苏左耳耳夹，￥ 180.05，图片来自亚马逊海外购官网。

OOAK byJoomi Lim 珍珠耳挂，￥ 420，图片来自OOAK官方网店。

APM Monaco 单只金黄色纯银镶晶钻蛇形耳骨夹，￥ 750，图片来自APM Monaco官网。

YVMIN 电子女孩系列反光滤色镜线圈耳挂，￥ 1080，图片来自YVMIN官方网店。