相貌平凡却成最牛时尚编辑 她的珠宝品味领先半个世纪

导语：她是比安娜-温图尔还牛的时尚“女魔头”，她周围聚拢的是那时世界上最时髦的一群人，她虽然相貌平平，但是独特的个人风格却让人过目不忘，她的珠宝品味更是领先了半个世纪。她就所有时尚编辑的偶像——戴安娜-弗里兰！（转载自YOKA时尚网）

戴安娜-弗里兰，图片来自Pinterest。

1903年9月29日戴安娜-弗里兰出生在法国巴黎，母亲是社交名媛，父亲是股票经纪人，家境富足。看似完美的生活只有一个小小的问题，那就是她从小长相平平，甚至连她的母亲也觉得她丑，而且母亲和妹妹都是美人，对比之下她显得更是不起眼。

戴安娜-弗里兰（右）和父亲、妹妹，图片来自Pinterest。

第一次世界大战期间，戴安娜-弗里兰随家人移民美国，并在那里认识了银行家托马斯-里德-弗里兰，两人一见钟情，并于1924年结婚，婚后还有了两个儿子。直到1929年，他们一家人搬到了伦敦，从那时开始，戴安娜-弗里兰“开挂”一般的人生开始了。

戴安娜-弗里兰和丈夫，图片来自Diana Vreeland Legacy。

戴安娜-弗里兰和儿子、丈夫，图片来自Pinterest。

她在伦敦经营了一家内衣店，其中最出名的顾客就是那位爱珠宝成痴的温莎公爵夫人。在公爵夫人第一次和爱德华八世共度周末之前，从弗里兰的店里订购了3件睡衣，后来的故事我们都知道了，爱德华八世为了和温莎公爵夫人在一起，甘愿放弃了王位。戴安娜-弗里的儿子弗雷德里克曾经开玩笑说：“妈妈的店铺迷倒了大英帝国。”从那时起，她独特的时尚品味就已经初露端倪了。

1967年爱德华八世和温莎公爵夫人为《Vogue》杂志拍摄照片，图片来自Diana Vreeland Legacy。

戴安娜-弗里兰经常会去巴黎“买买买”，在那里她认识了可可-香奈儿，两位同样性格清高的女士却十分投机，戴安娜会去香奈儿的工作室找她聊天，而且两人还有一个共同点，她们都喜欢珍珠。佩戴着多层珍珠长项链的自信气质简直如出一辙。

戴安娜-弗里兰佩戴珍珠项链，图片来自Pinterest。

Coco Chanel佩戴珍珠项链，图片来自Pinterest。

后来因为丈夫工作的关系，戴安娜-弗里兰一家又搬回纽约定居。1936年，她被《时尚芭莎》美国版的主编Carmel Snow发掘，当时她身穿全套的香奈儿，让Carmel Snow觉得她有品位又特别，于是邀请她为《时尚芭莎》工作，从此戴安娜-弗里兰正式踏入了时尚圈，并凭借她超前的眼光和思想，影响了女性刊物的发展——从教人相夫教子，到教大家如何穿衣打扮、活出真我。

戴安娜-弗里兰品味独到，图片来自Diana Vreeland Legacy。

在担任时尚编辑期间，她的专栏“你为什么不。。。（Why don‘t you。。。）”看似脑洞大开，却因为轻松活泼广受欢迎。她还让身穿比基尼的模特登上杂志封面，在50年代社会风气保守的美国引起轩然大波，她自己也曾评论说：“比基尼是自原子弹爆炸以来最重要的事情。”

《时尚芭莎》的比基尼封面，图片来自Pinterest。

不过要说她拍摄过的最有名的人，那非美国总统肯尼迪夫妇莫属了。她好像天生就会找热点，在肯尼迪当选总统之前，戴安娜-弗里兰就邀请他们为《时尚芭莎》拍摄了一组大片，不同于人们印象中古板的政客形象，照片中年轻的总统候选人夫妇打扮得体又充满朝气，十分拉好感，受到广泛好评。杰奎琳-肯尼迪曾在给弗里兰的信中写到：“亲爱的戴安娜，每个人都想知道我们为什么选择《时尚芭莎》，他们想出了一百万个理由，但没有一个人说出真正的原因，那就是你。”

肯尼迪夫妇为《时尚芭莎》拍摄大片，图片来自Diana Vreeland Legacy。

弗里兰因此得到了杰奎琳-肯尼迪的信任，在陪丈夫选举和做“第一夫人”期间，弗里兰都担任她的造型顾问，她对肯尼迪夫人说：“你要掌管美国女人的时尚。”她促成Oleg Cassini成为杰奎琳的首席服装设计师，帮杰奎琳以高贵、优雅的着装风格成为一代时尚Icon，也成为了无数女性模仿的对象。

戴安娜-弗里兰和杰奎琳-肯尼迪，图片来自Diana Vreeland Legacy。

1962年，在为《时尚芭莎》工作了26年后，戴安娜-弗里兰跳槽到了《Vogue》杂志，并成为杂志的主编和唯一的“时尚编辑”，她将原本死气沉沉的“时尚杂志”，变成一本“时尚的杂志”，也开启了时尚与艺术相结合的先河，还捧红了Diane von Furstenberg、Manolo Blahnik等不少有才华的设计师。

戴安娜-弗里兰在办公室，图片来自Diana Vreeland Legacy。

大家印象中的滚石乐队主唱米克-贾格尔，都是这种“长发中年大叔”形象吧？你见过“小鲜肉”形象的贾格尔吗？弗里兰给了我们“见证奇迹”的机会。摄影师David Bailey为19岁的贾格尔拍摄了一张照片，先是拿到英国的杂志社，他们以“不认识”为由拒绝刊登。后来弗里兰看到了照片，果断地将它刊登在了杂志上，她觉得贾格尔的厚嘴唇非常有特点，并不在乎他是否是名人。后来滚石乐队有多火，不用我告诉大家了吧？

登上《Vogue》杂志的米克-贾格尔，图片来自Diana Vreeland Legacy。

还有短发超模Twiggy。当时大众的审美，迷恋的是长发飘飘、体型匀称、打扮淑女的女性形象，齐耳短发、纤瘦平胸的Twiggy，一双单纯无辜的眼睛让人感受到一种纯粹而充满活力的美。戴安娜-弗里兰曾说：“我爱死Twiggy了，她实在太有个性了。”弗里兰安排她多次登上《Vogue》封面，成为被时尚史铭记的超模和女性争相模仿的对象。

Twiggy登上《Vogue》杂志封面，图片来自Diana Vreeland Legacy。

在工作之余，她个人的着装风格和审美也颇具话题性。比如说她爱红色如命，称红色为“最纯粹的颜色”，模仿日本艺妓那“高原红”般的腮红，鲜红的唇膏和指甲油，都成为了她的个人标准。她还请装饰大师Billy Baldwin以清一色的红色为她装饰公寓，并将那里形容为“地狱花园”。

热爱红色的戴安娜-弗里兰，图片来自vip.lobortas。

戴安娜-弗里兰的“地狱花园”

而且看过戴安娜-弗里兰的照片，就知道她是个珠宝狂，尤其喜爱那些体积硕大、造型夸张、颜色艳丽的珠宝。比如这条弯月造型的骨质项链和一副宽大的骨质手镯，是她经常佩戴的一套首饰，这种融合了民族风与现代气息的风格，不正是我们现在流行的风格混搭吗？

戴安娜-弗里兰佩戴骨质首饰，图片来自Diana Vreeland Legacy。

她是著名珠宝设计师Jean Schlumberger的密友和事业上的导师，没错，就是那位助著名珠宝品牌Tiffany走向巅峰的设计师。自从在巴黎第一次见面之后，弗里兰就看出了Jean Schlumberger的才华，并亲热的称呼他为“约翰尼”。在Jean Schlumberger为蒂芙尼工作之前，就为弗里兰打造过一枚胸针。铠甲、弓箭、盾牌、长矛，这些看似和珠宝无关的“军事元素”糅合在一起，组成了充满气概又略带荒诞感觉的造型，让人想起萨尔瓦多-达利的那些超现实主义的绘画。

Jean Schlumberger设计的胸针，图片来自Jewels du Jour。

这只胸针和戴安娜-弗里兰在时尚圈中“女战士”一般的形象十分匹配，她也十分中意这只胸针，让她感受到了英勇，以及“男人们为了所以漂亮女人的安危而战”的精神。1941年《时尚芭莎》的一张时尚大片中，她让模特将这枚胸针佩戴在腰间。相比于传统风格珠宝，这只胸针的风格可以说是相当超前了。

胸针出现在杂志大片中，图片来自图片来自Jewels du Jour。

还有一副香奈儿和意大利珠宝设计师Duke Fulco di Verdura合作设计的的手镯，也是弗里兰的心头好。手镯上用彩色宝石拼成马耳他十字架，经典、复古又华丽，成为60年代弗里兰最喜爱的首饰之一。

Duke Fulco di Verdura设计的手镯，图片来自Pinterest。

别以为弗里兰只对华贵的珠宝感兴趣，她其实也丝毫不嫌弃人造宝石首饰，和人造首饰大师Kenneth Jay Lane也是密友，还佩戴过他家以人造宝石制作的马耳他十字架手镯。这位造福全世界“吃土少女”的大师，在圈中有着超级好人缘，从剑桥公爵夫人、安迪-沃霍尔，到小甜甜-布兰妮、妮可-里奇，统统都能搭上话。杰奎琳-肯尼迪会将昂贵的“真”珠宝锁在保险柜，定制Kenneth Jay Lane的人造珠宝佩戴以保障安全。

戴安娜-弗里兰佩戴Kenneth Jay Lane的人造宝石手镯，图片来自Kenneth Jay Lane官网。

宝格丽的Serpenti灵蛇系列珠宝也获得过戴安娜-弗里兰的青睐，她曾为这一系列在《Vogue》中设计独立的拍摄镜头，并展示了创新的佩戴方法，比如盘在发髻上、臂根处和肩膀上，就像一条条小蛇缠绕于枝干上一样，充满野性魅力。

戴安娜-弗里兰策划的宝格丽珠宝大片，图片来自Pinterest。

虽然弗里兰为《Vogue》的艺术风格奠定了基础，但是也由于艺术太“烧钱”，使当时的杂志社负债累累，东家Conde Nast公司在未通知当事人的情况下，就将为《Vogue》工作了9年的弗里兰辞退了。而且打击还不止这些，同一时期她至爱的丈夫也因病去世，使她深陷经济和感情的双重压力之中，曾靠为朋友挑选衣服来赚钱谋生。

戴安娜-弗里兰和设计师伊夫-圣洛朗，图片来自Diana Vreeland Legacy。

不过真正有才华的人是不会被遗忘的，在她72岁时，又迎来了事业的“第二春”。1971年美国大都会艺术博物馆邀请她担任服装研究顾问，弗里兰以几乎每年一场的速度，组织了12场时装展览会。不同于以往那些枯燥的时装展，她凭借好品味、丰富的想象力和多年积累的人脉，用音乐引人入胜，用香氛烘托气氛，打造了12场如梦如幻的视觉盛宴，将格蕾丝-凯莉等等社会名流都吸引到了博物馆。

戴安娜-弗里兰为大都会博物馆策展，图片来自Pinterest。

戴安娜-弗里兰和格蕾丝-凯莉，图片来自Diana Vreeland Legacy。

1989年，戴安娜-弗里兰因心脏病发在纽约去世，享年85岁。这位鼻祖级“时尚女魔头”精彩的一生虽已结束，但她传奇的人生还在人们的传颂中继续。如果你想要更多的了解她，了解她如何工作，欣赏她佩戴的珠宝，不妨去看看她的纪录片《戴安娜-弗里兰：眼睛要旅行》，或者去翻翻她策划的时尚大片。

纪录片《戴安娜-弗里兰：眼睛要旅行》海报，图片来自Pinterest。

虽然相貌平平，但是戴安娜-弗里兰将它变成了自己的特点，并在时尚之路上坚守风格，我想这才是她成功的最根本原因吧。最后，将这位最牛时尚编辑的一段话送给大家，希望我们每个人都能活出漂亮的真我！

“时尚女魔头”戴安娜-弗里兰，图片来自图片来自Jewels du Jour。

假如有牙缝，就让牙缝成为最美的特点；

个子高的话，就穿高跟鞋尽量更高；

脖子长要表现出来，别驼背；

鼻子高，就抬头让它成为你的特色。

尽情自曝其短，让缺陷成为身上最美的部分。

——Diana Vreeland