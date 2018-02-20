导语：派对季华服早已准备就绪，但感觉离成为“派对女王”还是差了那么一点点，差在哪里呢？（转发自YOKA时尚网）

你还差一枚亮眼的鸡尾酒戒指，远远比一颗钻戒来得吸引人，即使不喝酒的乖乖女也可以戴上这么一件。不过对于我们这些“吃土少女”来说，贵重的宝石承受不来，还是要从好看又平价的人造珠宝中挖掘新鲜货。

派对可以不喝酒，但不能少了一枚鸡尾酒戒指。

鸡尾酒戒指（cocktail ring）其实并不是珠宝中的“新星”，它的出现还要追溯到上世纪20年代的美国。当时正值一战后那段充满变革的时期，传统价值观在时代的洪流中受到冲击，女权主义兴起，女性走出家庭，开始工作、社交，她们也像男人一样穿上裤装、抽烟喝酒，享受不被束缚的人生。

造型别致的鸡尾酒戒指，图片来自Pinterest。

但当时美国正在施行“禁酒令”，想喝上酒可不是那么容易，只有在一些非法的鸡尾酒会上才能喝个痛快。这些时髦而叛逆的女郎们就在参加这类派对时，会戴上一枚造型夸张的戒指，希望一个举杯、一个细微的手部动作，就凭戒指吸引周围人的目光。所以鸡尾酒戒指自诞生时起就确立了“戏精”人设。

璀璨的鸡尾酒戒指，图片来自One Kings Lane。

而且大家发现了吧？一般标明身份的戒指，比如订婚戒指、结婚戒指等等，都佩戴在左手上。但是鸡尾酒戒指与它们不同，它只佩戴在右手，与身份、婚姻状况等无关，只用来展现自我，所以鸡尾酒戒指也被称为“the right hand ring”（右手戒指）。

色彩艳丽的鸡尾酒戒指，图片来自StyleCaster。

这种硕大的戒指因这些“地下”鸡尾酒会而得名，到了50年代，它不再“混迹”于地下，而是走人了更加高级的社交场合——上流社会的鸡尾酒会，并且一直流传至今。它不代表某种从属关系，只展现佩戴者自身真实的想法，正好适应了现代社会越来越多独立女性的想法，也难怪那么多人会喜欢它。

鸡尾酒戒指与礼服搭配，图片来自Sydne Style。

对于我们“吃土少女”来说，贵重的宝石戒指可不是人人消费得起，但是掌握一些小心机，人造宝石首饰中也能“挖”出不少宝物。

① 艳丽色彩最吸睛

说到鸡尾酒戒指，色彩必须放在首位，彩色宝石（人造宝石）的表现力能甩无色透明的钻石或单纯的金属首饰几条街！可能我们人类天生就对各种五彩斑斓的东西感兴趣吧。所以如果不知道如何选择，戴上一枚镶嵌了彩宝的鸡尾酒戒指准没错。

彩宝鸡尾酒戒指，图片来自Pinterest。

除了弧面的宝石，如果你喜欢闪闪发亮的效果，还可以选择刻面型宝石的戒指，刻面多了自然反光也比弧面丰富。

刻面型戒指，图片来自Iconery。

在色彩搭配上，如果你喜欢视觉冲击力强的效果，建议你尝试一下相同或相近色系的搭配，比如几只深浅不一的蓝色戒指，或者用荧光绿色鸡尾酒戒指搭配金色戒指，搭配起来也比较容易。

同色系搭配，图片来自Iconery。

相近色系搭配，图片来自Allergic to Vanilla。

如果执着于绚丽的色彩，还可以将几只不同颜色的鸡尾酒戒指混搭，具体选择撞色、渐变还是彩虹色，就交给大家自由发挥了。不过有一点是可以肯定的，看到这些彩色戒指时，心情就会不自觉地变好。

彩色戒指混搭，图片来自StyleRocks。

② 体积要大，造型要有趣

硕大的尺寸是鸡尾酒戒指的另一显著特点，尤其是人造宝石的戒指，不用考虑高昂的成本，造型更是可以随心所欲。比如这位潮人佩戴的两枚戒指，不光有大颗主石，周围的一圈辅石也让戒指显得体格更大，站在她对面，我不信会有人看不见这些戒指。

硕大的鸡尾酒戒指，图片来自Guest of a Guest。

为了追求强烈的视觉效果，将几只戒指戴搭叠搭在一起也是不错的方法，如果害怕显得杂乱，可以将有相同设计元素的款式搭配成一组，比如这位潮人所戴的三枚戒指，就都包括椭圆形宝石这个共同的元素。

拥有共同元素，图片来自Betty。

鸡尾酒戒指早先代表的就是叛逆，所以大家也不妨尝试各种不同风格，比如硬朗风、工业感、重金属等等，都是可以尝试的新风格。

硬朗风格，图片来自Pinterest。

还有那些心血来潮买回家，但是因为造型过于夸张一直被压箱底的oversize款戒指，派对正是把它们拿出来显摆的好时机，这位姑娘的飞机戒指就特别吸引我。

oversize鸡尾酒戒指，图片来自Jhajing。

看了这些潮人示范，你是不是也眼馋了呢？我已经为大家挑选了几枚物美价廉的鸡尾酒戒指，没准你中意的就在这里。

Amazon Collection 青金石戒指，￥ 220.31，图片来自亚马逊海外购。

YvMin 尤目光影侧脸双指戒指，￥ 1280，图片来自尤目官方网店。

APM Monaco 纯银镶晶钻木兰花飞镖戒指，￥ 1，570，图片来自APM Monaco。

Marc Jacob 鸡尾酒个性戒指套装， 175.00，图片来自Shopbop。