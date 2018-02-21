导语：作为长发星人，大家是不是都有这样一个困扰？长发飘飘虽美，可是冬季每到刮起大风时，小仙女秒变“梅超风”，乱蓬蓬糊在脸上的头发当你苦心经营的淑女形象荡然无存，哭泣！但是大家也先别绝望，从2018春夏时装周的秀场和潮人身上偷师了一招，用几只发夹就轻松摆平乱发，效果好得我都不敢相信！（转载自YOKA时尚网）

偷师秀场和潮人，治理乱发摆脱梅超风形象。

① 务实派：上班族一分钟整治乱发

每天早上着急上班，留给我们打理发型的时间可真不多，不过看看2018春夏时装周秀场上的小姐姐们，用几只发夹就把这个问题搞定了，而且最多花不了一分钟。像这种谁都有隐形一字夹，你以为人家老气吧？可以这样平行戴上一排，不但挡住了总是向前跑的头发，还显得青春洋气呢！

平行佩戴一字夹，图片来自东方IC。

如果担心在工作场所不够严肃，发夹的数量可以减量，2-3只即可。发夹和头发的颜色搭配也能呈现不同的效果，和发色反差大的比较有个性，和发色相近的更加内敛低调，大家可以根据场合、心情自己把握。

平行佩戴一字夹，图片来自东方IC。

其实这种佩戴发夹的方法潮人们早就会了，贝拉·哈迪德就曾佩戴2只一字夹出街，和秀场上展示的方法如出一辙，只不过佩戴的位置不同，靠近头顶的位置显得更少女。

贝拉·哈迪德，图片来自Pinterest。

如果你扎了个丸子头，也可以学这位姑娘别几只彩色发夹在头顶，不但可以起到固定作用，而且十分有趣。

一字夹搭配发髻，图片来自Brit + Co。

除了基础款的一字夹，没有复杂装饰的发夹也同样适合上班佩戴，尤其是金属材质的，质感好才能突出高级感。比如Versace秀场上的这种发夹，圆形好像古罗马的钱币一般，派头十足还带有一丝神秘感。

金属发夹，图片来自东方IC。

金属发夹，图片来自东方IC。

知名博主Leandra Medine也喜欢佩戴发夹，选择带有小装饰的款式别在耳后不老实的头发就被固定住了。怎么样？是不是既简单又实用？

② 作妖派：我最美我最潮我最时髦

即使是一只小小的发夹，也绝不能容忍平庸，紧跟潮流是必须的。比如这两年复兴的珍珠，也被装饰在发夹上，增添复古味道就靠它了。

珍珠发夹，图片来自东方IC。

而且Simone Rocha秀场上的珍珠发夹都不是单独一只出现了，而是几只一组，还搭配了珍珠statement耳环，派对上这样戴，和小洋装match程度一百分。

珍珠发夹，图片来自东方IC。

如果觉得白色太突兀，可以选择黑色珠子的款式，搭配我们亚洲人的黑发也同样好看。

珍珠发夹，图片来自东方IC。

最近因为长胖和恋爱曝光上热搜的霉霉是个头饰控，除了地球人都知道的发箍，她也会时不时佩戴发夹，比如这种珍珠发夹早就被霉霉钦点过。

“霉霉”泰勒·史薇芙特，图片来自Hollywood Life。

年末聚会扎堆，大家肯定需要一些blingbling的或者色彩鲜艳的首饰，Simone Rocha秀场上就出现了这种彩色珠子串成的发夹，搭配同色系耳环、项链，很有视觉冲击力。

彩色珠子发夹，图片来自东方IC。

彩色珠子发夹，图片来自东方IC。

今年上半年火了好一阵的水钻拼字发夹，聚会时佩戴也不过时。或者准备一只单排水钻的发夹，玩转日常佩戴和聚会两种场合都是小case。

水钻拼字发夹，图片来自The Zoe Report。

单排水钻发夹，图片来自The Fashion Spot。

选一只实用又美貌的发夹，能让你从容、美貌的过冬不说，还能在明年春天继续戴，是不是很划算？

H&M 2只装蜘蛛发夹，￥39.90，图片来自H&M。

She‘s 橄榄枝一字夹，￥99，图片来自She’s官方网店。

She‘s 人造珍珠一字夹，￥129，图片来自She’s官方网店。

Kitsch 星星一字夹套装，14.00，图片来自Shopbop。