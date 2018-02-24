袁泉戴钻石衬出高级脸 陈伟霆李易峰戴白金够MAN不娘炮

导语：春节期间各台春晚是大家佐伴团圆饭的下酒菜，随着明星们对自己时尚造型的要求逐渐重视，越发讲究的着装及配饰也成为了一大看点，在戊戌狗年的春晚舞台上，大部分明星仍旧选择了最保险的钻石辅佐自己的造型，当然型男们也有扮靓并不娘炮的珠宝选择，另外还有女星剑走偏锋，选择其他宝石和人造水晶等。编辑@YumengCheung[微博]
袁泉戴钻石衬出高级脸
袁泉身着DVF白色连衣裙，搭配ReneCaovilla芮妮乔薇拉高跟鞋 ，佩戴DeBeers戴比尔斯Aria系列高级珠宝耳环、戒指亮相北京卫视春晚，知性简约。干练的短发、淡雅的妆容在闪耀的钻石衬托下，配上皓齿红唇，梨涡浅笑，让人无法移开视线。
火彩极好的钻石珠宝没有任何杂色，配上白色的裙装相得益彰，耳环上花朵的造型不失女人味，优雅奢华又不张扬。
辣妈林心如“女王”系列珠宝温婉不失霸气奢华
同样是北京电视台的春晚，除了有袁泉与靳东同台献唱外，林心如也牵手黄晓明共同登台献唱。林心如身着夏姿陈SHIATZYCHEN淡蓝色刺绣订制礼服佩戴宝格丽Diva‘s Dream系列珠宝与黄晓明演唱《深情相拥》。
礼服裙以水波压纹的乌干纱搭配品牌擅长的刺绣工艺，集合参针绣、打籽绣、滚绣的多重技法雕塑出各式不同的花卉图案，绣娘与工匠历经长时间的手工赶制，诠释了典雅的气质晚装。裙身结构由淡蓝色乌干纱打摺缝制，运用布料上的水波压纹随着摆动营造更丰富的层次，再以针线作勾勒，每一朵花卉皆以不同绣法、缝珠工艺与各色绣线组合而成，轮廓上以平口展露香肩小秀知性美感，收腰线条更展现林心如的婉约柔美。
TFBOYS三位鲜肉不忘用钻石扮靓自己
王俊凯身着DolceGabbana 2018春夏鲜艳热烈的红色修型西装，搭配Christian Louboutin Galaxtidude特别定制系列球鞋，佩戴海瑞温斯顿Butterfly造型钻石胸针，璀璨夺目的钻石巧妙捕捉不同角度的自然光线，勾勒出蝴蝶翩翩飞舞的轻灵之姿，演绎熠熠生辉的钻光之舞，尽显王俊凯瞩目迷人的偶像风采。
易烊千玺身着RobertoCavalli 2018早秋款红色毛衣，脚踩Christian Louboutin Galaxtidude特别定制系列球鞋，饰以Bird造型钻石胸针，以柔美灵动曲线勾勒雅致精巧的飞鸟意象，尽绽钻石与生俱来的摄人魅力。值此辞旧迎新之际，寓意自由、幸福的飞鸟渲染新春佳节的欢欣时刻，新岁鸿运在钻石光影间流转。
王源身穿Givenchy 2018春夏红色夹克，脚踩Christian Louboutin Galaxtidude特别定制系列球鞋，佩戴优雅的Cluster Silouette钻石胸针，通过精湛的珠宝镶嵌工艺巧妙地将不同切工钻石悉心排列，交织出品牌经典立体锦簇图案。悦目迷人的胸针伴以王源举手投足之间的青春活力，少年绰约风姿尽撒舞台。
佟丽娅红裙配钻石唱响中国年
佟丽娅 身着LANYU红色礼服，佩戴DeBeers戴比尔斯Wildflowers三花簇钻石耳环亮相央视春晚 ，与陈晓等唱响万紫千红中国年。
凤凰传奇玲花&江疏影钟爱人造宝石
和陈晓、佟丽娅一同演唱的还有《凤凰传奇》组合，其中玲花佩戴了来自HEFANG Jewelry的彩带耳环，材质为925银+人造锆石。
另一位钟爱人造宝石的是江疏影，因其为施华洛世奇代言人，因此登上央视春晚舞台自然要佩戴代言的产品，来自施华洛世奇的人造水晶配饰系列。
景甜红装、红唇、粉红欧泊一红到底
景甜身着文艺红裙，佩戴卡地亚AMULETTE DE CARTIER耳环亮相央视春晚，耳环由18K玫瑰金及粉色欧泊、钻石打造 ，粉红色与红装红唇相映成趣。
陈伟霆、李易峰酷爱白金更添男人味
陈伟霆佩戴CHANEL高级珠宝COCO CRUSH系列白18K金戒指，以及ULTRA系列白18K金白陶瓷戒指与项链，叠戴宝格丽白金B zero 1项链，登上中央电视台春节联欢晚会，表演《最好的舞台》曲目。
李易峰佩戴高级珠宝COCO CRUSH系列白18K金戒指，登上中央电视台春节联欢晚会，表演《赞赞新时代》曲目。
谭维维佩戴Dior水钻耳钉，搭配Dior Choker和长项链叠戴，与身上的烈焰红裙遥相呼应，典雅中透着自由不羁。