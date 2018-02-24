袁泉戴钻石衬出高级脸 陈伟霆李易峰戴白金够MAN不娘炮

导语：春节期间各台春晚是大家佐伴团圆饭的下酒菜，随着明星们对自己时尚造型的要求逐渐重视，越发讲究的着装及配饰也成为了一大看点，在戊戌狗年的春晚舞台上，大部分明星仍旧选择了最保险的钻石辅佐自己的造型，当然型男们也有扮靓并不娘炮的珠宝选择，另外还有女星剑走偏锋，选择其他宝石和人造水晶等。编辑@YumengCheung[微博]

袁泉戴钻石衬出高级脸

袁泉身着DVF白色连衣裙，搭配ReneCaovilla芮妮乔薇拉高跟鞋 ，佩戴DeBeers戴比尔斯Aria系列高级珠宝耳环、戒指亮相北京卫视春晚，知性简约。干练的短发、淡雅的妆容在闪耀的钻石衬托下，配上皓齿红唇，梨涡浅笑，让人无法移开视线。

袁泉亮相北京卫视春晚

袁泉身着DVF白色连衣裙，搭配ReneCaovilla芮妮乔薇拉高跟鞋

袁泉亮相北京卫视春晚

佩戴DeBeers戴比尔斯Aria系列高级珠宝耳环、戒指

佩戴DeBeers戴比尔斯Aria系列高级珠宝耳环、戒指

火彩极好的钻石珠宝没有任何杂色，配上白色的裙装相得益彰，耳环上花朵的造型不失女人味，优雅奢华又不张扬。

De Beers Aria高级珠宝耳环

De Beers Aria戒环

De Beers Aria全密镶戒环

辣妈林心如“女王”系列珠宝温婉不失霸气奢华

同样是北京电视台的春晚，除了有袁泉与靳东同台献唱外，林心如也牵手黄晓明共同登台献唱。林心如身着夏姿陈SHIATZYCHEN淡蓝色刺绣订制礼服佩戴宝格丽Diva‘s Dream系列珠宝与黄晓明演唱《深情相拥》。

林心如与黄晓明演唱《深情相拥》

礼服裙以水波压纹的乌干纱搭配品牌擅长的刺绣工艺，集合参针绣、打籽绣、滚绣的多重技法雕塑出各式不同的花卉图案，绣娘与工匠历经长时间的手工赶制，诠释了典雅的气质晚装。裙身结构由淡蓝色乌干纱打摺缝制，运用布料上的水波压纹随着摆动营造更丰富的层次，再以针线作勾勒，每一朵花卉皆以不同绣法、缝珠工艺与各色绣线组合而成，轮廓上以平口展露香肩小秀知性美感，收腰线条更展现林心如的婉约柔美。

宝格丽Divas Dream系列项链

宝格丽Divas Dream系列手镯

宝格丽Divas Dream系列戒指

TFBOYS三位鲜肉不忘用钻石扮靓自己

TFBOYS组合王俊凯、王源、易烊千玺佩戴海瑞温斯顿珠宝

王俊凯身着DolceGabbana 2018春夏鲜艳热烈的红色修型西装

王俊凯身着DolceGabbana 2018春夏鲜艳热烈的红色修型西装，搭配Christian Louboutin Galaxtidude特别定制系列球鞋，佩戴海瑞温斯顿Butterfly造型钻石胸针，璀璨夺目的钻石巧妙捕捉不同角度的自然光线，勾勒出蝴蝶翩翩飞舞的轻灵之姿，演绎熠熠生辉的钻光之舞，尽显王俊凯瞩目迷人的偶像风采。

王俊凯身着DolceGabbana 2018春夏鲜艳热烈的红色修型西装

海瑞温斯顿Butterfly造型钻石胸针 总重约8.31克拉，镶嵌于铂金底座。

易烊千玺身着RobertoCavalli 2018早秋款红色毛衣，脚踩Christian Louboutin Galaxtidude特别定制系列球鞋，饰以Bird造型钻石胸针，以柔美灵动曲线勾勒雅致精巧的飞鸟意象，尽绽钻石与生俱来的摄人魅力。值此辞旧迎新之际，寓意自由、幸福的飞鸟渲染新春佳节的欢欣时刻，新岁鸿运在钻石光影间流转。

易烊千玺配戴海瑞温斯顿HarryWinston鸟型钻石胸针

海瑞温斯顿Bird造型钻石胸针总重约3.61克拉，镶嵌于铂金底座。

王源身穿Givenchy 2018春夏红色夹克，脚踩Christian Louboutin Galaxtidude特别定制系列球鞋，佩戴优雅的Cluster Silouette钻石胸针，通过精湛的珠宝镶嵌工艺巧妙地将不同切工钻石悉心排列，交织出品牌经典立体锦簇图案。悦目迷人的胸针伴以王源举手投足之间的青春活力，少年绰约风姿尽撒舞台。

王源佩戴海瑞温斯顿珠宝

王源身穿Givenchy 2018春夏红色夹克

海瑞温斯顿Cluster Silouette钻石胸针 总重约1.95克拉，镶嵌于铂金底座。

佟丽娅红裙配钻石唱响中国年

佟丽娅与陈晓登上央视春晚

佟丽娅 身着LANYU红色礼服，佩戴DeBeers戴比尔斯Wildflowers三花簇钻石耳环亮相央视春晚 ，与陈晓等唱响万紫千红中国年。

DeBeers戴比尔斯Wildflowers三花簇钻石耳环

凤凰传奇玲花&江疏影钟爱人造宝石

和陈晓、佟丽娅一同演唱的还有《凤凰传奇》组合，其中玲花佩戴了来自HEFANG Jewelry的彩带耳环，材质为925银+人造锆石。

凤凰传奇

Hefang Jewelry彩带耳环

另一位钟爱人造宝石的是江疏影，因其为施华洛世奇代言人，因此登上央视春晚舞台自然要佩戴代言的产品，来自施华洛世奇的人造水晶配饰系列。

江疏影佩戴施华洛世奇仿水晶配饰亮相央视珠宝

施华洛世奇蝴蝶耳钉 售价890元

施华洛世奇项链 售价1790元

施华洛世奇蝴蝶戒指 售价2490元

景甜红装、红唇、粉红欧泊一红到底

景甜身着文艺红裙，佩戴卡地亚AMULETTE DE CARTIER耳环亮相央视春晚，耳环由18K玫瑰金及粉色欧泊、钻石打造 ，粉红色与红装红唇相映成趣。

景甜

卡地亚AMULETTE DE CARTIER耳环，超小号款，18K玫瑰金，粉色欧泊，钻石 ，售价37450元

陈伟霆、李易峰酷爱白金更添男人味

陈伟霆佩戴CHANEL高级珠宝COCO CRUSH系列白18K金戒指，以及ULTRA系列白18K金白陶瓷戒指与项链，叠戴宝格丽白金B zero 1项链，登上中央电视台春节联欢晚会，表演《最好的舞台》曲目。

陈伟霆佩戴Chanel及宝格丽珠宝

ULTRA系列白18K金项链

ULTRA系列白18K金白陶瓷戒指

CHANEL高级珠宝COCO CRUSH系列白18K金戒指

CHANEL高级珠宝COCO CRUSH系列白18K金戒指

宝格丽Bzero1白金项链

李易峰佩戴高级珠宝COCO CRUSH系列白18K金戒指，登上中央电视台春节联欢晚会，表演《赞赞新时代》曲目。

李易峰

CHANEL高级珠宝COCO CRUSH系列白18K金戒指

谭维维佩戴Dior水钻耳钉，搭配Dior Choker和长项链叠戴，与身上的烈焰红裙遥相呼应，典雅中透着自由不羁。

谭维维

CHRISTIAN DIOR 水钻耳钉

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